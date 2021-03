Mše i zvony za oběti viru

Zvoněním zvonů i několika bohoslužbami za oběti připomíná církev ty, kdo kvůli koronaviru zemřeli. A povzbuzuje zdravotníky i ostatní „v první linii“.





V pondělí 22. března uplyne rok od prvního úmrtí na koronavirus v naší zemi – za tu dobu se počet obětí vyšplhal nad 23 tisíc. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ a prosí duchovní správce, aby nechali znít kostelní zvony jako připomínku obětí pandemie.



„Vyzýváme ke společné minutě ticha v pravé poledne v pondělí 22. března. Přispěje-li k této vzpomínce vyzvánění kostelních zvonů, připomínka památky obětí v médiích či důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty obětem z úst veřejně působících osobností, budeme si jako společnost moci říct, že jsme nenechali zvítězit lhostejnost a nezájem o osudy druhých,“ stojí ve výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“. Doplňující informace k této iniciativě je možné najít na www.facebook.com/minuta.ticha2021.



Podobně se zvony rozezněly napříč Spojenými státy americkými na konci února, kdy se tamní počet obětí přehoupl přes půl milionu a překonal i válečné statistiky.



Jen v lednu zemřelo podle Českého statistického úřadu 15 900 obyvatel, tedy o polovinu více proti průměrným lednům předchozích pěti let. Jde navíc o nejvyšší počet úmrtí za leden od roku 1950, kdy začalo přesnější statistické sledování.



Evropa se modlí



Do evropského modlitebního řetězce za oběti pandemie, který vyhlásila Rada evropských biskupských konferencí (CCEE), se připojuje Česká republika 17. března. V Praze slouží mši sv. biskup Zdenek Wasserbauer (s přenosem TV Noe v poledne), v Brně biskup Pavel Konzbul a v Plzni biskup Tomáš Holub.



„Vzpomeňme také na ty, kdo jsou už rok v plném nasazení, aby onu loďku světa, společnosti, naší země, nemocnic a ordinací uřídili v rozbouřeném moři epidemie. Jsou a mají právo být vyčerpaní. Buďme za ně vděční, díky nim jsme se ještě neutopili, ač máme mokro v botách,“ uvádí P. Stanislav Přibyl, který se v Praze u sv. Vojtěcha ujal kázání.



Podle celebranta brněnské mše sv. za oběti koronaviru, biskupa Pavla Konzbula, si všichni přejí, aby zastavení pandemie mělo jednoduché řešení: „Farmaceutičtí experti sází na očkování, vlády států na omezení kontaktů a zdravotníci na prevenci v podobě respirátorů a dezinfekce. V koutku duše tušíme, že je to delší běh, podobně jako v písničce ‚Běžci dlouhých tratí‘ od skupiny Rangers.“ Ptá se, co k tomu „běhu“ mohou přidat křesťané. „Přidanou hodnotou má být naše modlitba jako intenzivní součást vztahu k Bohu a k druhým lidem. Liturgický kalendář nám právě 17. března připomíná patrona Irska – sv. Patrika. Podle legendy tento světec s vynikajícími organizačními schopnostmi věnoval modlitbě téměř dvě třetiny noci, protože si uvědomoval, že modlitba může nemožnost změnit v možnost. V tomto směru máme téměř všichni určité rezervy, proto se je v dnešním pandemickém prostoru a čase snažme využít.“ Modlitební řetězec zahájily 17. února Albánie a Rakousko a zakončí ho 1. dubna v katedrále svatého Vavřince v italském Janově kardinál Angelo Bagnasco, prezident Rady evropských biskupských konferencí.



Charita nemocnicím po boku



Po téměř rok trvající pandemii se české nemocnice ocitají na hraně kapacit. Na pomoc jim stále častěji spěchají i zdravotní sestry z Charity. Stojí nemocničním týmům po boku, takzvaně ve druhé linii: pacienty po odeznění akutní fáze nemoci doléčují v jejich domácím prostředí v rámci domácí zdravotní péče. Charita také sbírá pro nemajetné roušky a respirátory a prostřednictvím čtyřiceti odborných poraden a sedmi krizových linek (viz www.charita.cz nebo přílohu Caritas v KT č. 11) se snaží mírnit obavy a strachy těch, na něž krize dolehla psychicky.



TOMÁŠ KUTIL







