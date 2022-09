Církevní školy zahájily výuku

Nový školní rok zahájily církevní školy na řadě míst bohoslužbami. Ke stávajícím křesťanským institucím přibyly od září další dvě – základní a mateřská církevní škola v Sudicích u Boskovic a soukromá škola s křesťanským zaměřením v Kralupech.



Slavnostní otevření mateřské a základní školy Movere v Kralupech nad Vltavou. Snímek Anička Guthrie / Člověk a Víra



„Jsme malotřídní škola, což umožňuje individuální přístup k dětem i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce,“ popisuje pro KT ředitelka Dagmar Hamalová ze školy v Sudicích. Do tamní momentálně nejmladší církevní základní a mateřské školy v ČR nastoupilo 15 dětí do školky a 11 do první třídy ZŠ. „Kapacitu máme nyní 24 žáků, vzali jsme jich proto méně, aby všichni mohli pokračovat i do druhé třídy a my za rok mohli nabrat nové prvňáčky,“ připojuje ředitelka. Postupně by škola měla mít celý první stupeň, bude to ale znamenat přístavbu. Sídlí v historické budově, která patří boskovickému sboru Českobratrské církve evangelické. Dříve v ní byla evangelická škola, v poslední době sloužila pro bohoslužby a sociální bydlení, část byla nevyužitá. Církev se proto rozhodla školu obnovit.



Nová křesťanská škola v Kralupech nad Vltavou



V Kralupech nad Vltavou zahájila mší svatou výuku nová křesťanská škola Movere, inspirovala se školou Navis ve Světicích u Prahy. „Šlo nám o to, aby to byla křesťanská škola s menším počtem dětí. Chceme hodně spolupracovat i s rodiči, což je na velkých školách obtížné,“ přibližuje KT ředitelka školy Romana Ondráčková. „Každý měsíc se chceme věnovat jednomu etickému tématu – například spravedlnosti, empatii či pořádku. Nejen děti, ale i celý pedagogický tým,“ dodává Ondráčková.



Pod hlavičkou Movere vznikla i dětská skupina a mateřská škola. „Máme je naplněné, v každé je 20 dětí. V základní škole je nyní 29 dětí, z toho jedenáct prvňáčků,“ vypočítává ředitelka. Následují dvě dvojtřídky (2. a 3. třída a 4. s 5. třídou) kvůli nižšímu počtu dětí, což se ale v budoucnu změní a měl by přibýt i druhý stupeň. Vznikla zde také adaptační skupina pro děti z Ukrajiny.



S kapitánskou čepicí zahájilo svůj nový rok plzeňské Církevní gymnázium. Jeho ředitel Daniel Petříček v dominikánském kostele ceremoniální šavlí symbolicky pasoval dvě nové třídní učitelky. Průběh školního roku přirovnal k plavbě lodí, která se nachází i v logu gymnázia. Společně s biskupem Tomášem Holubem pak ředitel přiblížil nejen novým žákům duchovní rozměr školy.



Výzvou je nyní pro řadu škol integrace žáků a studentů z Ukrajiny. Týká se především velkých měst, nejvíce Prahy. Na Arcibiskupském gymnáziu na pražských Vinohradech měli už v uplynulém pololetí adaptační skupinu pro 16 ukrajinských studentů. Tři z nich nyní po zkouškách z matematiky, angličtiny a češtiny přijali k řádnému studiu. Na Křesťanském gymnáziu v pražské Hostivaři se takto v češtině zdokonalovalo devět ukrajinských studentů a pět z nich nyní nastoupilo do řádné výuky.



Církevní školy se letos zapojují i do spolupráce se stipendisty Fulbrightova programu – mladými Američany, čerstvými absolventy bakalářských nebo magisterských programů, kteří do ČR jezdí asistovat středoškolským učitelům. Katelyn Mehlhaus tak bude působit na Biskupském gymnáziu v Ostravě, Elinor Grage zase nastoupí na Střední pedagogickou a Střední zdravotnickou školu sv. Anežky České v Odrách. Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života školy a jejího okolí. Asistentka Katelyn plánuje založit divadelní kroužek Drama Club, Elinor by zase ráda otevřela kroužek ručních prací spojený s anglickou konverzací.



Letošní školní rok je pro většinu rodin spojen i s vyššími náklady nejen na školní pomůcky, ale také na jídlo či dopravu. S tím pomáhají charitní i jiné organizace. Například znojemská Charita, která spolu s městem nabídla bazárek školních pomůcek a sportovních potřeb, které shromažďovala už v průběhu prázdnin. Na přelomu srpna a září si je pak mohli vyzvednout ti, kdo je potřebují. „Zájem z řad veřejnosti byl veliký. Sešlo se tak dost věcí a dostalo se na všechny. Šlo o rodiny, které nemají dostatek financí na pořízení školních pomůcek,“ popisuje Veronika Brandejs ze znojemské Charity. Věci, které zůstaly navíc, předali pak vytipovaným rodinám, o něž se stará služba Rodinný sociální asistent.



Na svátek patronky vychovatelů sv. Ludmily 16. září se u nás od roku 2000 slaví Den církevního školství. V plánu je například mše svatá v pražské svatovítské katedrále v 10 hodin, při níž by měl arcibiskup Jan Graubner ocenit několik učitelů.



