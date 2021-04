Co nám covid dal a vzal

Vydání: 2021/16 Co nám covid dal a vzal, 13.4.2021, Autor: Tomáš Kutil

Jak se pandemie podepisuje na životě církve a samotných věřících? Přibylo online přenosů bohoslužeb, na řadě míst se lidé aktivněji zapojili do služby.





První svaté přijímání v okruhu nejbližších. I v době, kdy se bohoslužby mohou slavit jen v omezeném počtu do deseti procent míst k sezení v kostele, přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání – někde už během jara, jinde tradičně před prázdninami. Na pražské Lhotce tak učinila první skupina osmi dětí (z celkem 26) za dodržení hygienických předpisů minulou neděli uprostřed svých rodin. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



V pondělí skončil nouzový stav, který trval půl roku. Přestože se zatím žádné velké uvolnění nekoná, využili jsme tento milník k ohlédnutí. Na tematické dvoustraně přibližujeme postřehy několika lidí z celé republiky o jejich „roku s covidem“ a k témuž vyzýváme naše čtenáře.



Knižní vzpomínka



Svou zkušenost s koronavirem popsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, a to v knížce, která brzy vyjde v Karmelitánském nakladatelství pod názvem Zbožnost je užitečná ke všemu. Líčí v ní, co prožíval během zápasu s nemocí covid-19 a kdy nejvíce pocítil svá omezení. Sdílí i to, jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh: „Zbožnost je opravdu užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme těžké osobní krize, ona je oporou a pevným základem našeho života i tmelem našich vztahů.“



Koronavirus zásadně ovlivnil život ve farnostech. Kostely sice mohly být otevřené, ale právě omezení podnítila mnoho kněží i farníků k aktivitě – vznikly týmy, které se staraly o online přenosy bohoslužeb nebo modlitebních setkání, či další aktivity jako venkovní křížové cesty. Mnohde si farníci dělili službu v otevřeném kostele pro tichou modlitbu.



Každý den desítky mší online



S tím, jak na některých místech kvůli omezení počtu účastníků přibylo bohoslužeb, bylo třeba posílit hudební doprovod, ministrantskou a kostelnickou službu i úklid. Na webu mseonline.cz je vidět, že každý den se vysílá na čtyřicet přenosů bohoslužeb. V pátek šedesát a o nedělích ještě více. Někteří kněží točí videa, populární je například vysílání náboženství pro děti P. Romana Vlka s názvem Vlčí doupě.



Proměnily se též přípravy na svátosti – křest, biřmování či manželství. Většinou se přesunuly do online prostoru, ale jak v tématu na str. 5 podotýká jedna z katechumenek, osobní kontakt obrazovka nenahradí.



Nyní se lze opět vydat na bohoslužbu či pouť i do jiného okresu. Stále však platí předchozí omezení: obsazenost do desetiny kapacity kostela, zákaz hromadného zpěvu, respirátory, rozestupy a dezinfekce. Biskupové mezitím začali podnikat kroky k dalšímu uvolnění. „Jednají společně s Ekumenickou radou církví s ministerstvem zdravotnictví,“ potvrzuje vedoucí tiskového střediska ČBK Monika Klimentová a zdůrazňuje, že dokud nedojde k dohodě, je třeba platná opatření respektovat.



TOMÁŠ KUTIL

Ovlivnil uplynulý rok váš duchovní život? Napište nám o tom na dopisy@katyd.cz. Nejzajímavější příspěvky otiskneme.









Sdílet článek na:

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství