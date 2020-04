Nová zkušenost?

Vydání: 2020/13 Velikonoce na obrazovkách, 24.3.2020

„Co bylo, zase bude, co se stalo, zase nastane – není nic nového pod sluncem. Vyskytne-li se něco, o čem se řekne: ‚Hle, to je nové‘ – dávno to bylo v dobách, které byly před námi.“ Tato myšlenka z knihy Kazatel (1,9-10) by mohla shrnout, co nyní zažíváme.





V dějinách lidstva mnohokrát proběhly pandemie jako ta způsobená koronavirem, ale pro řadu z nás, včetně mě, je to, co se nyní děje, novou zkušeností. Náš každodenní život byl přerušen a musíme se přizpůsobit nařízením vydaným představiteli státu, kteří bdí nad obecným dobrem každého. Jako apoštolský nuncius jsem měl naplánováno uspořádat oslavu sedmého výročí zvolení papeže Františka (slavnostní mše měla proběhnout 24. 3. ve svatovítské katedrále – pozn. red.). Vše bylo zařízeno, pozvánky rozeslány, ale potom bylo nutné každého kontaktovat, že se oslava odkládá.



Takové nové a nečekané zkušenosti mohou vést k tomu, že se lidé začnou bát, ztrácí důvěru a tak nějak se distancují od svých bratří a sester. Zároveň se tyto situace nabízejí coby příležitosti, abychom jako lidé prokázali solidaritu s těmi, kteří trpí, a abychom jim byli ku pomoci.



V pátek 13. března, v den výročí zvolení papežem, sloužil František v kapli v Domě svaté Marty mši svatou, která byla živě přenášena streamováním. Vybízel církev, aby se spojila v modlitbě za rodiny, které jsou pandemií postiženy. Modlil se také za duchovní, kteří musí doprovázet Boží lid v době této krize, aby jim Pán dal sílu a schopnost volit ty nejlepší prostředky pomoci. Modlil se rovněž k Duchu Svatému, aby jím byli pastýři svěřených stád vedeni při rozlišování v pastoračních záležitostech a aby se svatý lid Boží necítil opuštěný, ale spíše provázený a utěšovaný Božím slovem, svátostmi a modlitbou.



Využít dobře čas



Během svých předchozích misí jsem se jako apoštolský nuncius ve Wellingtonu na Novém Zélandu a poté v Nairobi dostal ke komunitám žijícím na některých pacifických ostrovech a v některých částech Keni a Jižního Súdánu, které jsou – pro velkou vzdálenost, chybějící spolehlivou možnost dopravy nebo velmi nepříhodné klima – po týdny, či dokonce měsíce bez slavení mše svaté. Nyní pro mnoho věřících v České republice není možná účast na mši svaté nebo je velmi omezená. Tak sdílíme zkušenosti svých bratří a sester na těchto místech a v mnoha dalších částech světa, jako například v Amazonii, která byla předmětem zvláštní biskupské synody konané loni v říjnu v Římě.



Jako společenství, které věří, že Bůh je uctíván v duchu a v pravdě, se můžeme nadále modlit – ať doma, nebo v kostelích, které zůstávají otevřené – za uzdravení těch, kteří jsou postiženi následky koronaviru, a za ducha pokoje, klidu a solidarity ve společnosti. Navíc v důsledku současné situace nám může být dopřáno více volného času a během této postní doby jej můžeme dobře využít – k modlitbě, skutkům pokání a čtení Písma svatého, čímž můžeme povyrůst k větší blízkosti Bohu a bližním.



Mons. CHARLES D. BALVO, apoštolský nuncius

