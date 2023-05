Důvěra v Boha, která otevírá cestu

KNIŽNÍ TIP Marie Kolářové



Na pulty přichází kniha P. Petra Beneše, známého pražského kazatele, oblíbeného též jako přednášejícího na duchovních obnovách a vícedenních exerciciích. Má název Vzhůru srdce a podtitul Meditace na Písmem.

Je to netradičně vzniklé dílo. Její vydání totiž nebylo původním záměrem autora, ale inicioval je David Salomon – jeden z pozorných posluchačů Benešových homilií. Kniha obsahuje výběr 30 kázání doprovázejících čtenáře během liturgického roku – počínaje bdělostí a nadějí adventu a končící smrtí, nikoliv ve smyslu zániku, ale ve smyslu brány pro vstup do nového života. Na závěr jsou připojena dvě kázání, která výrazně rezonovala na sociálních sítích, a to „Kázání proti válce“ pronesené o neděli bezprostředně následující po napadení Ukrajiny loni v únoru a „Kázání o Josefu Toufarovi“.



Jednotlivé homilie svědčí o autorově schopnosti předkládat biblická témata v úzkém propojení s kontextem současné doby, nacházet souvislosti jak s tématy klasické literatury, tak s událostmi, které hýbou naším světem. Většina byla pronesena v posledním roce dramaticky poznamenaném ruskou válkou, jejíž hrůzy zraňují celý civilizovaný svět. Sám Beneš mnohokrát dal najevo soucit se všemi trpícími oběťmi a všímal si ozvuků válečného dramatu i příčin vedoucích k válce, a to opakovaně zaznívá i v jeho knize.



Přes zmiňovanou aktuálnost kázání se autor vždy znovu vrací také do minulosti – ať už z pohledu dějin spásy nebo s odkazy na literaturu předcházejících staletí – a ukazuje, co znamená tvořivě přijmout skutečnost. Vůbec mu nejde o neustálou změnu, popření předchozího, ale o schopnost přijmout, co je dané, a dát se k tomu k dispozici vzhledem k dnešní situaci. Strach z nového spočívá podle něj v obavě ze ztráty dosavadních jistot. Pokud ale nepřijmeme to, co přichází, uhýbáme před sebou samými. Nemusí přitom jít o nic velkého, jak připomíná autor, ale třeba o chvíle, kdy jsme bezradní, kdy neslyšíme žádný ohlas na naše modlitby. Právě v těchto okamžicích musíme zapojit lásku, která setrvá, a nakonec díky ní uvidíme a uslyšíme.



V šířce a hloubce textu, v množstvích nabízených souvislostí, si čtenář může připomenout, jak je pro duchovní život důležitá bdělost. Pohled z nových perspektiv neznamená popření toho, co jsme dosud zažili a o čem jsme přemýšleli, ale pomáhá uvědomit si také to, co jsme přehlíželi. Při čtení Bible se pak musíme vyhnout vytrhávání ze souvislostí – varuje autor – a především vykládání textu z pozic, které mají hájit různé partikulární zájmy. Základní klíčem k Bibli je Ježíšův kříž a zmrtvýchvstání. Skutečně pravdivé východisko představuje tvořivá, chápající láska otvírající důvěru k životu a lidem. Právě důraz na základní víru v Boží lásku, v jeho milost a odpuštění ukazuje, že takováto víra přináší plody, které mohou těšit trpící svět.



Na knize je mimořádně cenná její původní nezáměrnost: pochází z textů, které vznikaly jako příprava před aktuálním kázáním anebo jako zpětně zpracovaná reflexe pro lidi, kteří nemohli být zrovna přítomni. Poté autor ještě vše pečlivě přečetl a na mnoha místech přepracoval. Výsledná podoba nabízí pro duchovní život mnoho inspirativních podnětů.



Petr Beneš: Vzhůru srdce. Meditace nad Písmem (Portál 2023)



Autorka je právnička a publicistka.





