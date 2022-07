V Brně slaví 200 let opata Mendela

Autor: Tomáš Kutil

Vrchol oslav dvouset let od narození P. Gregora Johanna Mendela (1822–1884), augustiniánského opata a zakladatele genetiky, připomínají v Brně hned dvě týdenní akce.



Festival Mendel 2022 začal v neděli mší svatou v brněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner. Kromě Mendelova portrétu byly v chrámu i rostliny – konkrétně hrách, který zkoumal a jeho pomocí formuloval jako první zákony dědičnosti. Vedle kostela proto nechali pořadatelé nafouknout také obří hrášek.



Festival zahrnuje rovněž odbornou genetickou konferenci, na kterou by měli ve středu dorazit i tři držitelé Nobelovy ceny, další veřejné debaty a koncerty populární i vážné hudby. Hlavní, zejména hudební oslavy pro veřejnost jsou plánované od středy do soboty 23. července (více na mendelje.cz). Zazní např. Glagolská mše Leoše Janáčka v podání Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru Brno či premiérové uvedení hudební pocty, kterou složil oceňovaný komponista soudobé vážné hudby Tigran Mansurjan (v rozhovoru na str. 9). Zahrají ale také kapela Lake Malawi či zpěvačka Ewa Farna.



Festival zakončí v neděli v 11 hodin mše svatá v latině, hlavním celebrantem bude Mons. Luis Marín, spolupracovník papeže, ředitel institutu augustiniánské spirituality ve Vatikánu a podsekretář synody biskupů. Bohoslužbu s premiérou nového mešního doprovodu skladatele Jiřího Fadrného a s brněnskou premiérou opery Miloše Štědroně o Mendelovi bude přenášet ČT2.



Naváže Meeting Brno



Na akce pak naváže festival Meeting Brno, který začíná v pátek 22. července a potrvá až do konce července. V sobotu 23. července se uskuteční tradiční Pouť smíření z Pohořelic, kterou návštěvníci uctí památku německojazyčných obyvatel Brna, vyhnaných na konci druhé světové války. Letos bude její zakončení na Mendlově náměstí tematicky propojeno s připomínkou slavného opata.



Festival přiblíží významného brněnského vědce i očima jeho dobového popularizátora Huga Iltise, doktora biologie, botanika, bojovníka proti rasismu a rovněž stavitele mostů mezi Čechy a Němci. Jak řekl jeho vnuk David Iltis: „Dědeček byl laskavý muž, který nesmírně rád vyučoval a obšírně psal o vědě a rovnosti. Organizoval oslavy stého výročí narození G. J. Mendela a jistě by byl velmi pyšný, kdyby viděl, že Mendelův pomník je v klášteře stále na svém místě.“



