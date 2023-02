Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty,“ řekl nový prezident po zveřejnění výsledků hlasování.





K „vítězství naděje a slušnosti“ přijela Petru Pavlovi pogratulovat do volebního štábu i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Snímek Vojtěch Gális



Ve svém prvním povolebním projevu Petr Pavel zmínil pravdu, důstojnost, respekt a pokoru. „Jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás. Rozhodně stojí za to, abychom se snažili, aby byly součástí našich životů a aby se vrátily na Hrad a do naší politiky,“ zdůraznil. Míní, že je třeba přesvědčit všechny, že návrat k těmto hodnotám a návrat „normální, smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit kvalitu života v této zemi“. Problémy je pak podle něj třeba řešit společně, jako jedno společenství.



Gratuloval arcibiskup i kardinál



„Gratuluji svým jménem i jménem římskokatolické církve nově zvolenému prezidentovi České republiky Petru Pavlovi. Děkuji všem spoluobčanům, že přišli k volbám, a tak projevili zájem o naši společnou budoucnost. Modlím se za nového prezidenta i za celou naši zemi, abychom na přímluvu sv. Václava dokázali žít v pokoji, vzájemné úctě a společně usilovat o blaho našeho domova,“ reagoval na volbu předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner. Jeho předchůdce, kardinál Dominik Duka, na svém facebookovém profilu uvedl, že Petra Pavla volil podle osobní zkušenosti vzhledem k tomu, že ho zná od jeho nástupu na pozici náčelníka generálního štábu. „Setkával jsem se s ním a hovořil po celou dobu jeho další služby. Volil jsem ho na základě toho, v jaké situaci se nachází svět a také naše vlast. Blahopřeji,“ doplnil. Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl si pak od nového prezidenta slibuje „zásadní změnu kultury mezilidských vztahů ve společnosti“.



Reakce na výsledky



Přímo ve volebním štábu Petra Pavla sledoval výsledek voleb Mons. Tomáš Halík. „Myslím si, že Petr Pavel si především svým velice noblesním a věcným vystupováním a sebeovládáním v televizních debatách získal spoustu lidí, oslovil mladé lidi a mnoho křesťanů. Pevně věřím, že si autoritu udrží a že si získá na svou stranu i mnohé z těch, kteří se dali zlákat demagogickým vystupováním Andreje Babiše,“ uvedl pro KT.



TOMÁŠ KUTIL a RADEK GÁLIS







