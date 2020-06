Církev opět křtí dospělé a biřmuje

2.6.2020

Měli být pokřtěni na Velikonoce, kvůli pandemii muselo však kolem 1 200 čekatelů na křest počkat až do uplynulého víkendu, na slavnost Seslání Ducha Svatého. Odklad se vztahuje i na tisíce biřmovanců.





Ve svatovítské katedrále biřmoval o víkendu kardinál Dominik Duka.Snímek Jakub Šerých/Člověk a Víra



Zatímco velikonoční křest se týká především lidí, kteří si našli cestu k víře v dospělosti, biřmování přijímají většinou dospívající mladí lidé, kteří ve víře vyrůstali. „Svátost křesťanské dospělosti“ se uděluje ročně zhruba 4 300 lidem, jak zveřejnila Církev.cz. „Biřmováním se rozšiřuje poznání náboženských pravd a prohlubuje se praktické chápání základních vztahů člověka s Bohem i člověka s člověkem,“ přibližuje litoměřický biskup Jan Baxant. Tradičně bývá tato svátost udělována právě o slavnosti Seslání Ducha Svatého – o svátku Letnic. Letos ale biřmování mnohde proběhne později, než bylo plánováno.



Zřejmě první letošní biřmování se konalo při děkovné mši svaté u příležitosti stých narozenin P. Jiřího Mannla. Během odpolední bohoslužby 26. května tak ve Vysokém Mýtě biřmoval tři ženy biskup Jan Vokál. Následující biřmování se v královéhradecké diecézi konalo 30. května. Další jsou v této diecézi plánována od 12. července až do 25. října. V plzeňské diecézi udělil biskup Tomáš Holub o Letnicích svátost biřmování šesti lidem a osmi dospělým pak svátost křtu. Obojí se událo v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který po dobu rekonstrukce nahrazuje zdejší katedrálu. 7. června bude biskup biřmovat v Karlových Varech – Staré Roli.



S podporou farnosti



V ostravsko-opavské diecézi se některá udílení svátosti biřmování kvůli neobvyklé situaci přesunula na podzim, ale ne všechna. První biřmování po uvolnění opatření se budou slavit již o víkendu 14. a 15. června, a to hned na třech místech. V sobotu z rukou biskupa Martina Davida přijmou tuto svátost v Bílovci a Opavě. Dopoledne ji biskup udělí v kostele sv. Mikuláše v Bílovci třiceti čekatelům ze zdejší i okolních farností. „Biřmovanci si už na podzim připravili kartičky se svými jmény a napsali na ně prosbu o modlitbu. Po jejich představení si je farníci ‚rozebrali‘ a od té doby se za ně modlí,“ uvedl bílovecký děkan P. Lumír Tkáč. Na webových stránkách děkanátu je také prosba, aby je společenství podpořilo modlitbou novény k Duchu Svatému. Odpoledne pak přijme pečeť daru Ducha Svatého 40 čekatelů v opavském kostele sv. Vojtěcha. Po nucené přestávce se biřmovanci opět scházejí na společných přípravách.



Křest v přímém přenosu



Neděle bude patřit Ostravě, kde v Kunčičkách při mši svaté, kterou bude přenášet televize Noe, čeká pět dospělých neokatechumenů křest a pak spolu s jedním manželským párem i biřmování. Udílení svátosti se ujme apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo, který bude sloužit mši svatou u příležitosti desátého ročníku festivalu Slezská lilie. „Jsou to všechno fajn lidé,“ hodnotí spontánně své ovečky místní farář P. Dariusz Sputo: „Manželský pár přijal před pěti lety v našem kostele právě během Slezské lilie svátost manželství a teď bude biřmovaný. Mají svůj příběh, co se týká Boží lásky a Božího dotknutí. K patronu našeho kostela sv. Antonínu přicházíme, když něco ztratíme. Oni pod střechou našeho kostela našli to, co ztratili v mládí.“

Jako náhradu za zrušené křty o velikonoční vigilii využily mnohé farnosti sobotní předvečer Seslání Ducha Svatého. Ke svatodušní vigilii se tak věřící sešli v Kroměříži nebo na Svatém Kopečku u Olomouce a také v olomouckém klášterním kostele dominikánů, kde bohoslužbu celebroval pomocný biskupJosef Nuzík.

„Každou vigilii vnímám jako čas intenzivní modlitby pro věřící, kteří se chtějí skrze naslouchání Božímu slovu, modlitbu i slavení eucharistie a za noční tmy setkat s živým Bohem,“ zdůrazňuje biskup Nuzík a dodává: „Osobně na mě silně zapůsobilo lucernárium s žehnáním ohně a průvodem do kostela. Tento obřad se ve mně spojoval s aktuální atmosférou – po více než dvou měsících se společenství věřících skutečně vrací do chrámů.“ Sváteční atmosféru vigilie podle něj umocnilo, že během ní přijali křest tři mladí lidé. „Ještě před slavností jsem si četl jejich dopisy, v nichž popisují svou cestu víry. Byly to příběhy plné naděje a svědectví, že Bůh stále oslovuje rozmanitým způsobem i v našem rychlém světě,“ připojuje biskup Nuzík.



Odklad i o rok



Přelom jara a léta bývá bohatý na farní slavnosti, jichž se účastní stovky lidí. A jako všude, i v brněnské diecézi je tomu letos jinak. První svaté přijímání je v řadě velkých obcí a měst stále významnou událostí nejen duchovní, ale i společenskou, a tak se na mnoha místech (např. ve Znojmě či Hodoníně) odkládá na příští rok. Hodonínský děkan Mons. Josef Zouhar k prvnímu sv. přijímání dětí uvádí: „Všichni zájemci by se nyní do našeho kostela s požadovanými rozestupy možná vůbec nevešli. A že dětem po tříměsíčním výpadku výuky další příprava určitě prospěje, jsme se na schůzkách shodli s jejich rodiči i katechety.“



V jiných farnostech se první svaté přijímání uskuteční, ovšem za cenu omezení. V Lomnici u Tišnova to bylo právě o uplynulé svatodušní neděli. Mše svaté se mohly účastnit s malými prvokomunikanty pouze jejich rodiny. Ostatní farníky požádal farář P. Ervín Jansa o pochopení a sdílení radosti na dálku. V mnoha početných a živých farnostech na jihu Moravy se tentokrát nebude konat ani obvyklý eucharistický průvod o slavnosti Těla a Krve Páně, zrušeny byly četné farní dny včetně oblíbeného festivalu Full of life v Brně.



Nezbytné změny dlouho domluvených termínů prožívá nyní také biřmování. P. Jaroslav Čupr, sekretář brněnského biskupa, který má na starosti koordinování liturgických akcí, k tomu říká: „Asi dvacet biřmování přesouváme z jara na podzim tohoto roku, podobně jako žehnání kostela v Brně-Lesné nebo pouť v Tasovicích k jubileu sv. Klementa M. Hofbauera. Na příští rok se přesunulo pouze jediné svěcení oltáře (ve Vrbici). Podzimní kalendář bude tedy výrazněji zahuštěný.“



TOMÁŠ KUTIL a diecézní redaktoři

