Cyklopouť ze Slovácka na Tetín

Vydání: 2021/32 Jezuité slavili svého patrona, 3.8.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Mariazell, Kolín nad Rýnem, Čenstochová, Budapešť, Madrid, Řím, Levoča, Krakov, Fatima, tam všude se v minulých letech cyklopoutníci vypravili z Uherského Brodu. Letos hranice nepřekročí.



Při páteční zahajovací jízdě zamířili poutníci na mši svatou do kostela sv. Ludmily v Suché Lozi. Snímek autorka



Tento rok čeká zhruba 140 poutníků nálož 600 kilometrů po Moravě a Čechách. V sobotním ránu se vydali od farního kostela v Uherském Brodě do Tetína na Berounsku. Těsně před startem jeli v pátečním podvečeru prolog do Suché Lozi, kde stojí jediný kostel v olomoucké arcidiecézi zasvěcený svaté Ludmile. Právě této světici, od jejíhož úmrtí 15. září uplyne 1 100 let, je totiž letošní cyklistické putování věnováno.



„Počítejte s tím, že nás na cestě čekají překážky. Pouť je právě o tom, že jdeme sice přes překážky, ale máme jasný cíl. Pro nás je to letos svatá Ludmila na Tetíně, ale zároveň samozřejmě Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Vezměme tuto pouť jako příležitost, abychom rostli v nesení křížů, protože víme, že to není cíl a konec. Cílem je zmrtvýchvstání a radost věčného života u Boha se všemi svatými,“ řekl v úvodní mši svaté P. Petr Utíkal, který jede celou trasu také v sedle kola.



„Poprvé jsme před sedmnácti lety zamířili do Mariazell. Tehdy jsem byl studentem vysoké školy. Nyní už s námi jezdí mladí lidé, kteří při prvním ročníku ještě ani nebyli na světě,“ připomíná zakladatel cyklopoutí a zároveň sekretář Orla v Uherském Brodě Petr Gabriel.



Kromě startu poutníci nejedou v pelotonu, ale v menších skupinkách. Trasy jsou vybrány především po cyklostezkách a méně frekventovaných silnicích. „Putujeme podle navigace, kterou si každý nahraje do mobilu. V místech noclehu samozřejmě dodržujeme potřebná hygienická opatření,“ upozorňuje Petr Gabriel. Poutníci spí ve sportovních halách, školách, klášterech i na farách tak, aby docházelo k co nejmenší kumulaci lidí na jednom místě.



Posedmé se na cyklopouť vydal šestapadesátiletý Josef Žajdlík z Veselí nad Moravou a jeho jednadvacetiletá dcera Veronika. „Proč se opakovaně účastníme? Předně chci zdůraznit, že nejedeme nějaký závod, ale je to skutečně pouť se vším všudy. Každý den je sloužena mše svatá a je možné využít přítomnost kněží ke zpovědi anebo duchovnímu pohovoru,“ odpovídá na dotazy Josef Žajdlík. „Je pro nás také důležité, že si můžeme ve společenství přátel, s nimiž se setkáváme vlastně jen jednou ročně právě na této pouti, prožít něco jiného než jinak v každodenním životě. Navíc stále poznáváme nová krásná místa,“ doplňuje tatínka Veronika.



Součástí pestrobarevného pelotonu je doprovodný autobus s přívěsným vozíkem, který veze cyklistům bagáž a poslouží i těm, jimž případně dojdou síly. V dalším automobilu jede technik, který se stará o servis. Nechybí ani kola k zapůjčení, pokud by se někomu jeho vlastní bicykl rozbil a nešel opravit.



Z místa startu cyklopoutníci zamířili přes Velehrad do Žarošic a v průběhu tohoto týdne je možné je potkat cestou do Moravského Krumlova, Třebíče, Želivi, Číhošti, Sázavy a Dobříše. Do Tetína mají cyklisté dorazit tuto neděli 8. srpna.



LENKA FOJTÍKOVÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství