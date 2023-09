Přitahujte krásou evangelia

Vydání: 2023/36 Přitahujte krásou evangelia, 5.9.2023

Martin David se ve čtvrtek 31. srpna stal biskupem ostravsko-opavské diecéze. Berlu jako symbol vedení diecéze mu předal apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo při slavnostní mši sv. spojené s uvedením do úřadu.



Nový diecézní biskup Martin David před ostravskou katedrálou. Snímek Petr Nowak / Člověk a Víra



Berlu po biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi jako znamení kontinuity a s ní i vedení diecéze převzal Mons. Martin David jako teprve druhý biskup diecéze, která vznikla před 27 lety a je nejmladší u nás. Do úřadu jej doprovodilo kromě diecézanů a členů rodiny společenství jáhnů, kněží a biskupů včetně těch slovenských a polských.



V promluvě vyšel biskup David z liturgických čtení a vyzval: „Pojďme žít pozvání, žít v přítomnosti Krista, žít evangelium, které přitahuje.“ Připomněl, že výjev Kristova pozvání všech, kdo se lopotí a jsou obtíženi, zdobí průčelí ostravské katedrály a že úkolem křesťana je zvát všechny ostatní: „Máme jít a přitahovat krásou toho, který je pramenem nejen křestním, ale stále občerstvujícím, krásou evangelia, slovem pro život,“ vybídl věřící a doplnil: „Naše diecéze je mladá, ale společenství církve je tady dvě tisíciletí a nepotřebuje svou existenci obhajovat. Potřebuje přitahovat.“



Hosté na něj navázali. Pražský arcibiskup Jan Graubner popřál diecézi, aby byla rodinou, která zakouší Boží přítomnost. Arcibiskup z polských Katowic Adrian Galbas zmínil, co si u svého souseda cení: „Pozoruhodný je jeho vnitřní klid, pozitivní postoj, náklonnost, otevřenost a ochota ke spolupráci, skutečně synodální vlastnosti.“ Žilinský biskup Tomáš Gális citoval papeže Františka: „Dobrý pastýř někdy kráčí vpředu, aby vedl. Jindy uprostřed, aby naslouchal a povzbuzoval. A někdy zase za stádem, aby pomohl těm, kteří zaostali.“



Výbava pro rybáře



Za diecézní kněze si vzal slovo českotěšínský farář Mons. Jan Svoboda, který předal biskupovi „rybářský set“: růženec z klokočí od alžbětinek z Jablunkova a klekátko. „Je po otci Adamu Ruckém. Klekával na něm, když věděl, že je nějaký kněz v obtížích. Hrál u toho na kytaru a chválil Pána. To máš výbavu, se kterou můžeš na hlubinu,“ shrnul.



Za zástupce ekumeny vystoupil evangelický biskup a předseda Ekumenické rady církví Tomáš Tyrlík. Popřál biskupu Davidovi hluboký vztah s Bohem a široké srdce pro lidi. Za farníky přišla také rodina stěbořického starosty Romana Falhara se slovy: „Zvete nás na společnou cestu. Chceme jít s vámi, ovšem ne jako bezduché stádo, ale jako přátelé. A přejeme vám, aby z vás svěřený úřad neudělal preláta, ale vždy jste zůstal otcem Martinem!“



Na závěr nový biskup oznámil jména nejbližších spolupracovníků: generálním vikářem jmenoval P. Jana Czudka, biskupským vikářem pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci P. Daniela Víchu.



KATEŘINA KOUBOVÁ a ONDŘEJ ELBEL





