Fortna není jen brána do kláštera

V Praze na Hradčanech se otevřel nový klášter řádu bosých karmelitánů zvaný Fortna, jehož start ovlivnila pandemie koronaviru.



Má být otevřený pro všechny, místní i mimopražské, a nabízet duchovní program i psychoterapeutickou pomoc. Nové duchovní centrum se rozrůstá v někdejším klášteře karmelitek, které se po třech staletích nyní odstěhovaly mimo Prahu. Historický objekt místo nich osídlili bratři karmelitáni.



Ve Fortně začali už v březnu s rekonstrukcí i programem. Zprvu kvůli pandemii pouze online – například duchovní slovo v pořadu zvaném U ambonu nebo pozvání ke společnému slavení Velikonoc na dálku včetně celonočního rozjímání. Nyní už to za vraty kláštera žije. Nechybějí nedělní bohoslužby a úterní ranní meditace, ani další akce jako Jizvy dělají chlapa – seminář s rituálem pro muže ve zralém věku, poutnický den pro ženy Krokem poutnice nebo duchovní večery zvané Výškové práce. Fortna otevírá také Letní čítárnu Henri, kam lze přijít na společné čtení a diskusní setkání, ale zve také na pravidelné prohlídky, při nichž se po staletí nedostupné prostory otevírají všem. „Lidé přicházejí, ačkoliv tu zároveň probíhá rekonstrukce. Nevíme vždycky přesně, co stavba ten další týden umožní, a tak to s programem kombinujeme. Každou středu v podvečer máme otevřeno,“ těší se produkční Fortny Hana Říhová. Časy i program lze nalézt na www.fortna.eu.



Prostory kláštera Fortna na pražských Hradčanech s jedním z nejmalebnějších výhledů na stověžatou matku měst budou napříště sloužit nejen katolíkům.





Každou středu je možné přijít se do Fortny podívat. I na tento výhled na hlavní město. Snímek Hana Říhová



Rozrůstá se tu zcela nové a ojedinělé duchovní zázemí otevřené jak věřícím, tak i lidem, kteří s církví nežijí. „Domníváme se, že Praha si zaslouží mít místo otevřené pro lidi z venku, kam by mohl přijít kdokoliv, strávit zde nějaký čas, zúčastnit se programu, který bude koncipovaný tak, aby byl srozumitelný,“ vysvětluje karmelitán P. Petr Glogar. Sám se do kláštera přestěhoval z domovského malostranského kláštera a má tu nejen trvalé bydliště, ale i nové pastorační působiště.



Široká nabídka s nízkým prahem



Kněz stojí v čele týmu, který tu připravuje zajímavé programy pro lidi na cestě do práce i z práce, duchovní cvičení a rekolekce, ale také dlouhodobější exercicie pro skupiny či jednotlivce. „V Praze je ale potřeba nabídnout akce kratšího rázu – třeba na dvě hodiny: různé skupinové semináře, individuální doprovázení, meditace. Chceme také uvádět do bohatství svátostí, ale nemá jít o přípravu na svátosti, kterou nabízejí farnosti. Naopak se chceme soustředit na nabídku, která chybí – jako třeba psychoterapie spojená s duchovním doprovázením,“ vysvětluje Petr Glogar, který je nejen kněz, ale i psychoterapeut.



Zaměřovat se tu chtějí na témata, která „jdou napříč společností“. „Například jak pracovat s odpuštěním, protože kdo dneska nepotřebuje odpouštění nebo se s tímto procesem nějak nepotýká. Lidé se také často bezradně setkávají s nemocí, se smrtí nebo dozrávají k dospělosti. To je velké téma, protože spousta z nich si neví rady, jak se stát skutečně dospělým a odpovědným,“ upozorňuje kněz.





Klášteru dali karmelitáni jméno Fortna. Původně se tak v klášteře nazýval malý prostor, kam návštěvník vstupoval z ulice. „Je to jakýsi práh, kde člověk může komunikovat s vnitřním světem kláštera. Od středověku byla fortna malinká část kláštera, kde žil mnich, který měl na starosti komunikaci s veřejností. My jsme to obrátili: celý klášter se stává fortnou a fortna se stane klášterem, kde bude žít malá komunita karmelitánů. My řeholníci tu nepotřebujeme mít obrovský prostor,“ vysvětluje se P. Glogar. Jarní nouzový stav Fortně zkomplikoval rozjezd – po únorovém převzetí klíčů od sester byla na Hradčanech naplánována spousta akcí, které se k veřejnosti dostávají až nyní. Poslední tři měsíce přivedly karmelitány a jejich spolupracovníky zejména k on-line pastoraci v řadě programů jako byl Ambon, kdy se šest kněží střídalo v duchovním slově na každý den. Facebook a sociální média obletěly zase snímky velikonočního ohně, který vzplál o Veliké noci na terase nad Prahou.



Ve Fortně také probíhá čilý stavební ruch. „Nejde o zásadní změny, ale vzhledem k tomu, jak chceme, aby to fungovalo, jsme potřebovali určité úpravy. Třeba odstranit některé zásahy z 80. let při přestavbě na hotel, které nebyly úplně šťastné. Do kláštera byl také až do 50. let úplně jiný vstup, který komunisté zazdili. Snad aby tolik nepoutal pozornost. Chceme jej obnovit, aby se dalo vcházet přímo do kláštera, ne přes nějaké bludiště,“ popisuje plány P. Glogar. Vzniknout má recepce a administrativní zázemí, jedno křídlo chtějí karmelitáni přebudovat pro větší kapacitu lidí. Počítá se také s konzultačními prostory pro terapeuty. „Chceme, aby tam probíhala práce s jednotlivci, s těmi, kdo potřebují nejen svátost smíření, ale i psychoterapeutickou pomoc,“ přibližuje plány karmelitán a dodává: „Měl jsem takový sen, že by bylo fajn, kdyby byl jeden dům, kam člověk přijde a dostane kompletní servis – jak psychoterapeutický, tak i duchovní, protože se to prolíná. Ne všechno se dá řešit jen zpovědí, nebo naopak terapií.“



Ve Fortně na Hradčanech jsou i prostory pro ubytování účastníků programů z celé republiky. Cílem je, aby si objekt na své provozní náklady sám vydělal. „Nebude se platit za každou maličkost, ale semináře a víkendové akce se stravou a ubytováním pochopitelně něco stojí,“ objasňuje P. Glogar. A jak říká, karmelitáni i desítky jejich pomocníků z řad aktivních křesťanů, se budou muset hodně starat a hodně pracovat. „Jsme sice malá komunita, ale nemusíme se toho bát. Když začneme počítat, kolik nás je a kolik toho zvládneme, zůstaneme spíše sedět na bobku. Jsou to úkoly, které nás přesahují, ale věříme, že jsme udělali první dobrý krok,“ uzavírá P. Petr Glogar.



JIŘÍ MACHÁNĚ







