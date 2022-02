Rekordní koledování

Vydání: 2022/6 Broumovské kostely památkou, 1.2.2022, Autor: Tomáš Kutil

Tříkrálová sbírka už je prakticky sečtená. V čase uzávěrky znala Charita obsah 96 % pokladniček, ve kterých bylo spolu s online koledou a dalšími dary 132 milionů korun.







Sbírka tak celkem zřejmě vynese i o něco více než v „předcovidovém“ roce 2020, kdy lidé přispěli 133,8 milionu korun. „Letošní sbírka je téměř za námi. Díky šťastným okolnostem koledníci opět mohli vyjít do ulic a roznést lidem radost a na jejich domy napsat Boží požehnání. Přestože bylo o něco méně kolednických skupin než v roce 2020, výnos bude vyšší než předloni,“ odhaduje Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.



„Naštěstí si dárci už našli cestu na online koledu a další bezhotovostní způsoby podpory, ale především jejich štědrost přímo do kasiček byla obdivuhodná. Díky tomu bude celkový výnos v dosavadní dvaadvacetileté historii sbírky rekordní. Je to milé překvapení a velmi za něj děkuji,“ doplňuje Curylo. Zároveň děkuje i tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži a dospělým organizátorům: „A hlavně všem štědrým dárcům za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem

v nouzi.“



Podle ředitele pomohla Charitě i zkušenost z loňska, kdy koleda nebyla možná. I letos někde zůstaly statické pokladničky. „Dárci k nim mohli přijít a přispět. Pomohlo to k úspěchu sbírky v místech, kde koledování v terénu nebylo možné nebo si kvůli nejistotě na koledování v terénu netroufli,“ vysvětluje.



Nejvíce přispěli lidé v olomoucké arcidiecézi – zhruba 32 miliony korun. Oproti loňskému roku je letošní výnos v arcidiecézi dvojnásobný. „Výnos sbírky máme v podstatě už spočítaný, zbývá jen 1,5 % kasiček, které nebyly dosud úředně rozpečetěny. To zpoždění nastalo kvůli různým karanténám na obecních úřadech,“ uvádí koordinátor sbírky v olomoucké arcidiecézi Marek Navrátil.



Podobně štědří byli lidé i v brněnské diecézi. Do kasiček přispěli více než 30 miliony korun. Zhruba dvaceti miliony korun pak přispěli lidé jak v královéhradecké, tak ostravsko-opavské diecézi.



