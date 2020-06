Komornější Noc kostelů

Vydání: 2020/25 Komornější Noc kostelů, 16.6.2020

Během páteční Noci kostelů se otevřelo přes 1 100 kostelů a modliteben, zatímco vloni 1 640. Přestože byl letošní ročník skromnější a tišší, návštěvníky v mnohém obohatil.





Tisíce návštěvníků si našly cestu na Hradčanské náměstí v Praze. Zhruba dva a půl tisíce jich prošlo během večera nedávno otevřenou Fortnou (bývalým klášterem karmelitek). Dlouhá fronta se stála i před katedrálou sv. Víta (na fotce největší český zvon sv. Zikmund). Snímek Martina Řehořová/Člověk a Víra



„Noc kostelů byla letos komornější, virtuální, online – zkrátka jiná. Všem, kteří se do ní ve ztížených podmínkách dnešní doby zapojili, patří velké poděkování za jejich odvahu a obětavost,“ říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který stál u zrodu této akce v Česku v roce 2009.



Lidé se vydali do ulic, ale tisíce jich zůstaly sledovat přímé přenosy z různých míst. Řadu jich nabídly přímo farnosti a unikátní putování všemi osmi diecézemi zprostředkovala TV Noe. Každá z nich měla půlhodinu, aby se v této televizní Noci kostelů představila.



Sledovaný přenos v TV Noe



„Byli jsme šťastní, že to po technické stránce dopadlo dobře, zádrhelů bylo minimum,“ ohlíží se ředitel TV Noe P. Leoš Ryška, kterému udělalo radost i nasazení diecézí: „Vzaly to za své a snažily se, aby jejich prezentace byla co nejlepší.“ Vysílání mělo veliký ohlas. Během celého čtyřhodinového přenosu diváci reagovali a také soutěžili. „Staraly se o to tři kolegyně – jedna zvedala telefony, další dvě se věnovaly smskám a e-mailům. Během celého přenosu se nezastavily,“ připojuje Leoš Ryška s tím, že někteří diváci se zapojili do soutěží, mnozí ale chtěli jen poděkovat a povzbudit. „Je to zajímavá cesta do budoucna. Příště bychom mohli takto propojit třeba i řády a řeholní komunity,“ plánuje ředitel TV Noe. S natočeným materiálem chce televize dále pracovat – vytvoří z něj několik pořadů, některé zřejmě zpřístupní i ve svém archivu.



Velkým lákadlem v brněnské diecézi byl nově dokončený kostel v Brně-Lesné, který si prohlédlo mnoho set návštěvníků. Fronta čekajících zájemců o výhled z věže se neustále prodlužovala, pořadatelé ale nehleděli na čas a se zájemci vydrželi až do pozdních hodin. „Přestože jsme zájem očekávali, tolik lidí nás mile překvapilo,“ pochvaluje si farář P. Pavel Hověz. Po celou dobu programu se pohyboval mezi návštěvníky, jimž chvílemi vůbec nestačil odpovídat na liturgické, technické nebo jen zvídavé otázky. Třeba kolik schodů vede na věž. Trpělivě s úsměvem opakoval: „Schodů je přesně 150. Jen se zajděte podívat na Brno ze severu! Pro mne už je to sportovní výkon, pro vás jen lehká rozcvička.“



Po stopách sv. Klementa



Noc kostelů v Bílovicích nad Svitavou byla zaměřena hlavně na mladší generaci. Desítky dětí přebíhaly mezi stanovišti nazvanými stručně jmény měst: Znojmo, Řím, Varšava a Vídeň. A prostřednictvím tvořivých dílniček poznávaly etapy života sv. Klementa Maria Hofbauera, od jehož smrti letos uplynulo 200 let. Všímaly si například, jak aktivní řeholník dokázal ovlivnit pastoraci novými prvky. Pouze poslední vídeňské stanoviště bylo určeno dospělým. „Pojmy, jako je osvícenství, josefinismus a jansenismus, jejich vliv na církev a role tasovického rodáka v tehdejší záchraně jednoty církve jsou dětskému myšlení vzdálené. Ti starší už ale mohou vnímat i pozornost sv. Klementa k lidem na okraji společnosti, která má výraznou podobnost s dnešními kroky papeže Františka,“ uvádí bílovický farář P. Pavel Lazárek.



Poznat tři božské ctnosti



Na květiny vsadili při Noci kostelů ve třech sousedních farnostech na Přerovsku. V každém z farních chrámů tak připravili výzdobu k jedné ze tří božských ctností: kříž jako symbol víry v Brodku, v Citově srdce coby znamení lásky a v Rokytnici pak naději ztvárněnou jako cestu od mladého osení přes obilí až ke chlebu položenému na oltáři.



„Chtěli jsme se vyvarovat větších shromáždění a nabídnout program, na který lidé mohou chodit průběžně,“ říká duchovní správce trojice farností P. Tomáš Klíč a dodává: „Působivá výzdoba nabídla návštěvníkům příležitost k zamyšlení nad hodnotami, které pro život velmi potřebujeme. Prohlídky doprovázela klasická hudba a součástí letošní Noci kostelů byla velice hezká modlitba zaměřená na tři božské ctnosti, kterou si návštěvníci rozebrali pro osobní potřebu.“



Při Noci kostelů si v českobudějovické diecézi přišli na své dokonce filatelisté. Vlastní poštovní známku bude mít P. Josef Jílek, který byl 20. dubna 1945 popraven za protinacistický odboj. U příležitosti 75. výročí jeho mučednické smrti ji ve spolupráci s Českou poštou připravují farníci z Katovic. „Osobnost P. Josefa Jílka je spojená s naším kostelem sv. Filipa a Jakuba,“ sděluje Jindřich Zdráhal z vedení městyse, který o osudu kněze během páteční Noci kostelů hovořil před desítkami lidí. Prezentaci známek s portrétem popraveného kněze i místního kostela si nenechal ujít ani Jan Malířský ze Strakonic. „Přišel jsem, abych se o známce něco dozvěděl, a rovnou jsem si dva sešitky zamluvil,“ svěřuje se účastník Noci kostelů, který považuje tuto známku za zdařilý filatelistický, ale i evangelizační počin.



Křišťálový chrám



Na severu Čech, v Kunraticích u Cvikova, představil unikátní instalaci Křišťálový chrám v tamním kostele umělecký sklář Jiří Pačinek, který svá díla jinak vystavuje po celém světě. „Myšlenka mě napadla už před šesti lety, když jsem tu otevíral sklárnu. A když kvůli koronaviru nebyly zakázky, začali naši skláři v kostele připravovat výstavu,“ zmiňuje autor. Návštěvníci tak viděli řadu nasvícených soudobých sklářských děl včetně křišťálových andělů či designových lustrů v symbióze s dvousetletým sakrálním prostorem. V sousední sklárně navíc mohli živě sledovat, jak díla vznikají.



Zmizelé kostely



V Chebu zase páteční Nocí kostelů vyvrcholilo putování po zmizelých kostelích ve městě a blízkém okolí. Už od 7. června se účastníci mohli vydat podle GPS a jiných indicií na místa zaniklých kostelů či synagog. Tam nacházeli informace z historie dané stavby, ale i poselství k dnešku. Na výběr byly přitom dvě trasy: tříkilometrová a šestikilometrová.



„Letošní Noc kostelů jsme pojali netradičně ze dvou důvodů. Jednak jsme zvolili venkovní akci jako prevenci šíření nákazy covid-19 a jednak poslední dobou ve farnosti hodně pracujeme s encyklikou papeže Františka Laudato si’, kde je zdůrazněna země a příroda jako místo Boží přítomnosti. A tak jsme se rozhodli poslat lidi do Božího chrámu pod širým nebem,“ vysvětluje chebský farář P. Petr Hruška.



Účastníci mohli v pátek stoupat i na věž kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty, kde se s P. Hruškou setkávali. Ten s nimi hovořil o pomíjivosti kamenných chrámů, které mohou zaniknout, kdežto člověk jako živý chrám zůstává.



„Zúčastnilo se více než 250 lidí, věřících i nevěřících. Chválili si, co všechno se dozvěděli. Já sama jsem například dosud netušila, že v Chebu nebyla původně jen jedna synagoga, ale čtyři,“ líčí koordinátorka Noci kostelů ve farnosti Eva Kolafová s tím, že webová stránka www.nockostelu.farnostcheb.cz zůstává v provozu, takže zájemci o zmizelé kostely podle ní mohou putovat individuálně i při prázdninových výletech.



TOMÁŠ KUTIL a diecézní redaktoři









