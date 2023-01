Varhany hrály komunistům, teď je čeká duchovní hudba

Vydání: 2023/4 Biskupové: Postavme se strachu, 24.1.2023, Autor: Ondřej Elbel

Ostravská katedrální farnost získá varhany, které vznikly v 80. letech pro pražský Palác kultury. Špičkový nástroj sloužil v posledních letech ostravské filharmonii.



Dočasné úložiště pro varhany poskytne opavský kostel sv. Hedviky. Snímek Jiří Krátký



Nabalit víc než dvě stě krabic menších píšťal a postupně přenosit ty obří. Ostrava v těchto dnech zažívá nebývalou varhanářskou logistickou operaci, na které se podílí několik varhanářských firem z různých míst republiky. Varhany z Domu kultury města Ostravy je třeba pečlivě rozebrat, aby se daly za pár let po nutných úpravách znova složit v katedrále Božského Spasitele. Pro nástroj to bude už třetí štace.



„Varhany stavěla v letech 1979–1981 tehdy nejvýznamnější varhanářská firma v Československu Rieger – Kloss pro Sjezdový sál Paláce kultury v Praze. Při komunistických zasedáních na ně hráli internacionálu a jiné melodie. Jelikož to byl obrovský prostor, potřebovali velké varhany,“ začíná Jiří Krátký s příběhem nástroje, na kterém komunisté opravdu nešetřili. „V 80. letech to byly nejmodernější varhany v zemi. Za drahé devizy se ze západního Německa pořídil nejkvalitnější materiál,“ vysvětluje Krátký s tím, že nástroj ale zněl v 80. letech jen sporadicky. Kvůli chabé akustice totiž nestálo za to pořádat na místě varhanní koncerty.



Po přeměně paláce na pražském Vyšehradě na Kongresové centrum varhany koupila Janáčkova filharmonie v Ostravě pro svůj hlavní koncertní sál v místním Domě kultury. Ten ale v příštích měsících čeká přestavba v moderní koncertní halu. Filharmonie hledala dalšího majitele, kterému by se velké varhany hodily. Jinak by totiž nezbývalo než rozprodat jednotlivé píšťaly a zbytek odvést do sběrných surovin.



Loni v prosinci se pro nákup ve spolupráci s biskupstvím rozhodla farnost Moravská Ostrava, které katedrála Božského Spasitele patří. „Hlavní chrám diecéze konečně dostane nástroj, který si zaslouží,“ těší organologa Krátkého. Stávající varhany na kúru totiž nebyly schopné prostor kostela zvukově naplnit, navíc se v posledních letech porouchávaly. Varhanáře teď čeká několik let práce, aby zakoupený nástroj upravili na míru chrámu. „Koupili jsme ho za cenu materiálu tedy za 2,2 milionu Kč. Přestavba si vyžádá další náklady, zřídíme proto veřejnou sbírku,“ informuje Jiří Krátký. Poprvé by měly varhany zaznít v roce 2026 k třicátému výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze.



