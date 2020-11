Studenti v boji proti koronaviru

Vydání: 2020/46 Na Bílou horu pro smíření, 10.11.2020

Zhruba tři desítky studentů Církevní střední zdravotnické školy v Brně nyní pracují v několika nemocnicích. Zapojili se tak do boje s koronavirovou pandemií. Jiní studenti nastoupili v nemocnici ve Vizovicích.



Studentka Anna Škvařilová pomáhá s odebíráním vzorků od pacientů s podezřením na covid-19 v Městské nemocnici v Čáslavi. Snímek archiv nemocnice



„Reagovali na povolání do služby vydané jednotlivými kraji. Většina z nich už ale pomáhala jako dobrovolníci ještě před obdržením pracovního příkazu,“ informovala Karola Lucie Kuczynská, učitelka a řeholní sestra kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny.



„Jsem moc vděčná, že se mohu podílet na užitečné pomoci v tak nelehké situaci, jakou v současné době naše země prožívá. Jdeme do toho, protože chceme pomoct, i když tím na sebe bereme riziko, že se nakazíme my i naši blízcí,“ svěřila se studentka třetího ročníku ošetřovatelského oboru Anna Škvařilová. Mladá dívka v současné době pomáhá v odběrovém středisku s odebíráním vzorků od pacientů s podezřením na nákazu covid-19 v Městské nemocnici v Čáslavi.



Studenti pracují také v léčebně dlouhodobě nemocných, která je součástí Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Pandemie zde výrazně zkomplikovala situaci, protože se v karanténě ocitlo mnoho zdravotníků. „Za nouzového stavu, kdy je nedostatek personálu, jsme opravdu hodně vytížení. Klienti v této části nemocnice navíc patří mezi nejohroženější populaci v České republice,“ uvedla Darina Dohnálková ze čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent.



Průprava ze školy



Práce na tomto oddělení jí není cizí, protože zde pomáhá již druhým rokem. „Máme dobrou průpravu ze školy i praxe. Víme, jak používat ochranné pomůcky, a poradíme si i s běžnými výkony, takže to pro nás není nic nového,“ dodala Darina Dohnálková. „Jsem na naše studentky a studenty moc hrdý! Rozhodli se sami pomoct tam, kde se nikdo z nás nechce ocitnout,“ připomněl ředitel školy David Kasan.



Zdravotní sestry shání i Nemocnice sv. Kříže v Praze na Žižkově, kterou vlastní Milosrdné sestry sv. Kříže a další katolická organizace. Nedostatek personálu postihl také provoz v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích – a nemůže za to jen koronavirus, jímž zde dosud onemocnělo čtrnáct pracovnic. „Koncem října cestou do práce při tragické automobilové nehodě uhořely dvě naše zdravotní sestry, velmi oblíbené a zkušené. Toto neštěstí poznamenalo celý kolektiv,“ říká ředitelka církevní nemocnice Zdeňka Vlčková.



Řešit situaci jim nyní pomáhají studenti, které pro ně sehnal krajský úřad ve Zlíně, a také brigádníci. Díky nim se podle ředitelky daří udržet nemocnici v chodu bez zásadních omezení. To největší, zákaz návštěv, se nemocnice snaží pacientům zmírnit umožněním telefonického kontaktu s jejich blízkými. A alespoň na dálku se jim snaží suplovat také omezení v oblasti duchovní péče. „Mše svaté teď v nemocnici neprobíhají, ale pacienti je mohou sledovat na pokojích ve vysílání televize Noe,“ zakončuje ředitelka.



LENKA FOJTÍKOVÁ, JIŘÍ GRAČKA







