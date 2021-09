František, poutník v srdci Evropy

Vydání: 2021/38 František, poutník v srdci Evropy, 14.9.2021, Autor: Alena Scheinostová

„S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“ provází Slováky papež František na své 34. apoštolské cestě. Na Slovensko přiletěl v neděli 12. září a zdrží se až do středy 15. září.





Chlebem a solí přivítali Slováci papeže Františka. Chléb pak také dostal darem od prezidentky Čaputové. Snímek ČTK



Po sv. Janu Pavlu II., který sem zavítal v letech 1990, 1995 a 2003, je František druhým papežem na Slovensku. S věřícími, státníky, mládeží i reprezentanty jiných vyznání a etnik se setkává v Bratislavě, Košicích a Prešově. Své putování pak završí slavnostní bohoslužbou v národní svatyni patronky Slovenska Panny Marie Bolestné v Šaštíně u českých hranic. Této slavnosti se zúčastní i řada českých poutníků s našimi biskupy.



„František touží po setkání s věřícími a místními církvemi. A vzhledem k tomu, že apoštolské cesty se kvůli covidu omezily, cítí potřebu intenzivně obnovit tuto formu své petrovské služby a přímý kontakt s lidmi,“ předeslal pro Vatican News vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin a dodal, že účast na pouti v Šaštíně je pro Františka zvláště důležitá. „V jistém smyslu prodloužil cestu, aby se mohl zúčastnit tohoto oblíbeného svátku slovenské patronky. Svědčí to o tom, jak velkou pozornost vždy věnoval lidové zbožnosti, ale především úctě k Panně Marii. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že tato pouť se koná po papežově operaci, takže je to také způsob, jak poděkovat Panně Marii za její úspěch a také jí svěřit všechny ty, kteří se nacházejí v situacích křehkosti, zranitelnosti a utrpení,“ dodal papežův spolupracovník.



Chléb – jednota z mnoha zrn



Na bratislavském letišti, kde František přistál v půl třetí po krátkém letu ze zakončení budapešťského 52. Mezinárodního eucharistického kongresu (viz str. 3), jej přivítala prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, předseda parlamentu Boris Kollár či bývalý katolický disident a porevoluční politik František Mikloško. Hlavu církve vítali samozřejmě i biskupové a stovky dalších lidí, včetně farníků ze salesiánské farnosti Trnávka, kam letiště spadá, s písněmi a transparenty. Vedle kytice z původních slovenských druhů květin nabídly děti z folklorního souboru Lúčka papeži na uvítanou chléb a sůl a ze slovenských kostelů zněly slavnostně zvony.



„V prosinci jste mě pozvala na Slovensko a dnes plním slib,“ byla první papežova slova na letištní ploše, adresovaná prezidentce Čaputové. „V době, kterou prožíváme, poznamenané bolestí, smutkem a rozdělováním společnosti, může jeho příchod velmi napomoci stmelení, smíření a pokoji,“ řekla prezidentka novinářům poté, co s Františkem pohovořila v letištním salonku.



Speciálním elektrickým papamobilem značky Škoda ENYAQ pak František odjel vyzdobenými ulicemi na apoštolskou nunciaturu v Bratislavě. Zde bude bydlet po celou dobu své návštěvy a zde se také ještě týž den setkal se zástupci ekumeny a se členy Tovaryšstva Ježíšova, do jehož řad sám patří (více na str. 16).



V pondělních dopoledních hodinách se Svatý otec setkal v Prezidentském paláci se zástupci slovenského státu a soukromě navíc se Zuzanou Čaputovou a její rodinou. Prezidentce daroval pamětní medaili připomínající tuto návštěvu Slovenska, od ní naopak dostal chléb jako symbol jednoty z mnoha zrn. O chlebu se pak František zmínil i v promluvě. „Přicházím jako poutník do mladé země s dávnou historií, s hlubokými kořeny, umístěné v srdci Evropy,“ oslovil přítomné. Připomněl dějiny slovenské země, kde se potkávalo a navzájem ovlivňovalo západní a východní křesťanství, a pochvalně zmínil i nekonfliktní rozdělení Československa před 28 lety, které položil do souvislosti se svatořečením Anežky Přemyslovny. „Tyto dějiny zvou Slovensko, aby bylo poselstvím míru v srdci Evropy,“ pokračoval a jako cestu naplňování tohoto poslání nabídl bratrství, čerpané z cyrilometodějského odkazu integrujícího řeckou, latinskou i slovanskou tradici. S poukazem na darovaný chléb pak ocenil: „Věnujete velkou pozornost pohostinnosti. Chléb je důležitý: Písmo nás zve, abychom ho neshromažďovali, ale dělili se o něj.“ (Celá promluva na str. 8.)



Abychom byli lepšími svědky radosti



Následně se papež v katedrále sv. Martina setkal s biskupy, kněžími, muži a ženami zasvěceného života a katechety (v čase uzávěrky tohoto vydání KT). „Na Slovensku byla vždy přítomná láska a úcta ke Svatému otci a milujeme a ctíme Svatého otce Františka. Každý den prosíme o Boží pomoc pro vaši službu a snažíme se, abychom poznali a správně pochopili, co nám Petr říká dnes. Proto jsem velmi šťastný, že jste tu osobně a můžeme vás slyšet zblízka a přímo. Jsem přesvědčený, že nám tato zkušenost pomůže, abychom byli lepšími svědky radosti z evangelia v dnešním světě,“ přivítal Františka předseda Konference biskupů Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Svatý otec v proslovu shrnul, co lidé čekají od církve: tvořivost, svobodu a dialog. Zdůraznil, že svoboda je namáhavá cesta. „Nekontrolujte, nechte život víry růst, my jen zaséváme a chráníme,“ přirovnal roli pastýřů k práci rolníka, který zaseje semeno a čeká.



Hosté setkání v katedrále připravili papeži zvláštní dary, které mu za ně předali předsedové slovenské Konference vyšších řeholních představených P. Václav Hypius a sestra Agnesa Jenčíková. Prvním je kamenný kříž – symbol Akce K, kdy v roce 1950 státní moc přepadla kláštery a řeholníky (a později i řeholnice) odvlekla do internace. Druhým darem je svíce vysoká 32 cm z dílny Komunity Blahoslavenství. Na její zadní straně jsou čísla, která shrnují dnešní realitu zasvěceného života na Slovensku – na 2 700 řeholníků a řeholnic ve 28 mužských a 44 ženských řeholích.



Pondělní papežův program pokračoval setkáním s bratislavskými sestrami Matky Terezy, židovskou komunitou a s politiky. Úterý je vyhrazeno pro řeckokatolíky, mládež a romskou menšinu, a to na východě země v Prešově a Košicích. Apoštolská cesta vyvrcholí ve středu v Šaštíně.



ALENA SCHEINOSTOVÁ











