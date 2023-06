Šestice nových kněží

Vydání: 2023/25 Šestice nových kněží, 20.6.2023

O šest kněží se v sobotu rozrostl jejich celkový počet v Čechách a na Moravě. Čtyři nastupují do služby v pražské arcidiecézi, po jednom pak v brněnské a litoměřické diecézi.



Novokněží v pražské arcidiecézi Jakub Žákavec, Matěj Jirsa, Michal Hladík a Dominik Frič.Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



Před pražskou katedrálou je v sobotu ráno nezvykle plno. Hloučky turistů doplňují slavnostně oblečení lidé, mnozí z nich tvoří celé rodiny. Neprohlížejí si krásy Pražského hradu, ale míří kvapem do katedrály, co nejblíže oltáři. Místa k sezení jsou obsazená už půl hodiny před začátkem mše svaté, liturgickému průvodu pak musí dělat místo organizátoři. Všude stojí lidé, kteří chtějí být u toho, až se z Matěje, Dominika, Jakuba a Michala stanou kněží. Liturgický průvod je nezvykle dlouhý, především kvůli ministrantům. Z farností, odkud novokněží pocházejí nebo tam působili jako jáhni, jich dorazily celé skupiny – a tak je u oltáře dobrá stovka pomocníků.



„Pán si je povolal z našeho středu ne k vládě, ale ke službě. I my si při této příležitosti uvědomme, jak žijeme své povolání ke královskému kněžství,“ obrátil se na všechny přítomné v úvodu mše svaté arcibiskup Jan Graubner.



V prvním čtení zazněly Boží přísliby: „Už v lůně matky znal jsem tě.“ „Jsem s tebou, abych tě vysvobodil.“ Na slova z knihy proroka Jeremiáše navázal pak arcibiskup v kázání: „Když budeš jeho (Božím) nástrojem, bude s tebou.“ Všechny přítomné pak vyzval, aby druhé neposuzovali podle lidských měřítek, ale používali Boží vidění. „Jako jeho vyslanci jsme posláni hlásat smíření do rozděleného světa. Ale naše slova budou přesvědčivá jen tehdy, když lidé uvidí, že žijeme pro Krista, a proto dovedeme smiřovat,“ zdůraznil pražský arcibiskup. Ujistil však, že Bůh počítá i s naší slabostí. „Pokud mu dáme v sobě dost místa a necháme ho proniknout do našeho myšlení, budeme světlem světa, jak zaznělo v evangeliu,“ připojil.



Buďte jim oporou



Pak se obrátil k novokněžím: „Nezapomeňte, že život se nevyrábí ani neprojektuje, ale dává ho Bůh – nechte ho, aby ve vás vytvářel lásku, která naslouchá a slouží, pomáhá a odpouští. Jen tak bude vaše společenství přitažlivé,“ řekl a vyzval kněze, aby „nováčky“ přijali mezi sebe a společně tak vydávali svědectví, že Bůh je stále živý a i dnes buduje své království.



Všechny pak povzbudil: „Novým kněžím, za které jste se modlili, buďte oporou i dobrými spolupracovníky. Čím lépe budete žít ze svého křtu, tedy pro Krista, tím větším povzbuzením pro ně budete.“ Za tři novokněze, kteří jsou spojeni s pražskou stodůleckou farností (jeden z ní pochází, druhý tam strávil jáhenský rok a třetí zde nastoupí jako kaplan), se tamní věřící předem modlili novénu.



Na závěr bohoslužby udělili novokněží všem přítomným své požehnání. S arcibiskupem si pak vyměnili dary. Protože je čeká stěhování do nových farností, dostali od arcibiskupa cestovní tašky. Oni jemu dali kalhoty. „Jsou moc hezké, pro trpaslíka budou dobré,“ okomentoval arcibiskup jejich velikost. „Tyhle jsou jen symbolické, pošleme vám pak krejčovou, aby vám ušila pořádné,“ ujistil ho Jakub Žákavec.



O chvíli později nad katedrálou zahřmělo a spustil se liják. „I svatý Petr se přihlásil ke slovu,“ dodal s úsměvem arcibiskup.



Následovalo několik oslav – v Arcibiskupském paláci a na dalších místech na Strahově či v Dejvicích, o den později měli novokněží své primice. Ve Stodůlkách začala v 15.30, na Barrandově pak v 18.30. Skupina mladých lidí vyrazila na obě, přesouvali se jako praví poutníci – pěšky přes Prokopské údolí. „Museli jsme přidat do kroku, ale stihli jsme to,“ radovali se udýchaně. Pro barrandovskou primici Matěje Jirsy nový kostel Krista Spasitele nestačil, řada lidí zůstala venku.



Dvě jáhenská a jedno novokněžské svěcení udělil v sobotním dopoledni také brněnský biskup Pavel Konzbul. V úvodu připomněl slova Alberta Einsteina, který prohlásil, že život se dá prožívat pouze dvojím způsobem. „Buďto kolem sebe nevidíme žádné zázraky, anebo vidíme zázraky všude. Při dnešní liturgii budeme svědky tří takových zázraků. Dva naši spolubratři přijmou jáhenské svěcení a jeden kněžské,“ upozornil.



V promluvě dále uvedl, že se svátost kněžství v latině nazývá sacramentum ordinis, což lze přeložit jako svátost řádu nebo také sboru či šiku. Nositelem svátosti svěcení se stává pouze ten, kdo je zařazen do sboru, ať už biskupů, kněží nebo jáhnů.



„Služba ve farnosti bude pro vás nejen cestou, ale také zrcadlem. Jedno přísloví říká: ‚Kdo se nevidí v zrcadle, nemá šanci vidět svět.‘ Každý autentický prožitek Boha má obvykle podobu lásky nebo utrpení. Pokud tomu tak bude, můžete si být jisti, že toto zrcadlo je Boží a že jdete po cestě, kterou je sám Ježíš Kristus,“ řekl biskup.



Bezprostředně po svěcení se novokněz Tomáš Zámečník svěřil: „Při litaniích jsem cítil přítomnost všech světců, jejichž jména zaznívala.“ Od biskupa Pavla Konzbula se také dozvěděl, že jeho prvním kaplanským místem bude farnost Petrov. „Bylo to překvapení a je to pro mne výzva,“ svěřil se novokněz, jehož rodnou farností je Brno-Bystrc.



Dva noví jáhni Lukáš Janoušek a Milan Pazdera s novoknězem předali biskupovi jako poděkování originální dárek: ikonu méně známého patrona Brna, sv. Primitiva z dob raného křesťanství. „Je to taková recese, protože jde spíše o dětskou kresbu než o ikonu. Tento svatý ale skutečně žil. Je znázorňován jako římský voják a jeho socha je na Zelňáku. Chtěli jsme pana biskupa pobavit. Pointa je i v tom, že Primitiv – Primus znamená první a já jsem první novokněz, kterého pan biskup světil,“ připomněl P. Zámečník.



Nového kněze má také litoměřická diecéze, stal se jím ve svých 78 letech vdovec, dlouholetý jáhen a výtvarník Jan Hrubý. Slavnost se konala nezvykle ve farním v kostele Povýšení svatého Kříže v Kadani. Novokněz totiž ve městě žije a působí ve farnosti.



Jáhenská generálka



Další kněžské svěcení se koná v sobotu 24. června v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Nicméně tuto sobotu ostravská farnost zažila něco jako generálku – jáhenské svěcení Vojtěcha Buchty z Radvanic. „V neděli se nám sešly dvě velké události. Jednak jáhen Vojtěch pronesl po svěcení své první kázání a zároveň jsme oslavili první svaté přijímání ministranta Jirky. Takže dvojí poprvé,“ má radost tamní farář P. Marek Jargus.



Po mši se pak přesunuli do farní kavárny – mimořádně pod širým nebem. „Odpoledne jsme pokračovali menší farní párty na zahradě. Ujal jsem se grilu a narazili jsme sudy piva a kofoly. Zkrátka menší trénink na primiční oslavu,“ usmívá se farář z Ostravy-Radvanic. Podle něj znamená jáhenské svěcení pro farnost opravdu hodně: „Díky své obětavosti a bezprostřednosti si Vojta získával další mladé, se kterými jezdil na tábory nebo je učil na faře nahazovat omítku,“ zdůrazňuje P. Jargus.



I v této farnosti předcházela svěcení modlitební příprava. „Mnoho lidí se za Vojtu modlilo spontánně po celou dobu jeho studií. V posledních dnech jsme ale přidali novénu. Podobně jsme se v covidovém období modlili novénu za jednu dívku, která bojovala s rakovinou a dnes je na tom zdravotně mnohem lépe. Farnost tento styl modlitby hodně spojil,“ svědčí kněz.



TOMÁŠ KUTIL, LENKA FOJTÍKOVÁ a ONDŘEJ ELBEL

