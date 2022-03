Církevní školy přijímají děti z Ukrajiny

2022/13, 22.3.2022

Více než polovinu uprchlíků z Ukrajiny tvoří děti, mnoho jich je ve školním věku. První z nich už nastupují k výuce i do církevních škol.



Ukrajinské děti v ZŠ Navis ve školní uniformě. Snímek archiv školy



O více než desítku nových žáků se tento týden rozrostla Církevní základní škola v Kroměříži. Ukrajinské děti ubytované v kroměřížském klášteře sester sv. Kříže do ní začaly chodit v pondělí. Už minulý týden tu ale prožily pár hodin, aby se s prostředím seznámily. „Na prvním stupni pro ně vznikla adaptační skupina, kterou vyučuje jedna z ukrajinských maminek, vystudovaná učitelka. Na druhém stupni jsou zařazeni do příslušných tříd,“ shrnuje ředitelka školy Olga Loučková.

Škola zde vyšla vstříc zájmu ukrajinských rodin. Dětem tak umožňuje začleňovat se do českého prostředí, potkávat se s vrstevníky a také si osvojit češtinu a latinku, což je pro jejich další studium prioritou. Jejich maminky si zase snáze mohou hledat práci. „Otázka je, jak se bude vyvíjet legislativa ohledně vzdělávání ukrajinských dětí. Rádi ale nabídneme svou pomoc všude, kde je to možné,“ dodává Loučková.



Dvě děti v každé třídě



O dvanáct dětí ve věku 5 až 16 let se starají také v ZŠ Navis ve Světicích jihovýchodně od Prahy. Původně tam chtěli otevřít dětskou skupinu, ale nakonec se místo toho rozhodli vzít do každé třídy dvě děti. „Nyní potřebují být v kolektivu, v bezpečí a přijaté. Každému jsme darovali uniformu, aby se cítily být součástí školy, a také jim proplácíme obědy nebo jsme jim zprostředkovali pediatrickou péči,“ vyjmenovává ředitel Jan Vepřek. „Chceme reagovat co nejrychleji, aby si jejich rodiče mohli dojít na úřady,“ dodává.



Hlavní je podle jeho slov práce s třídou a její dynamikou, protože první pocity dětských uprchlíků v cizí zemi jsou zásadní. „Máme také neuvěřitelně spolupracující a pomáhající komunitu rodin. Ve sbírkách jsme vybrali spoustu vybavení i domácích spotřebičů a také jsme v rodinách zajistili bydlení,“ připojuje ředitel. Každý den v deset hodin se navíc žáci modlí desátek růžence a modlitbu za mír. „Mám z toho obrovskou radost, protože děti v modlitbě vytrvávají a přibývá jich,“ uzavírá.



Na Církevní základní škole v Hradci Králové se v pondělí 21. března otevřela jedna malá třída s ukrajinskou paní učitelkou, v níž jsou společně děti ve věku prvního stupně ZŠ. V dopoledních hodinách jsou jim k dispozici prostory školní družiny, mají také zajištěný oběd ve školní jídelně. „Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se ukrajinské děti mohly potkat s českými spolužáky například při hodinách výtvarné či tělesné výchovy, nebo v rámci odpoledních aktivit školní družiny či školního klubu. Vzhledem k maximální naplněnosti kapacity školy ale ještě hledáme cestu, jak přítomnost ukrajinských dětí skloubit s běžným provozem. Bude také záležet na představách a možnostech jejich rodičů,“ vysvětlil ředitel školy Jiří Vojáček.



Více než týden studia na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách už mají za sebou dvě ukrajinské studentky Alexandra a Maja. V pondělí 14. března nastoupily do 1. ročníku Pedagogického lycea. „Když se žáci dozvěděli, že budou mít novou spolužačku, ještě ten den vyrazili hledat, kde jsou uprchlíci z Ukrajiny ubytovaní. Budoucí spolužačku našli v ubytovně na oderském koupališti, kde zprvu způsobili malý poprask. Po chvíli se objevila slečna Alexandra, které se hned ujali, provedli ji městem a přivedli ji i do školy,“ popisuje se známkou hrdosti ředitelka školy Pavla Hostašová.



JIŘÍ GRAČKA, TEREZA ZAVADILOVÁ, PAVEL J. SRŠEŇ, JANA PRAISOVÁ





