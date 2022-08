Sjednocený festival ve Vsetíně

Vydání: 2022/35 Papež svolává všechny kardinály, 23.8.2022, Autor: Tomáš Kutil

Extrémy počasí neodradily 3 500 lidí, aby se předposlední prodloužený prázdninový víkend vypravily do Vsetína na multižánrový křesťanský festival United.



S písničkářem Pavlem Helanem a Brianem Bothwellem vystoupili na United manželé z Ukrajiny Lili a Oleksij Ostapčukovi (vlevo), kteří koncertovali i při Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. Snímek Lubomír Holý / Člověk a Víra



„Pro mě osobně byl ročník 2022 především o vděčnosti. Uplynulé dva roky nás naučily nebrat věci jako samozřejmé. Děkuji Pánu Bohu za to, že jsme se opět ve Vsetíně mohli setkat s mladými lidmi na třídenním festivalu. Mám radost, že se nám podařilo spojit odlehčenou festivalovou atmosféru s poselstvím o živém Bohu, který může být opravdovým v našich životech,“ popisuje s odkazem na letošní motto festivalu (Opravdový) jeho ředitelka Daniela Hurtová.



Hlavní pódium stálo přímo na Dolním náměstí ve Vsetíně. Na něm se konal večerní program, na který mohl přijít kdokoli bez registrace a který se vždy skládal z hudebních vystoupení a promluv hlavních festivalových řečníků. Mezi nimi byl i salesián P. Libor Všetula.



Pro účastníky festivalu United byl ovšem připravený program už od rána v Domě kultury. Jeho součástí byly koncerty, semináře, k dispozici bylo i poradenské centrum. Venku pak stály další stánky, mezi nimi např. i modlitební karavan, kam si bylo možné zajít na duchovní rozhovor či pro modlitbu. „Velká účast na seminářích ukazuje vhodně zvolená témata: sebehodnota, odpuštění, gender chaos, moderní sekty, sociální sítě, umění, pravda a fetiš atd. Řada návštěvníků pozitivně hodnotila také následné diskuse a otázky přicházející z publika,“ popisuje Martin Pavlík, který měl tuto část programu na starosti. Semináře vedla třeba boromejka Angelika Pintířová, religionisté Pavel Hošek a Zdeněk Vojtíšek či novinář Petr Vizina.



Mezi letošní zahraniční hosty patřily slovenská zpěvačka Sima Magušinová a brazilská pěvkyně Thabata Oliver. Poprvé se na United představila moldavská skupina Not an Idol. Její vystoupení bylo součástí zvláštního programu pro ukrajinské uprchlíky. Písničkář Pavel Helan pak s sebou vzal na pódium Lili a Oleksije Ostapčukovi, kteří zahráli na damburu – typický ukrajinský hudební nástroj. Tito manželé vystupovali i na červencových Dnech lidí dobré vůle na Velehradě a rozhovor s nimi jsme přinesli v KT 27/28.



TOMÁŠ KUTIL





