Velehrad v myšlenkách na Ukrajinu

Vydání: 2022/29 Velehrad v myšlenkách na Ukrajinu, 12.7.2022, Autor: Jiří Gračka

„Svatý Cyril a Metoděj nás učí, aby naše víra byla srozumitelná,“ připomněl při slavnosti na Velehradě hlavní host – kanadský kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a blízký spolupracovník papeže. Byl zde poprvé od roku 1989.





V nové roli se na Velehradě uvedl arcibiskup Jan Graubner jako primas český, poprvé sem přijel i nový apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a jako hlavní host z Vatikánu i kardinál Michael Czerny. Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra



Cyrilometodějské oslavy se po dvou letech protiepidemických omezení vrátily ve staronové podobě. O svém návratu mluvil i hlavní host, jezuita a kardinál Michael Czerny – prefekt vatikánského Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, jehož rodina v roce 1948 odešla z Československa. „Jsem šťastný, že můžu být zase doma a sloužit tady poprvé mši svatou. Tatínek říkával: ‚Navenek vypadám klidný, ale uvnitř jsem úplně naměkko‘,“ pronesl hned v úvodu mše svaté a vysloužil si potlesk zúčastněných, stejně jako za dodatek, že přichází jako zástupce papeže Františka, od nějž přináší pozdravy.



Dalším zástupcem Svatého otce byl arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, nový apoštolský nuncius. I u něj se přitom jedná o návrat, protože v ČR na nunciatuře už působil v letech 2002–2006.



Ještě před mší sv. se kardinál Czerny, který za pár dní oslaví 75. narozeniny, svěřil novinářům, jak se do vlasti vydal v dobách nesvobody jako kanadský jezuita. „Byl jsem tady tajně v 80. letech a velice důležité pro mě bylo setkání se spolubratrem Františkem Líznou. Díky němu i dalším lidem jsem se dozvěděl mnoho o tom, co se tady dělo za komunistického režimu,“ uvedl a zavzpomínal i na svá místa v rodném Brně: na kostely sv. Jakuba, kde byl pokřtěn, a sv. Tomáše i nedaleký byt své maminky v Brandlově ulici.



Do doby, kdy jeho rodina musela uprchnout, se vrátil i v kázání, když upozornil na nebezpečí uzavřené totalitní společnosti, která končí jako biblický Babylon. „Ve slovanském světě byla ve 20. století budována jedna z takových babylonských věží, sovětské impérium nesvobody, lži a násilí. A snaha zvrátit běh dějin a obnovit staré impérium vede dnes ke zločinné válce nejen proti svobodné Ukrajině, nýbrž proti celému civilizovanému světu,“ zmínil kardinál Czerny v homilii, kterou četl v češtině (celou ji přinášíme na str. 6).



Úkolem církve je oproti tomu usilovat o porozumění a podle příkladu slovanských věrozvěstů hledat způsoby vyjádření víry srozumitelné lidem v dané době. A důležitým projevem této otevřenosti je podle kardinála také vstřícnost vůči migrantům.



Na osud lidí prchajících před utrpením upozorňoval i jeho známý pektorál – biskupský kříž vyrobený z dřeva bárky, na níž uprchlíci ze severní Afriky dopluli na italský ostrov Lampedusa. „Jeho barvy jsou původní: červená znamená utrpení a světlejší barva nahoře pak naději. Je v něm také hřeb, který upozorňuje na vše, co nás v životě trápí a co je potřeba přijmout, protože nic jiného se s tím ani dělat nedá,“ vysvětlil kardinál Czerny.



Pomoc ukrajinským studentům



Závěr bohoslužby, kterou výjimečně neprovázela vedra, ale vytrvalý déšť, se držel zavedené tradice. Z rukou předsedy České biskupské konference a arcibiskupa pražského Jana Graubnera převzalo několik osobností ocenění ČBK. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdržel spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký a děkovné uznání ČBK přijala zakladatelka přehlídky církevních škol v Odrách Anna Staňková. Pamětní medaili ČBK pak dostal Jan Zajíček – zakládající člen a předseda Centra pro rodinu, Miroslava Večeřová, která se jako dlouholetá pracovnice ministerstva školství zasloužila o podporu církevních škol, a Mons. Josef Šupa, bývalý vojenský kaplan u amerického letectva, který zakládal kaplanskou službu v jedenácti postkomunistických armádách.



Osvědčená nabídka byla připravena pro účastníky i na začátku Dnů lidí dobré vůle, které podle pořadatelů navštívilo na 30 tisíc lidí: ruční přepisování Bible, soutěž ve fotbalových dovednostech, mezinárodní setkání vozíčkářů nebo řada výstav, letos třeba o doprovázení člověka v nemoci, vězeňské duchovní službě nebo o Svaté zemi. Lidé se mohli zúčastnit také fotografického semináře s Jindřichem Štreitem. Stejně jako v předchozích letech na Velehrad dorazili i pěší poutníci ze Svatého Kopečka a Svatého Hostýna, které jen pár kilometrů před cílem povzbudilo v Jalubí občerstvení od místních a redaktorů KT.



Pondělní podvečer patřil Modlitbě za vlast, letos nesené myšlenkou na české předsednictví EU a na Ukrajinu. Bohoslužbu v bazilice za účasti ústavních činitelů vedl kardinál Dominik Duka, jeho nástupce v čele pražské arcidiecéze arcibiskup Jan Graubner a také biskup Josef Nuzík, jehož ve stejný den dopoledne diecézní sbor poradců zvolil za nového administrátora olomoucké arcidiecéze. Biskup Nuzík přitom připomněl, že je to právě pět let od chvíle, kdy byl spolu s Antonínem Baslerem při velehradské pouti jmenován pomocným biskupem pro Olomouc. „Má cesta je pořád propojena s Velehradem, se svatými Cyrilem a Metodějem a také s obdobím, kdy i kněží začínají v nových službách,“ uvedl pro KT. A mezi biskupy přítomnými na Velehradě nechyběl ani další „nováček“, nový brněnský sídelní biskup Pavel Konzbul, který se úřadu ujal 29. června. (O změnách v čele tří diecézí více v diecézní příloze.)



Program prvního dne završil Večer lidí dobré vůle. Na benefičním koncertu přenášeném ČT vystoupili Jiří Pavlica s Hradišťanem, Pavel Helan, Anna K. nebo Adam Plachetka (rozhovor s ním najdete na str. 13) a Filharmonie Bohuslava Martinů. Ukrajinští hudebníci Oleksij a Lili Ostapčukovi předvedli hru na lidový nástroj banduru. Válkou stižená země byla přítomná i jinak: část koncertního výtěžku, který dosáhl 1,082 milionu korun, totiž prostřednictvím nadačního fondu Adiuvare podpoří nejen studenty z naší vlasti, ale také z Ukrajiny.



JIŘÍ GRAČKA







Sdílet článek na:

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství