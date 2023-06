Hlavní výhra: pobyt v Římě

Vydání: 2023/26-27 Co hlásají velehradské zvony, 27.6.2023, Autor: Jiří Macháně

Prvním prázdninovým vydáním KT začíná také naše Velká letní soutěž. Spolu s našimi partnery a inzerenty jsme připravili dvě stovky cen v celkové hodnotě 170 tisíc korun.





Z Poutního domu Velehrad je to jen kousek na krásná a zajímavá místa. Snímky Dagmar Řídká



Představte si, že z Velehradu to může být na Svatopetrské náměstí jen asi čtvrt hodiny klidné chůze. A pokud budete soutěžit, máte možnost to zažít. Hlavní cenou je letos týdenní pobyt pro čtyři osoby v českém Poutním domě Velehrad, který se nachází v samém centru Říma. Vedle toho výherce první ceny získá i balíček knih od Karmelitánského nakladatelství a karton přívlastkových mešních vín od dodavatele Pavla Nebojsy (www.mesnivina.cz).



Byl to krásný týden



„Na jaře jsme strávili krásný týden v Římě,“ napsala nám Dagmar Řídká z Písku, výherkyně prakticky stejné ceny z loňského roku. „Navštívili jsme mnoho památek, stihli jsme také výlet do Tivoli a dostali jsme dokonce lístky na středeční audienci s papežem,“ popisuje. Výpravy z Velehradu jsou poměrně snadné, protože nedaleko poutního domu se nachází vlaková stanice, odkud se dá pohodlně cestovat nejen po Římě a okolí, ale třeba k moři nebo do Castel Gandolfo. Patnáct minut pěšky (podobně jako na náměstí sv. Petra) trvá pěší procházka k vyhlídce na vrchu Gianicolo, odkud je vidět celý Řím jako na dlani. Podobně daleko je i městský park Villa Doria Pamphili. „Ubytování ve Velehradu bylo prima a místní řeholní sestry včetně otce Damiána nám hodně pomohli při sestavování programu,“ přibližuje svoji zkušenost soutěžící čtenářka a dodává: „Chtěla jsem moc poděkovat za tuto výhru a krásný pobyt. Musím přiznat, že jsem zprvu měla obavy, jak to všechno zvládneme, ale dali jsme to. Člověk asi musí stále posouvat svoje hranice, aby se dostal dál.“



Dagmar Řídké děkujeme nejen za zpětnou vazbu a pochvalu Poutního domu Velehrad, ale také za to, že nám při večeři zajistila další předplatitelku. „Paní se při večeři dozvěděla, že jsem pobyt vyhrála z Katolického týdeníku, a tak si prý noviny předplatí a zkusí štěstí při letošní soutěži,“ směje se Dagmar Řídká.



Spousta zajímavých cen



Výher je však celkem dvě stě. Druhý vylosovaný v pořadí získá prodloužený pobyt na čtyři noci pro dvě až čtyři osoby v apartmánech U Trojice v Beskydech, kam si s sebou může vzít celý balík knih od různých nakladatelů a také si pročítat KT v digitální verzi po tři měsíce zdarma. Třetí v pořadí obdrží poukaz na ubytování v oceňovaném penzionu františkánek Tõde (z estonštiny „pravda“) v centru Olomouce pro dvě osoby na prodloužený víkend, dále vstupenky do olomouckého Muzea umění i na prohlídku Arcibiskupského paláce a KT přidává své digitální předplatné na tři měsíce.



Zkrátka však nepřijdou ani další výherci, které vylosuje generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl. Čekají na ně tři mobilní telefony Samsung Galaxy, předplatné na Českou filharmonii pro dva na příští sezonu a celá řada knih a audioknih, které jsme již shromáždili v redakci.



JIŘÍ MACHÁNĚ.

Soutěž na str. 4 v příloze Léto s KT





Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Publicistika, Články