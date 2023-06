Chceme žít jako bratři, znělo v Římě

Vydání: 2023/24 Chceme žít jako bratři, znělo v Římě, 13.6.2023, Autor: Alena Scheinostová

Na „znamení naděje pro svět“ se na Svatopetrském náměstí sešly 10. června tisíce lidí včetně třicítky nositelů Nobelovy ceny za mír, aby podpořili úsilí o bratrské soužití lidstva.



Deklaraci o lidském bratrství podepsal jménem Svatého stolce státní sekretář, kardinál Pietro Parolin (na snímku). Snímek Vatican Media



Společný podpis „Deklarace o lidském bratrství“, řetěz podaných rukou kolem Berniniho kolonády anebo dar hlíny a semen k vypěstování „rostliny bratrství“ – to jsou některá z gest, která naplnila toto Světové setkání o lidském bratrství s názvem #NotAlone (Nejsme sami). Ve Vatikánu a souběžně na osmi náměstích světových metropolí jej uspořádaly na přání papeže Františka Nadace Fratelli tutti, správa svatopetrské baziliky a vatikánská dikasteria pro komunikaci a pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Na dálku a prostřednictvím internetu či přímého přenosu vatikánských médií se tak propojili stoupenci míru v Kongu, Středoafrické republice, Argentině, Izraeli, Japonsku, Peru a dalších zemích na celé planetě. O setkání informovaly Vatican News.



František sám se zúčastnit nemohl vzhledem ke své hospitalizaci (více na str. 16). Zaslal ale účastníkům poselství, které přednesl předseda Nadace Fratelli tutti, kardinál Mauro Gambetti. „Jsme povoláni k tomu, abychom použili balzám, jímž je něha, ve vztazích mezi lidmi i mezi národy. Neunavujme se vykřičet své ‚ne‘ válce, ať už ve jménu Božím nebo ve jménu každého muže a ženy, kteří usilují o mír,“ vzkázal Svatý otec a připomněl základní teze své encykliky o lidském bratrství Fratelli tutti: je nezbytné v každém člověku vidět svého bratra, který „má svou důstojnost a zaslouží si vždy úctu“; pouze tímto „duchovním a sociálním spojenectvím“ je možné napravit svět „rozervaný násilím a válkou“. „Z pocitu tohoto společenství, z této jiskry můžeme znovu zažehnout světlo a zastavit noc konfliktů,“ zdůraznil ve svém poselství papež František a dodal: „Náměstí propojená z různých měst světa, která s vděčností a láskou zdravím, svědčí jak o bohatství rozmanitosti, tak o možnosti být bratry, i když si nejsme fyzicky blízcí, jako se to stalo mně. Pokračujte dál!“



Deklaraci, která potvrzuje odmítnutí války a úsilí budovat dialog a mír (český překlad je na webu Vatican News), vypracovali nobelisté jako někdejší prezidenti Polska Lech Wałęsa či Kolumbie Juan Manuel Santos, míroví aktivisté Denis Mukwege nebo Nadia Muradová a zástupci institucí, mezi nimi OSN, Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní, ukrajinské Centrum pro občanské svobody aj. Jednotlivé „svědky bratrství“ představil na Svatopetrském náměstí italský televizní moderátor Carlo Conti a kromě nich vystoupili také známí umělci (např. nevidomý pěvec Andrea Bocelli) či dětský sbor. Na znamení sounáležitosti mezi všemi byli pak přizváni mladí lidé z mnoha zemí světa včetně Ruska a Ukrajiny nebo rodiny, humanitární sdružení či bezdomovci z Říma a oběti obchodování s lidmi. Závěrečné gesto lidského řetězu propojených rukou „v objetí Berniniho kolonády“ vymyslel argentinský autor duchovní literatury a filantrop Alejandro Roemmers.



Vytrvale tkát síť dialogu



„Sešli jste se dnes jako znamení naděje pro svět. Už to, že jste zde společně, svědčí o naději. Rozhodli jste se totiž spojit bohatství rozdílů a zkušeností, jichž je každý z vás nositelem, abyste vydali svědectví o tom, co spojuje naše lidství a umožňuje nám poznat, že jsme bratři a sestry, jak učí Svatý otec František,“ poděkoval účastníkům vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin. „Mnozí z vás mohou potvrdit, jak únavné, často trýznivé a nezřídka frustrující je trpělivé tkaní sítě dialogu. Je to však to nejušlechtilejší, co lze vykonat pro dobro lidské rodiny,“ dodal kardinál a poukázal citací z Františkovy encykliky Fratelli tutti, že právě „vytrvalý a odvážný dialog nenápadně pomáhá světu žít lépe: mnohem více, než si uvědomujeme“.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





