Deset let s Františkem, 7.3.2023

Srdečnost a prostora, které charakterizují Františkův pontifikát, pomohly proměnit tvář celé církve, jak uvádějí k výročí (13. března) komentátoři.



První pozdrav nového papeže z balkonu Svatopetrské baziliky těsně po jeho zvolení 13. března 2013. Snímek Profimedia



Encykliky Laudato si’, Fratelli tutti a další texty, přelomové zahraniční cesty i prostota a srdečnost ukazují, že František své papežství staví na vnímání problémů současného lidstva, ale i na milosrdenství a lidské blízkosti. „Usiluje o proměnu vnitřního života a kultury katolické církve. Jádrem této reformy je přeměna moci a její plody jsou viditelné,“ napsal pro jezuitský časopis America Magazine papežův životopisec Austen Ivereigh s tím, že třeba vatikánská kurie přestala vůči místním církvím vystupovat z mocenské pozice. Svědectvím o proměně církve je podle něj i nynější synodální proces: „Už nyní je zřejmé, že zkušenost hlubokého vzájemného naslouchání ve věřících probudila touhu po větší odpovědnosti a účasti na životě a poslání církve.“



V Argentině, papežově rodné zemi, vychází k výročí kniha El Pastor (Pastýř). Připravili ji novináři Francesca Ambrogettiová a Sergio Rubin, kteří už v roce 2010 vydali publikaci El Jesuita, v níž shromáždili myšlenky tehdejšího arcibiskupa z Buenos Aires. Poté, co se stal papežem, s ním několikrát rozmlouvali o jeho názorech na politiku, sociální oblast, ekologii, reformu kurie nebo zneužívání v církvi. „Musím Francesce a Sergiovi uznat jednu ctnost: vytrvalost,“ píše v předmluvě knihy papež. Dodává, že svým pontifikátem chce „naplnit to, co vyhlásili kardinálové na generálních kongregacích před konkláve v roce 2013“.



Do Argentiny se po zvolení papežem nevrátil ani jednou. „Bylo by nespravedlivé říkat, že tam nechci jet. Žil jsem tam 76 let,“ řekl s tím, že dění v rodné zemi sleduje a zůstává v kontaktu s krajany.



A jak František uvažuje o církvi? V knize o ní mluví jako o matce: „Matka dává náklonnost, doteky, polibky, lásku. Pokud církev není svým dětem nablízku, protože je zaneprázdněna tisíci věcmi, nebo s nimi komunikuje dokumenty, je to, jako by matka komunikovala se svými dětmi dopisem.“



FILIP BREINDL

