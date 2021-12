Synoda už běží napříč diecézemi

Vydání: 2021/49 Za svobodu vyznání, 30.11.2021

Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. Zjišťovali jsme napříč diecézemi, kolik skupinek se již přihlásilo.



V olomoucké arcidiecézi už evidují na 250 farních koordinátorů a schází se tam zhruba 500 skupinek, což je v Česku vůbec nejvíc. Na webu www.ado.cz/synoda/ je dostupná mapa diecéze se „špendlíky“ označujícími farnosti, v nichž už pracovní skupinky existují. „Ve farnosti Štěpánov (děkanát Šternberk) vznikla i jedna synodní skupinka dětí 3. třídy ZŠ – místní katechetka se takto snaží obohatit přípravu těchto dětí na 1. sv. přijímání; setkávají se nad tématem ‚Slavení‘. Asi největší počet skupinek v jedné farnosti jsme zaznamenali ve farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde funguje 30 pracovních skupinek,“ popisuje diecézní koordinátor P. Josef Mikulášek.



Přihlašování pokračuje



V ostravsko-opavské diecézi je zatím do synodálního procesu oficiálně zapojeno 74 farností v 91 nahlášených skupinkách. „Jsou ale i společenství, která si materiály přeposílají mezi sebou, koordinátor je jen jeden nebo ho ještě nenahlásili,“ doplňuje diecézní koordinátor synody P. Jan Czudek. Většina z nich má za sebou první setkání, na kterém si zúčastnění vybrali téma, domluvili se, jak často se budou scházet a kdo co připraví do příště. P. Czudek ví o několika lidech, kteří by se chtěli zapojit, ale farář o nich buď neví, nebo nemá zájem. „Ty povzbuzuji, aby to nevzdali. Ovšem vyskytli se i takoví, kteří si stěžují na průběh synodního procesu, protože nejede podle toho, jak ho oni pochopili. V minimech případů se setkávám s nezájmem, ale spíše je tomu naopak – ve spoustě farností to skvěle funguje,“ usmívá se P. Czudek.



V pražské arcidiecézi je zatím nahlášeno přes 70 synodních skupinek. Bude jich ale zřejmě o něco více. Diecézní koordinátor P. Michal Němeček odhaduje počet kolem stovky. „Zrovna v mé farnosti na Vyšehradě se už scházíme, ale ještě nejsme přihlášeni,“ připojuje.



Synoda skupinky baví



V českobudějovické diecézi se do poloviny minulého týdne nahlásilo zatím 28 koordinátorů farních skupinek. „Což ale neznamená, že ve farnostech není skupinek více, protože v diecézi máme termín pro nahlašování do 30. listopadu,“ říká diecézní koordinátor P. Stanislav Brožka. „Některé skupinky se už scházejí a baví je to,“ dodává. Jinde se na první setkání teprve chystají. „My se sejdeme v pátek 10. prosince v 19 hodin na faře u kostela,“ doplňuje P. Pavel Bicek, farář z budějovického kostela Jana Nepomuckého.



V královéhradecké diecézi pracuje 117 koordinátorů za farnosti. Jednotliví členové diecézního synodálního týmu se zúčastnili už i vikariátních schůzí, kde s kněžími na téma synody hovořili. „V některých farnostech se schází i několik skupin, tematicky se věnují třeba charitě, ekumeně nebo školám. Vzhledem k obtížné epidemiologické situaci se diecézní tým schází online,“ uvádí mluvčí biskupství Pavel J. Sršeň.



V plzeňské diecézi zatím nevědí, kolik bude synodálních skupinek. „Vznikají postupně a nemáme dosud všechny evidované. Vzhledem k tomu, že na první diecézní setkání koordinátorů z farností se jich přihlásilo 130, předpokládáme, že minimálně stejný počet skupinek už je utvořen. Postupně mohou přibývat další, můj odhad konečného počtu je 150. Od některých už máme zpětné vazby a jsou to velmi pozitivní reakce, lidé si pochvalují atmosféru diskusí. Jednotlivé výstupy a impulzy od skupinek budeme postupně zveřejňovat,“ přibližuje diecézní koordinátorka Jana Černíková.



Řeholní i ekumenická skupinka



V litoměřické diecézi je zatím zhruba 70 farních koordinátorů a o něco více synodálních skupinek (asi do 100). „Koordinátoři se těší, že se 22. ledna 2022 potkají na setkání s biskupem a že se s ním i mezi sebou podělí o své synodální zkušenosti. Probíhají též interakce mezi jednotlivými farními koordinátory, protože díky zahájení v katedrále se mnoho farních koordinátorů zná osobně nebo mají na sebe kontakty,“ uvádí diecézní koordinátor a generální vikář Mons. Martin Davídek. „Řada koordinátorů pociťuje vanutí Ducha Svatého a v zorném poli této zkušenosti uvažuje, že by bylo škoda přestat se setkávat. Je to zážitek Boží přítomnosti, který by neměl být uzavřen nějakým termínem, ale naopak zvát na další cestu,“ připojuje pro KT.



V brněnské diecézi je už zaregistrováno 270 skupinek. „Ve skutečnosti ale může být jejich počet odlišný, protože některé silné farnosti jich mohou mít více. Naopak v některých početně slabých farnostech se pro tuto myšlenku nepodaří nikoho získat. Zajímavostí je, že máme jednu meziřeholní ženskou skupinu, vytvořily se také dvě skupiny Slováků žijících v Brně a vzniká ekumenická skupinka duchovních z několika církví,“ popisuje biskup Pavel Konzbul, který vede diecézní synodální tým.



TOMÁŠ KUTIL a diecézní redaktoři





