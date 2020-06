Svěcení a primice novokněží

Vydání: 2020/24 Návrat Mariánského sloupu, 9.6.2020

Blíží se kněžská svěcení. Přinášíme jejich tradiční tablo s podobenkami, termíny svěcení i s časy a daty primic.





Slovo na cestu



Milí spolubratři kněží,



nejprve bych vám rád poděkoval, že jste v sobě před dávným časem rozlišili tichý hlas Hospodina zástupů, který vás pozval k jeho následování skrze služebné kněžství. Opustili jste mnohé a vydali jste se na dlouhou cestu formace skrze konvikt, seminář, řeholní dům, fakultu, farnost, společenství, praxi atd. Díky formaci a studiu jste mnoho dobrého načerpali. Věřím, že nejen při primiční mši svaté budete Hospodinu s díkem předkládat všechny, kteří vás na této cestě doprovázeli, jistě na prvním místě vaše rodiče a blízké. Hospodinu patří veškeré díky za to, že jste kněžími.



Rád bych vám předložil „slovo na cestu“. Nebude to moje slovo, ale slovo od sv. Jana Zlatoústého, který žil ve druhé polovině 4. století. Ve svém spisu O kněžství předkládá i nám kněžím dnešní doby tyto myšlenky, tato povzbuzení.



Kněžství se sice vykonává na zemi, ale je řádu nebeského. Neboť žádný člověk, ani anděl, ani archanděl, ani žádná stvořená mocnost, ale sám Bůh tuto službu zřídil – a přiměl lidi, kteří ještě v těle přebývají, aby tento andělský úřad zastávali. Proto má být kněz tak čistý, jako by stál na nebesích uprostřed těchto mocností. Kněz má přistupovat k Bohu, jako by mu byl svěřený celý svět a on sám byl otcem všech, a za tyto všechny jemu svěřené se modlí. Modlí se, aby Bůh ukončil všechny války, aby utišil bouře, aby dopřál všem lidem pokoj, aby Bůh odvrátil všechno zlé od jednotlivců, rodin i obcí.



Svatý Jan Zlatoústý pojmenovává, čím by kněz měl oplývat. Krása kněžské duše má tak zářit, aby se duše všech, kteří k němu vzhlíží, potěšily a osvítily. Kněz se má obléci téměř do diamantového brnění, to je do všestranné bedlivosti a do stálé střídmosti života. Ze všech stran se má mít na pozoru, aby nikdo nespatřil u něho místa, které není střežené, kde by ho mohl zasáhnout smrtelnou ranou. Neboť všichni kolem něho na něj neustále dotírají, aby ho mohli ranit a porazit, a to nejen jeho protivníci a nepřátelé, ale často mnozí, kteří knězi pod rouškou přátelství lichotí.



Milí spolubratři kněží, vyjděte s velkou radostí a odhodláním k lidem, ke kterým vás otec biskup poslal. Buďte s nimi. Hlásejte svým životem a slovem, že Ježíš je živý. Radujte se, že on je s vámi až do konce světa. Vždyť on má pro každého z vás připravené místo v domě svého Otce.



P. PAVEL STUŠKA, rektor Arcibiskupského semináře v Olomouci

