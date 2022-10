Františkáni připomněli mučedníky

Vydání: 2022/43 Nebojujte, jednejte, 18.10.2022, Autor: Tomáš Kutil

Deset let od blahořečení 14 pražských mučedníků oslavili v pondělí večer františkáni v centru Prahy. Mši svatou slavil generální ministr řádu P. Massimo Fusarelli OFM.



Poprvé od blahořečení přenesli františkáni schránku s ostatky 14 pražských mučedníků do hlavní lodi kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Snímek Bernard Ondřej Mléčka



Po mši v kostele Panny Marie Sněžné následoval program, který se uskutečnil až po uzávěrce tohoto vydání: pobožnost u schrány s ostatky mučedníků, která byla při této příležitosti poprvé od blahořečení přenesena do hlavní lodi kostela. Poté následovalo krátké divadelní představení o 14 mučednících a setkání v refektáři přilehlého kláštera, kde bylo možné zakoupit památeční knihu o tvorbě relikviáře pražských mučedníků a také zhlédnout výstavu kreseb br. P. Benedikta Holoty OFM, nejstaršího člena františkánské komunity v Praze.



Zavražděni zdivočelým davem



Pražští mučedníci jsou bratři františkáni, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů. Během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli na masopustní úterý 15. února povražděni rozzuřeným davem.



„Naši bratři mučedníci, osvobození od strachu a uschopnění k lásce, zemřeli v pokoji a prosili o odpuštění pro ty, kdo je zabili se slepou a nesmyslnou zuřivostí, jakou násilí vždycky je. To vidíme i dnes,“ řekl v kázání ministr řádu P. Massimo Fusarelli. Pak vybídl přítomné, aby se jako křesťané stávali stále více společenstvím spojeným Kristovou láskou a schopným s otevřeností a pohostinností přijímat mnohé, a tak svědčit o pokorné síle evangelia.



TOMÁŠ KUTIL

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články