Kde budeme bydlet?

Téměř třetina lidí má obavy, kde budou bydlet ve stáří. Více než polovina dotázaných je přesvědčena, že problém sehnat bydlení budou mít jejich děti – vyplývá z průzkumu agentury Median pro Charitu ČR a katolickou církev.

Celkově respondenti velmi špatně hodnotí dosažitelnost bydlení v Česku – celkem 71 % z nich si myslí, že bydlení je špatně nebo velmi špatně dostupné, nejhůř přitom dopadly Praha a střední Čechy.



Za spíše dostupné ve své obci považuje bydlení jen 26 % respondentů a v Česku obecně 33 % z nich. „Na naléhavost problému ukazuje, že lidé hodnotí hůře situaci ve svém místě bydliště, které dobře znají, než jinde v republice,“ říká socioložka Kateřina Pulkrábková z Odboru analýzy církevních dat ČBK.



Pomoci by mohla promyšlená obecní bytová politika a zákon o dostupném a sociálním bydlení. Na ten Charita ČR tlačí už řadu let, stále však chybí potřebná politická shoda. „V tomto volebním období se nejen nestihne schválit, ale obávám se, že se nepodaří dokončit ani první čtení v Poslanecké sněmovně,“ zdůrazňuje ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Podle něj vázne i komunikace státu s obcemi a nejsou vhodné podmínky pro stavbu obecních bytů. Peníze, které stát vyčlenil před dvěma lety na výstavbu obecních bytů, proto obce a města zdaleka nevyužily. Přitom právě nedostatek obecních bytů hodnotí v průzkumu 77 % lidí jako jednu z příčin nynější bytové krize.



Cenu bytů podle generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla uměle zvyšuje i snaha movitějších lidí kupovat si je jako investici. „Vždy bychom měli i ve snaze zhodnocovat svůj majetek vidět člověka a jeho potřeby,“ apeluje. Udržitelné bydlení je podle něj velmi důležité pro psychickou pohodu a vyrovnanost lidí. „Vztahy potřebují čas. Pokud se často stěhujete, jen velmi obtížně lze mít dobré vztahy s lidmi v okolí,“ připojuje P. Přibyl.



Obchod s chudobou



Vedle spekulací s nemovitostmi (79 %) a pomalé výstavby bytů (77 %) vidí respondenti příčiny zhoršující se dostupnosti bydlení v „obchodu s chudobou“ (76 %). Celkem 64 % dotázaných považuje za problém neexistenci zákona o dostupném a sociálním bydlení, třetina lidí v tom dokonce vidí zásadní problém.



A co by se podle účastníků průzkumu mělo stát, aby se situace zlepšila? Nejvíce lidí (69 %) by podpořilo bytovou výstavbu na území celé republiky, 65 % by podpořilo přijetí zákona, který by zaručoval dostupné bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel, stejné procento lidí by podpořilo sociální byty pro lidi v bytové nouzi a 62 % rozvoj družstevního bydlení. Obavy přitom nemají zdaleka jen lidé v nájemním bydlení, ale i vlastníci domů a bytů, kteří jsou zatížení hypotékami. Odklad splátek v době pandemie využila téměř desetina z těch, kdo mají hypotéku.



„Do obav lidí týkajících se ztráty bydlení se promítají výpadky jejich příjmů v souvislosti s aktuální situací. To bude palčivý problém v následujících měsících. Do konce října si 270 tisíc rodin u bank odložilo splátky úvěrů, řada lidí se dohodla s majiteli bytů na odkladu nájemného. Od listopadu ale už musejí začít splácet, což bude pro řadu z nich problém,“ upozorňuje ředitel Curylo s tím, že zákon o dostupném a sociálním bydlením by velmi pomohl nejohroženějším skupinám – neúplným rodinám, seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo mladým rodinám.



Přímou pomocí jsou nyní cílené charitní sbírky – například sbírka nazvaná Na vlně pomoci proti bezmoci. Na podporu bydlení půjde i část výnosu lednové Tříkrálové sbírky.



