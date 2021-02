Postní doba pandemická

Letošní postní doba bude jiná. Nemohou se konat velké duchovní obnovy, přesto existuje řada tipů a impulzů, které nám ji pomohou dobře prožít.



Pomocníky pro postní dobu jsou různí průvodci. Jeden vydalo královéhradecké biskupství, je k dispozici ve formě brožury. Další připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně. Je dostupný ve formě mobilní aplikace. „Sv. Josef pokaždé udělal to, co mu Bůh řekl: probudil se – vstal – a vykonal. A toto je podle mne správný postoj ve vztahu k Bohu i ke spáse,“ píše v zamyšlení k první neděli postní P. Josef Jahoda. Krátké úvahy k nedělím letos připravili kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef jako připomínku, že papež František právě tento rok vyhlásil rokem sv. Josefa. Duchovní impulzy na každý den jsou pak inspirovány slovy papeže Františka.



Postní kapky



Inspirace k prožití postní doby slibuje uživatelům také rozšířená aplikace s názvem „Postní kapky“ a její tvůrce P. Petr Hofírek z Dolního Němčí na Slovácku. „Letos se do přípravy obsahu zapojili také arcibiskup Jan Graubner svými postními impulzy a ředitel Radia Proglas Mons. Martin Holík zase natočil celou encykliku svatého papeže Jana Pavla II. o Božím milosrdenství,“ říká kněz.



Vedle toho aplikace nabízí na každý den liturgickou modlitbu, čtení a promluvu, fotocitáty nebo zpovědní zrcadlo ke zpytování svědomí. „Postní kapky budou tradičně k dispozici jako mobilní aplikace pro telefony se systémem Android nebo i OS, stáhnout ji lze na Google Play či v App Store. Vedle toho je ale možné si je nechat posílat e-mailem nebo jako SMS, případně si je číst na webu www.postnikapky.cz,“ dodává P. Hofírek.



Na poutním místě Lomec u Vodňan nabízí farnost věřícím (ale nejen jim) čtyřicetidenní postní cestu. Zvou na ni i plakáty vylepené na reklamních sloupech, kde jindy bývají upoutávky na kulturní akce. „Všimli jsme si, že se nové plakáty nevyvěšují, některé tu visí ještě od loňských voleb. Napadlo nás, že postní doba by mohla určitou kulturnost vnést do celé společnosti,“ vysvětluje administrátor farnosti P. Josef Prokeš. Připravil proto impulzy k osobnímu prohloubení víry. „Letos nemůžeme prožít obvyklé větší postní obnovy. Zdá se mi, že je to přesto vzácný čas k prozáření a očištění situace, ve které žijeme,“ popisuje. Impulzy, které lze najít na webu lomec.cz, zahrnují každodenní četbu knížky Rybář na poušti od nedávno zesnulého jezuity P. Jana Rybáře a ztišení.



Další tipy se už dělí podle čtyř skupin: dětí a mládeže, mužů, žen a starší generace. „Je-li to možné, navrhujeme, aby tuto postní cestu prožívali lidé ve dvojici a jednou týdně se dvě dvojice sešly ke společné modlitbě,“ nabízí P. Prokeš. Tipy pro děti zahrnují například více času venku, aby jen neseděly u počítače, u mužů pak třeba pořádný spánek nebo používání mobilního telefonu jen k práci a v nutných případech, u žen zase půlhodinovou tichou modlitbu s duchovní četbou či ranní vlažnou sprchu spojenou s cvičením. Mezi dalšími tipy je omezení alkoholu.



Pro postní dobu lze využít i necírkevní iniciativu Suchej únor. Upozorňuje, že milion Čechů má nakročeno k závislosti na alkoholu, a proto vybízí k měsíční abstinenci. Vyšla k tomu kniha s názvem „Suchej únor – 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život“, kde k tématu promlouvá 72 českých osobností, odborníků a novinářů. Tento impulz lze rozšířit na celou postní dobu.



Almužna



Půst je zároveň časem almužny. „Tradiční akci Postní almužna i v letošním roce prožijeme pod tlakem pandemie covidu-19. Budeme proto rádi, když lidé věnují ušetřené peníze potřebným ve své farnosti. Například těm, jež poznamenala současná krize. Jsem přesvědčen, že mnoho z nás má v okolí někoho, kdo potřebuje naši modlitbu, lásku i almužnu,“ podotýká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Kasičky budou k dispozici na webu postnialmuzna.cz či v kostelích.



TOMÁŠ KUTIL, JIŘÍ GRAČKA











