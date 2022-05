Pavel Konzbul v čele brněnské diecéze

Novým brněnským sídelním biskupem bude Pavel Konzbul, dosavadní pomocný biskup – oznámil Vatikán o slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 26. května. Vedení diecéze se ujme 29. června ve svátek patronů brněnské katedrály, sv. Petra a Pavla. Biskup Vojtěch Cikrle odchází po 32 letech služby.



Krátce po oznámení svého jmenování odpovídal biskup Pavel Konzbul na otázky novinářů. Snímek Štěpán Langášek / Člověk a Víra



Katedrální zvony z petrovského návrší zněly nad poledním Brnem mimo běžnou zvyklost, protože podle místní tradice a připomínky lsti vůči švédským dobyvatelům odbíjí dvanáctá z Petrova o hodinu dříve. Tentokrát se zvonění po hodině opakovalo v souvislosti s informací, kterou oznámil Vatikán i brněnské biskupství, o první změně v úřadu diecézního biskupa od roku 1990.



„Cítil jsem se podobně jako apoštol Petr. Vždycky když se ho Ježíš zeptal, zda ho miluje, a on kladně odpověděl, dostal nějakou práci,“ popsal biskup Pavel Konzbul své bezprostřední pocity poté, co se na pražské nunciatuře minulé pondělí dozvěděl o připraveném jmenování, s nímž souhlasil. Bývalý vědec v oboru elektrotechnologie, dlouholetý spirituál biskupského gymnázia, v posledních šesti letech pomocný biskup a od roku 2019 generální vikář se stane v pořadí 14. diecézním biskupem v historii místní církve psané od roku 1777.



Jako priority svého působení označil biskup Konzbul péči o rodiny, o vztahy v diecézi a o modlitbu. „Jáhen, kněz i biskup jsou podle mě především pečovatelské profese. Proto bych se rád ve své diecézi řídil pravidlem tří P,“ uvedl s poukazem na zmíněné priority. Změní se něco zásadního ve stylu řízení brněnské diecéze? „Palácový převrat se neplánuje, ale nějaké dílčí změny pochopitelně budou,“ připustil nový brněnský biskup.



Starost o rodinu



Zaměření na doprovázení rodin ocenil také odcházející biskup Vojtěch Cikrle. „Vnímám to jako naprostou kontinuitu a něco, co sám považuji za důležité – starost o rodinu, která svým způsobem zápasí o své místo,“ uvedl s tím, že chce sloužit diecézi i poté, co 29. června předá úřad svému nástupci. „Dávám se mu plně k dispozici v tom, kde on bude vidět, že mohu pomoci,“ zdůraznil biskup Cikrle. Pavlu Konzbulovi pak popřál, „ať ho neopouští jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách. A jistě nejen já.“



Biskup Cikrle převzal vedení brněnské diecéze v roce 1990 po 18leté sedisvakanci (neobsazení biskupského stolce) vynucené komunistickou totalitou. Je nejdéle sloužícím biskupem v historii diecéze. „Velmi si vážím práce pana biskupa. Spolupráce města s biskupstvím byla vždy bezproblémová a inspirativní. Přeji mu zasloužený odpočinek po mnohaleté službě církvi,“ reagovala brněnská primátorka Markéta Vaňková.



FILIP BREINDL

