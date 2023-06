Rekordní Noc kostelů se Santinim

Poslechnout si varhany, dotknout se baroka i gotiky, ztišit se, přečíst si pasáž z Bible, zahrát si. Ke vstupu do posvátných prostor při letošní již patnácté Noci kostelů se odhodlaly stovky tisíc lidí na celkem 1 806 místech.





Páteční večer v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Snímek Michael Bujnovský / Člověk a Víra



Tolik bylo letos otevřeno kostelů a modliteben po celé republice, o sto více než vloni. Organizátoři, většinou dobrovolníci z farností, připravili pro návštěvníky na 7 715 akcí. Nabízeli komentované prohlídky, koncerty, výstavy, ale i možnost ztišení k modlitbě.



V brněnské diecézi, která je spolu s plzeňskou průkopníkem akce v Česku, zaznamenali sto tisíc vstupů. „Velký zájem byl opět o hudební pořady, ať už koncerty mladých kapel v Zahradách pod Petrovem nebo představení klasické a varhanní hudby v katedrále či provedení Biblických písní Antonína Dvořáka v kostele sv. Maří Magdaleny,“ popisuje Marie Pospíšilová z brněnského pastoračního centra. Mnoho návštěvníků zavítalo i do mimořádně zpřístupněného areálu bývalého kláštera řádu sv. Voršily v Josefské ulici.



A protože na konci roku uplyne 300 let od úmrtí česko-italského architekta „barokní gotiky“ Jana Blažeje Santiniho-Aichela, diecéze zpřístupnily jeho stavby. V pražské arcidiecézi zahájil Noc kostelů arcibiskup Jan Graubner požehnáním právě z kostela sv. Kajetána, na jehož stavbě se Santini podílel. Své brány poprvé otevřela také všechna jeho díla v brněnské diecézi – v Rajhradu hned dvě místa. Do mariánské poutní svatyně ve Křtinách pak zavítali návštěvníci i ze Zlína či Bratislavy. A v Kutné Hoře v královéhradecké diecézi si děti i dospělí mohli poskládat Santiniho dlažbu.



Ožila i dnes již zaniklá místa. „Ve Slavkově u Brna přilákal téměř 700 návštěvníků interaktivní program oživené historie zaniklého kostela sv. Jakuba u zámeckého areálu,“ připojila Marie Pospíšilová.



Poprvé s umělou inteligencí



Prostor dostala poprvé i umělá inteligence (AI). Ve spolupráci s výzkumnou skupinou pro teologii a současnou kulturu Evangelické teologické fakulty, Matematicko-fyzikální fakultou a multidisciplinární pracovní skupinou AI připravili v kostele Pražského Jezulátka v centru Prahy netradiční program „Člověk, duše a umělá inteligence“. Přes aplikaci si lidé na svém mobilu mohli zkusit odpovědět na sérii otázek a nechat AI, aby vytvořila „obraz“ duše daného člověka podle výtvarných technik světoznámých umělců. Dorazilo sem na dva tisíce lidí a 600 z nich to zkusilo. Lze to i online (odkaz je na webu pragjesu.cz).



Možnost vyzkoušet si akrobacii tzv. nového cirkusu nabídla Noc kostelů u kaple sv. Jana Nepomuckého na Jánském vrchu nad Jáchymovem na Krušnohorsku. Příležitost s radostí využily především děti. Od dřevěného, loni nově pořízeného kříže se nesly nad údolím také lidové písničky v podání ukrajinského sboru Amazonky, složeného z žen, které uprchly se svými dětmi před válkou. „Návštěvníci si mohli prohlédnout unikátní bustu sv. Jana Nepomuckého z dílny sochaře Ondřeje Bílka, která byla zhotovena podle detailní fotografické, kresebné a rentgenové dokumentace Emanuela Vlčka v 70. letech, aby zachytila co nejvěrněji skutečnou podobu světce. Zapůjčilo ji Svatojánské muzeum v Nepomuku,“ popsala Lena Pintnerová ze spolupořádající Nadace St. Joachim.



Otevřen byl i jáchymovský kostel sv. Jáchyma, před nímž byla ve spolupráci s Pamětí národa Karlovarského kraje instalována výstava příběhů pamětníků, do jejichž života zasáhly totalitní režimy 20. století. Výstavu zahájil spolu s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem okrskový vikář P. Krzysztof Dędek. Večer pak zakončila laserová show. „Celkem jsme na všech místech v Jáchymově napočítali zhruba tisíc návštěvníků, nechyběli ani lázeňští hosté. Ohlasy byly velmi dobré,“ doplnila Lena Pintnerová.



Do akce se zapojila i kaple Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Nově zde nabídli možnost poradenství a rozhovorů, které poskytli odborníci z fakulty. P. Jindřich Šrajer vedl rozhovory o filozofických, teologických či jiných otázkách, Věra Suchomelová radila s problémy vícegeneračního soužití a hovořila o psychicko-spirituálních potřebách ve stáří, Jaroslav Vokoun rozprávěl zase o Bibli a světě kolem nás.



TOMÁŠ KUTIL a ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

