Do služby se chystá 11 novokněží

Vydání: 2022/26 Rok rodiny vrcholí v Římě, 21.6.2022

Od soboty je brněnská diecéze bohatší o tři kněze a jednoho jáhna. Tento víkend následují kněžská svěcení v Olomouci a Českých Budějovicích. Další bude 2. července na Velehradě.



Kněžské a jáhenské svěcení v Brně. Snímek Dušan Kadlec/Člověk a Víra



Kněžské svěcení z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali Josef Janoušek z Moravských Budějovic, Jan Kříž z Blížkovic a novoříšský premonstrát Štěpán Jiří Novák. Novým jáhnem byl vysvěcen bohoslovec Tomáš Zámečník z farnosti Brno–Bystrc. „Vstupujete do života tajemství s Bohem, do služby, ve které se máte stát darem pro druhé. Tak ať to naplníte. Všichni se za vás modlíme,“ řekl mimo jiné ve své promluvě biskup Cikrle.



Josef Janoušek z Moravských Budějovic byl přitom v pořadí 250. knězem z celkového počtu 252, které za dobu svého působení od roku 1990 biskup Cikrle vysvětil. Jinak bylo od roku 1777 až do letošního 18. června v brněnské diecézi vysvěceno 4 042 diecézních i řeholních kněží. „Jubilejní čtyřtisící kněžské svěcení udělil biskup Vojtěch Cikrle 5. října 2012 Josefu Kubešovi. V současné době působí v brněnské diecézi 242 diecézních a 72 řeholních kněží,“ připomněla mluvčí biskupství Martina Jandlová.



Týdenní přípravu v podobě duchovních cvičení již mají za sebou čtyři budoucí novokněží olomoucké arcidiecéze. Absolvovali ji minulý týden na Velehradě společně s osmi kandidáty jáhenství. „Mlčením a modlitbou jsme se připravovali na chvíli, kdy se při kněžském svěcení zcela odevzdáme Bohu. Modlil jsem se za věrnost svému povolání, protože této ctnosti se dnes ve světě nedostává. A protože mám zvláště rád Pannu Marii a Velehrad je i mariánské poutní místo, prosil jsem ji o přímluvu, abych v náročné kněžské službě obstál,“ shrnul své dojmy z týdenních exercicií Pavel Fiala ze Křtomile na Přerovsku, který poslední rok sloužil jako jáhen v kroměřížské farnosti Panny Marie. Kněžské svěcení on i jeho kolegové přijmou v sobotu 25. června od 9.30 v katedrále sv. Václava.



O půl hodiny později ve stejný den začíná kněžské svěcení v Českých Budějovicích v katedrále sv. Mikuláše. Z rukou biskupa Vlastimila Kročila ho přijmou Pavel Kasal a petrin Martin Matouš Vávra. Druhého července pak přijmou kněžské svěcení od 14.30 dva jezuité – Jiří Hebron a Václav Novotný.



LENKA FOJTÍKOVÁ a JIŘÍ GRAČKA





