Mění se vedení seminářů

Vydání: 2023/29 Péče o Zemi je činem lásky, 18.7.2023

Během tohoto léta se změní vedení olomouckého i pražského kněžského semináře. V Olomouci bude novým rektorem P. Vít Hlavica, v Praze nastupuje P. Radek Tichý, který dosud spravoval stodůleckou farnost.





P. Radek Tichý, P. Vít Hlavica



„V semináři letos dokončuji už osmý rok služby, a podobně i moji kolegové. V týmu představených jsme se shodli, že je čas na zdravé střídání generací formátorů,“ popisuje pro KT dosavadní rektor pražského semináře P. Jan Kotas, který se místo P. Radka Tichého ujme velké sídlištní farnosti v Praze-Stodůlkách. Navíc vicerektor P. Christian Pšenička byl povolán zpět ke službě ve svém domovském premonstrátském klášteře na Strahově. „Otec arcibiskup tak už od jara hledal nového představeného semináře. Radkovi předávám službu moc rád. Je to výborný člověk a kněz, o generaci mladší než já, přináší si novou energii a inspiraci. Dobře se známe a jsem přesvědčen, že se o seminář bude starat výborně,“ doplňuje P. Kotas.



Na prohození rolí se oba kněží intenzivně připravují. Tráví čas společně a předávají si rozdělané úkoly – ve farnosti i v semináři. „Nyní se setkávám i s farníky, především se zaměstnanci a dobrovolníky, s některými se znám řadu let. Plánujeme příští pastorační rok,“ prozrazuje P. Kotas, s nímž bude ve farnosti sloužit jako kaplan novokněz P. Michal Hladík a jako pastorační asistent bohoslovec Tomáš Sixta. „Zpět do pastorace ve farnosti se moc těším, je to služba Bohu a lidem v té nejkrystaličtější podobě,“ říká Jan Kotas a dodává: „Náš tým vnesl do formace budoucích kněží kromě aktuálních postřehů a inspirací několik konkrétních budujících aktivit, přivedl řadu externích spolupracovníků a uspořádal celý proces do intenzivního a kontinuálního programu. Shrnuli jsme jej do textu nazvaného Itinerář formace. Měl by novým představeným pomoci dobře navázat.“



Nastupující rektor P. Radek Tichý pro KT přibližuje své přípravy: „Během léta se potkávám s končícími představenými, Janem a Christianem, aby mě uvedli do toho, jak seminář fungoval a funguje a jaká je moje nová úloha. Vychází se hodně z dokumentu, který připravili.“ Zároveň se radí s biskupy, kteří mají v semináři bohoslovce ze svých diecézí, o jejich představách a dostává zadání, jak by mělo jeho působení vypadat. „Navštěvuju taky bývalé představené pražského semináře, ale i toho v Olomouci a také konviktu, aby mi sdělili své zkušenosti. A konečně se setkávám s nově svěcenými jáhny a novokněžími, kteří absolvovali různé semináře (v Praze, Olomouci, Římě a Irsku). Říkají mi, co bylo dobré, co chybělo, co by bylo vhodné zachovat,“ dodává P. Tichý.



P. Pavla Stušku, který se nově stává farářem a děkanem v Kyjově, v čele Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci vymění dosavadní vizovický farář a děkan P. Vít Hlavica.



„Opakovaně zjišťuji, že jako kněz formuje farníky, tak i farnost formuje svého kněze. Všude, kde jsem zatím působil – jako kaplan ve Veselí nad Moravou nebo jako farář v Polešovicích, Kroměříži a Vizovicích – jsem zažil spoustu obdarování i cenných zkušeností a potkával lidi, kteří chtěli něco udělat pro Boží království. A s tím vším, k čemu mě všichni postupně formovali, teď přicházím sloužit na novém místě a doprovázet kandidáty kněžství,“ říká P. Hlavica a pokračuje: „Povolává je Bůh a úkolem všech, kdo se jim věnují, je být jim nablízku, modlit se za ně a s nimi a pomáhat jim rozpoznávat, co po nich Pán chce a jaké dary jim k tomu dává.“



Navázat na předchůdce



Do olomouckého semináře přitom podle svých slov přichází s vědomím, že chce navázat na předchůdce. „Velice si jich všech vážím. Jsem si vědom toho, že se formace a příprava bohoslovců na kněžské poslání mění a v mnohém také liší od doby, kdy jsem sám v semináři žil. Je na místě zvlášť poděkovat otci Pavlu Stuškovi, který odvedl velkou práci při úpravě budov a v samotném fungování semináře, ale hlavně ve způsobu formace a vzdělávání moravských bohoslovců,“ dodává nový rektor.



V olomouckém semináři se nyní ve všech ročnících připravuje celkem deset bohoslovců z moravských diecézí, dalších šest studuje v Římě. V pražském semináři určeném pro diecéze v Čechách je nyní patnáct bohoslovců, plus jeden pro pražský řeckokatolický exarchát a další dva studují v Římě.



TOMÁŠ KUTIL a JIŘÍ GRAČKA







Sdílet článek na:

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství