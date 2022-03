Farnosti jako útočiště

Vydání: 2022/11 Papež: Válka je šílenství. Přestaňte, 8.3.2022

Pomoc Ukrajincům koordinují místní Charity, zapojily se četné farnosti i řeholníci. Informace o tom, jak lze k této pomoci přispět, se průběžně objevují na jejich webech.



Bohar Hannadi se svou rodinou a všemi věcmi, které si z Ukrajiny vzali. Nejprve mrzli na hranicích a pak se cestou postupně porouchaly dva autobusy, jimiž cestovali. Snímek Tomáš Kutil



Už 51 uprchlíků prošlo Farní charitou Stodůlky v Praze. Prakticky neustále je tam k dispozici sociální pracovnice, lékařka a překladatelka. „V našem komunitním centru stráví maximálně jednu až dvě noci, pak pokračují k rodinám ve farnosti a do dalších ubytovacích kapacit. Rodiny se zatím ujaly 14 lidí,“ říká v pondělí (těsně před uzávěrkou novin) Kristýna Vyskočilová z farní Charity. V neděli se někteří ubytovaní Ukrajinci zúčastnili i farní křížové cesty. Dalších zhruba deset lidí na ubytování čeká. Jedna z rodin, která měla přijet, bohužel nedorazila. Auto začali Rusové ostřelovat a všichni z něj museli utéct.



S desetiměsíčním miminkem a dalšími třemi dětmi uprchl z Ukrajiny také Bohar Hannadi s manželkou. Zachmuřenou tvář mu rozjasní informace, že prvním útočištěm bude pro jeho rodinu kostel a komunitní centrum sv. Prokopa, kde stodůlecká Charita sídlí. „I na Ukrajině jsme rádi chodili do kostela,“ říká s úlevou směsicí češtiny a ukrajinštiny. Na hranicích ho na rozdíl od jiných mužů pustili dál – díky malým dětem. „Nemohl jsem ženu s dětmi pustit samotnou,“ říká skoro omluvně. Cestovali z Užhorodu, který sousedí se Slovenskem, a doprava do Česka jim trvala zhruba den. Bohar dříve pracoval v Česku několik let – v Jihlavě a Pardubicích. Bratra má v Německu a ten by si je měl za týden či dva vyzvednout. Do té doby zůstanou u jedné rodiny z farnosti.



Pračky i víza



Pražští karmelitáni otevřeli ukrajinským uprchlíkům také Fortnu, bývalý klášter karmelitek v Praze na Hradčanech. Nyní už tam bydlí 15 dospělých a 18 dětí a další rodiny jsou na cestě. Díky desítkám dobrovolníků jsou už k dispozici dvě pračky a nouzový šatník. Jeden ze sálů se zase proměnil v hernu. Od pátku se tam střídají dobrovolníci včetně pečovatelů, kteří se starají o děti, aby rodiče mohli vyřizovat víza, což zabere celý den, někdy až do noci. K dispozici bývá jeden ze tří tlumočníků.



Pomocnou ruku podávají i jiné farnosti napříč republikou – např. v Liberci. „Nabídli jsme dvanáct míst pro uprchlíky, která jsme rychle zaplnili. Léta už spolupracujeme s potravinovou bankou a ta nám pomáhá i teď. Také farníci nanosili spoustu potravin, drogistického zboží, oblečení a poskytli i finance. Spolupracujeme rovněž s charitním šatníkem. Na bohoslužby k nám docházejí i lidé z Ukrajiny a ti se zase příchozích ujímají, překládají a pomáhají jim na úřadech,“ popisuje arciděkan P. Radek Jurnečka.



TOMÁŠ KUTIL, KAREL PUČELÍK





