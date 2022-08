Festival plný radosti z víry

Celostátním setkáním mládeže v Hradci Králové provedl příběh sv. Pavla. „Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl,“ znělo motto týdne.





Na setkání, které se koná zhruba jednou za pět let, přijeli mladí lidé od 14 do 26 let. Snímek Josef Polehňa / Člověk a Víra



Plnější autobusy, živá hudba, směrovky s logem CSM, a především skupiny mladých lidí v tričkách s nápisem Vstaň! Celostátní setkání mládeže se dalo přehlédnout jen stěží. Uprostřed prázdnin díky němu ožily hradecké školní budovy, a zejména okolí Univerzity Hradec Králové. „Možná se vaši vrstevníci diví, že nejedete třeba někam k moři,“ podotkl na úvod setkání královéhradecký biskup Jan Vokál. Na pláni u univerzitního kampusu ho v úterý 9. srpna večer sledovaly bezmála čtyři tisíce mladých, kteří si z nepřeberné nabídky letních aktivit zvolili šest dnů na Celostátním setkání mládeže.



Na travnatém prostranství a pódiu se v dalších dnech odehrávalo jádro programu – bohoslužby, katecheze a moderovaný program. Tím vším provázel sv. Pavel, jehož obrácení a misijní charisma se stalo pojítkem programu. Každý den totiž rámovala jedna související výzva – učit se vděčnosti, svědčit nebo být svatým. V roli katechetů se vystřídali biskup Josef Nuzík, mladá účastnice Kateřina Racková, P. Josef Prokeš a zástupci společenství manželů z Pardubic Libor Wawrzacz a Lucie Žárská. Na jejich podněty pak účastníci navazovali v moderovaných diskusních skupinkách a tuto programovou novinku si opravdu pochvalovali. „Diskusní skupinka byla super. Sešli se v ní různí lidé z různých koutů republiky. Před setkáním jsme se neznali, ale teď už se potkáváme i jindy během programu,“ hodnotí mladá učitelka Marie Nedomová z Vysočiny.



Veronika Ševčíková z Knínic byla na diskusní skupiny zvyklá z jiných akcí. „Perfektní bylo, když jsme se rozdělili do menších skupin a všichni mohli být otevřenější.“ Nejvíc v ní rezonovala katecheze Kateřiny Rackové, která vyprávěla příběh své víry a obrácení. „Já jsem měla dost podobný příběh. Jsem ráda, že ho i Káťa vykřičela do světa,“ vysvětluje. Taky Jakubu Kuchařovi z Ostravy přišly menší skupinky přínosné, zvlášť když se vytvořily čtveřice. „Bylo zajímavé poslouchat příběhy ostatních,“ upřesňuje.



Adorace, sport i debaty s KT



Po dopoledním sezení na slunci účastníci vycházeli na různá místa v Hradci Králové poobědvat a odpolední program se odvíjel od chutí každého účastníka. Někteří zamířili na sportoviště nebo do fitcentra, jiní šli na koncerty, adoraci nebo se pomodlit k ostatkům bl. Carla Acutise. Desítky mladých se zúčastnily také debat s Katolickým týdeníkem o klimatu a budoucnosti církve. Obě se dají zhlédnout na YouTube kanálu Sekce pro mládež ČBK. Velký zájem byl i o workshopy s týmem, který dříve chystal podcast Na dřeň, nebo přednášky o vztazích, mužské identitě, ale i o pornografii či válce na Ukrajině. Páteční téma „Svědectví ve světě“ doprovodila odpolední akce, kdy se skupinky účastníků vydaly uklízet město, pomáhat Charitě i farnostem nebo oslovovat v ulicích místní lidi s pozvánkou na večerní evangelizační projekt Godzone s chválami a svědectvími na Velkém náměstí.



Vedle hlavní scény u univerzity vyrostla rozsáhlá odpočinková zóna. Právě tam se především přesouval po skončení večerního programu proud účastníků. Své stánky s občerstvením tam mělo třeba Kolpingovo dílo nebo kapucíni, kteří vařili kapučíno za dobrovolný příspěvek. Velký stan obsadili salesiáni a salesiánky, do jejichž Bosco Pointu se chodilo na limonády, deskovky nebo stolní fotbal – kalčo (z italštiny). Opodál zase zněla chválová hudba ze stánku projektu Proscholy.cz, kde se mohl každý ujmout hudebního nástroje a vtáhnout ostatní do modlitby zpěvem. Festivalovou atmosféru podtrhovalo i vystoupení dýdžeje nebo rozprašovače vodní mlhy pro zchlazení v polední výhni.



Sáhněte po blahoslavenstvích



Biskup Martin David v závěrečné nedělní bohoslužbě shrnul všechny výzvy setkání do sloganu „buď svatý“ a přišel s návrhem, jak se tomuto cíli přibližovat. „Vezměte si výzvy, které jsme tady slyšeli, a zkuste je den po dni realizovat a můžete je točit pořád dokola. Jeden den buďte vděční, druhý den sami sebou bez přetvářky. Další den buďte svědky ve světě. A kdyby vám to přišlo málo, spojte vše do jednoho dne nebo sáhněte po blahoslavenstvích, tam je plno výzev – třeba být milosrdný nebo tvůrcem pokoje,“ zmínil biskup David. A s podobnou touhou odjíždí z Hradce i účastnice Ivana Stejskalová z Nákla: „Mám vstát a dělat něco se svou vírou, abych měla lepší vztah s Bohem.“



Setkáním v Hradci Králové se uzavřelo působení P. Kamila Straka v čele Sekce pro mládež ČBK. „Nosím vás v srdci. Víte, že jsem měl operaci mozku. Dopadlo to dobře, nejsem v rakvi, stojím tady,“ poznamenal při závěrečné ceremonii s narážkou na své nedávné vážné zdravotní problémy. „Obětoval jsem to za každého z vás,“ dodal kněz, který se po pěti letech vrací do ostravsko-opavské diecéze. Na jeho místo přichází z Brna P. Roman Kubín, který rovnou z pódia poprosil mladé lidi o spolupráci a pomoc v dalších letech. Nejbližší metou je Světové setkání mladých v Lisabonu, plánované na začátek srpna příštího roku.



ONDŘEJ ELBEL, Hradec Králové





