Festival United se vrací do Vsetína

Do Vsetína se po koronavirové pauze na konci srpna vrací multižánrový ekumenický festival United s mottem Opravdový. S LUKÁŠEM POKORNÝM z pořadatelského týmu jsme hovořili o tom, na co se letos můžeme těšit.



Mottem letošního křesťanského festivalu United je Opravdový. „V tématu je ukrytá touha nás všech žít opravdový život. Reálný, autentický a nepovrchní,“ říká ředitelka festivalu Daniela Hurtová. Snímek archiv festivalu United



Křesťanskou hudbou, diskuzemi nad aktuálními tématy, sportem a workshopy i modlitbou Vsetín ožije na tři dny mezi 18. a 20. srpnem. Proč právě Vsetín?



Festival tu vznikl proto, že právě tady fungovala dobrá ekumenická spolupráce místních sborů a farností. Z té povstal menší Worship festival, který se postupně zapojením dalších pořadatelů z celé republiky rozšířil na festival United a vyrostl až do dnešní podoby. Loni kvůli pandemii probíhal na třech různých místech (kromě Vsetína v Plzni a v Litomyšli) v komornější jednodenní podobě, letošní 12. ročník se vrací zpátky na původní místo.



Přináší letošní ročník i něco zcela nového?



Přibudou například nová místa: na náměstí Svobody vznikne odpočinková chill out zóna, kde si lidé budou moci uprostřed festivalového ruchu na chvíli oddechnout a popovídat si s přáteli. A připravuje se také nová stage křesťanského Rádia 7, kde dostanou prostor rozhovory s vystupujícími a budou přenášeny přímo do rozhlasového vysílání. Novinkou jsou také rána s chválami a modlitbou.



Myslíme letos také na Ukrajince, kteří v naší zemi našli útočiště. Část programu bude v ukrajinštině a třeba moldavskou chválovou kapelu Not an Idol, jednoho z hlavních letošních hostů, jsme vybrali proto, že jsou na Ukrajině známí a oblíbení. Přejeme si, aby si ukrajinští uprchlíci mohli na festivalu trochu odpočinout a pozapomenout na to, co se u nich děje.



Na jaké účinkující se letos můžeme těšit?



Co se týká hudby, hlavními hosty jsou spolu s kapelou Not an Idol slovenská zpěvačka Sima Magušinová (čtenáři ji možná znají pod dívčím jménem Martausová), polská rocková kapela Luxtorpeda a brazilská zpěvačka Thabata Oliver. Ta už tu jednou vystupovala s kapelou Christafari. Z českých a slovenských umělců se představí třeba kapely Espé či Way To Go, violoncellista Petr Špaček nebo písničkář Pavel Helan.



Kdo přijede přednášet a debatovat?



Pokaždé se snažíme zaměřit na aktuální témata, kterým se chceme věnovat na přednáškách a workshopech. Proto jsme pozvali například psychologa a kazatele Dalimila Staňka s tématem „Gender chaos“, novináře Petra Vizinu s tématem „Pravda jako fetiš“ nebo zakladatele české iniciativy Ne Pornu Pete Luptona. O křesťanském manželství budou hovořit manželé Guttnerovi – vedoucí Manželských večerů, salesián Libor Všetula přispěje tématem „Jak být sám se sebou“. Boromejka Angelika Pintířová promluví o povolání a odvaze následovat Boží hlas, vystoupí religionisté Pavel Hošek nebo Zdeněk Vojtíšek a mnozí další.



Mezi nabízenými workshopy vidím i dílny kreativity, tance nebo kurz přežití. Bude prostor také na vnitřní ztišení?



U kina Vatra bude zaparkován modlitební karavan iniciativy Modlitby 24-7 – pojízdná modlitební místnost, kde budou stále přítomní dobrovolníci, aby byli k dispozici pro příchozí. Ti se zde mohou zastavit a odpočinout si, číst si v Bibli nebo si s dobrovolníky pohovořit či se s nimi modlit a samozřejmě využít služby jejich přímluvné modlitby.



Zvláštní prostor v klidnější zóně bude vyhrazený také pro poradenství, aby sem mohli zajít lidé, kteří se potřebují vypovídat nebo otevřít nějakou obtížnou situaci ve svém životě. Budou tu pro ně vybraní psychoterapeuti či pastorační pracovníci, kteří je vyslechnou a kteří je v případě potřeby i nakontaktují na odborné pracoviště v místě jejich bydliště.



Co když by někdo rád přijel, ale z různých důvodů se festivalu zúčastnit nemůže?



Pokud by to měly být důvody finanční, což je vzhledem ke všeobecnému zdražování pochopitelné, připomínám, že část programu je přístupná zcela zdarma: je to naprostá většina venkovních akcí na Dolním náměstí i stage Rádia 7. Vstupenka je potřeba jen do vnitřních prostor. Malou část programu bude přenášet TV Noe. Například záznamy seminářů pak postupně zveřejňujeme v průběhu celého roku na podcastových platformách. Když budou lidé sledovat náš web festivalunited.cz nebo naše profily na Facebooku a Instagramu, určitě jim nic neunikne.



Alena Scheinostová



United. 18.–20. 8. 2022 Vsetín, program a předprodej na www.festivalunited.cz





