Milostivé léto pro lidi v exekuci

Vydání: 2021/45 Modlitby za domov, 2.11.2021, Autor: Tomáš Kutil

Minulý týden začalo tříměsíční tzv. Milostivé léto – unikátní možnost zbavit se dluhů vůči státním a polostátním institucím. Stačí zaplatit základní dlužnou částku plus poplatek 908 korun. Ostatní bude odpuštěno.

V exekuci se nyní nachází zhruba 750 tisíc lidí. Odborníci odhadují, že tzv. Milostivé léto by mohlo pomoci většině, tedy až půl milionu z nich. Původní dluh, který narostl často mnohonásobně kvůli tzv. příslušenství (tedy vysokým úrokům, penále atd.), budou lidé moci během následujícího čtvrtroku splatit právě bez tohoto navýšení. Uhradí pouze jistinu - tedy základní dlužnou částku, a administrativní poplatek 908 korun za náklady na ukončení exekuce. Tato možnost skončí 28. ledna 2022.

Jaké dluhy bude možné tímto způsobem uhradit? Například ty za sociální pojištění, nájem obecního bytu či vůči institucím a firmám typu ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice a podobně, které jsou vymáhány soudním exekutorem. K Milostivému létu se navíc připojily i soukromé společnosti Home Credit a její dceřiná Air Bank.

„Milostivé léto vítáme,“ říká Iva Kuchyňková z Charity ČR, která se problému věnuje a pokračuje: „Jako nezisková organizace, která pracuje s chudými rodinami v dluhových pastech, dlouhodobě aktivně spolupracujeme na legislativních změnách. Věřím, že řadě lidí umožní zbavit se dluhové zátěže a vrátit se s úlevou do běžného života. Tato proměna přinese užitek nejen jim a jejich dětem, ale celé společnosti.“

Pro obě strany

„Toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany – nejen pro dlužníky, kteří mají zájem své dluhy splatit, ale drahým problémem je pro ně ‚příslušenství‘, které mnohdy činí až několikanásobek dluhu. Pro města, obce a další věřitele navíc vzniká šance na to, že dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady lidí za standardní situace nikdy nestalo. Jde tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky,“ shrnuje předseda poslaneckého Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a spoluator novely zákona Marek Výborný (KDU-ČSL).

Výborný oslovil i Asociaci krajů a Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv s výzvou, aby jako věřitelé aktivně informovali dlužníky o této možnosti. „Klíčová je nyní totiž aktivita dlužníka. On musí kontaktovat svého exekutora a požádat o využití Milostivého léta pro svoji exekuci. Proto je tak důležitá osvěta jak ze strany neziskových organizací, tak i obcí a měst, dopravních podniků či nás politiků. Musíme informaci o této možnosti dostat co nejrychleji k lidem v exekuci,“ zdůraznil Výborný.

Pomocnou ruku bezplatně nabízí síť 59 dluhových charitních poraden a další neziskové organizace jako Člověk v tísni (více na webu www.charita.cz nebo jakprezitdluhy.cz).

Zdravotní pojišťovny váhají

Zatím není jasné, zda půjde oddlužení využít i u zdravotních pojišťoven. Minulý týden o tom jednala klíčová Správní rada VZP a nedošla k jasnému závěru. Vedení VZP nyní čeká na stanovisko ministerstva spravedlnosti. V nejistotě tak dál zůstávají ti, kteří dluží na zdravotním pojištění – více než 300 tisíc dlužníků.

„Zdravotní pojišťovny si nejsou jisty výkladem a penále počítají do jistiny. I v důvodové zprávě se ale jasně stanovuje základní princip - penále by bez jistiny nikdy nevzniklo, není tedy možné penále označit za jistinu a pokračovat ve vymáhání,“ vysvětluje Výborný s tím, že spolu s poslancem Patrikem Nacherem mohou případně vypracovat novelu Milostivého léta právě pro dluhy na zdravotním pojištění s tím, že by byla účinná třeba až do konce června 2022. „Pokud se ukáže, že ministerstvo spravedlnosti nemůže dát VZP doporučení akce využít, nezbyde nic jiného než rychlá novela. Klíčové je stanovit, že penále je zde vždy příslušenství,“ naznačuje Výborný s tím, že by se novela mohla jmenovat Milostivé jaro.

Sbírka arcidiecézní Charity

„Taková šance tu ještě nebyla, může mnoha lidem změnit život,“ upozorňuje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Je tu ale velká skupina lidí, kteří to sami nezvládnou. Chceme pomoci těm, kteří se z minulých chyb poučili, dále se nezadlužují, ale kteří ani s pravidelnou prací nedosáhnou na splacení dluhu. Těmto zodpovědným dlužníkům chceme pomoci dluh zaplatit,“ připojuje. Arcidiecézní charita Praha proto vyhlašuje veřejnou sbírku přes své konto 749986/5500, var. symbol 4121, i online na portále darujme.cz.

Dlužníky, kterým pomůže, vytipují na základě sociálního šetření odborní pracovníci z Poradny pro lidi v tísni, kterou Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském Karlíně. Finance na oddlužení dostanou ti sociálně slabí lidé, kteří opustili způsob života, jenž vede k nezvladatelnému zadlužování. „U dlužníka musíme vidět odpovědný a aktivní přístup,“ zdůrazňuje Helena Kopecká z charitní Poradny pro lidi v tísni. „Typický příjemce pomoci bude člověk, který pravidelně pracuje, žije skromně, ale ani přesto se nemůže vymanit z dluhové pasti. Poskytneme mu finanční podporu, aby mohl splatit jistinu dluhu. Díky Milostivému létu mu budou odpuštěny úroky, penále a poplatky,“ dodává.

Název Milostivé léto vychází ze Starého zákona, Třetí knihy Mojžíšovy. Hospodin v ní přikazuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými. Po sedmi sedmiletých obdobích, tedy každý padesátý rok, má být vyhlášeno „milostivé léto“, kdy mají být otroci izraelského původu propuštěni a má jim být navrácen majetek, o který přišli.

