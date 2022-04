Charity začleňují tisíce uprchlíků

Za měsíc války na Ukrajině získalo v Česku speciální vízum více než 236 tisíc Ukrajinců. Řadě z nich pomáhají Charity.



Jednu z charitních ubytoven pro uprchlíky navštívil v Praze i kardinál Dominik Duka a ochutnal tradiční ukrajinské vareniky – plněné bramborové taštičky. Snímek archiv ADCHP



Uprchlíci potřebují především střechu nad hlavou, jídlo a doprovod na úřady, aby si mohli vyřídit víza a žádosti o sociální dávky. S tím vším jim Charita pomáhá. Třeba olomoucká arcidiecézní Charita už zajistila bydlení více než 1 800 lidem, pěti stům překládání do češtiny a asi stovce už i zaměstnání, zhruba tři sta jich doprovodila na úřady. Materiální a potravinovou pomoc dostaly další tisíce. Celkem pomohla už devíti tisícům lidí.



„Nerad argumentuji jen čísly, protože to není zcela vypovídající. Jsou za nimi konkrétní příběhy lidí. Často mají za sebou velká traumata, potřebují trpělivý a empatický přístup. Jazyková bariéra je také problém, protože ztěžuje komunikaci a vše zabere více času. Ale je potřeba jim pomoci, protože utíkají před brutální a bezohlednou válkou, která nešetří ani děti, ženy a staré lidi. Ponesou si to s sebou a u mnohých se problémy teprve projeví,“ vysvětluje pro KT ředitel olomoucké Charity Václav Keprt cestou od ukrajinského velvyslance. Spolu se senátorkou Šárkou Jelínkovou s ním totiž řešili, jak se nejlépe starat o děti z dětského domova v Bortnikách, které se Charitě podařilo z Ukrajiny přestěhovat (více v minulém vydání KT).



Podle ředitele by tato pomoc nebyla možná bez dobrovolníků, jde o obrovské množství práce nad rámec běžných povinností. „Všechny služby pro potřebné lidi u nás fungují ve standardním režimu, stejně jako před válkou na Ukrajině. Není možné, aby současná situace měla negativní vliv na naše klienty, kteří jsou na naší pomoci často životně závislí,“ ubezpečuje ředitel, ale zároveň přiznává, že bude třeba charitní týmy posílit, aby dlouhodobá pomoc byla systematická a na odborné úrovni. Věří také, že lidé z Ukrajiny se budou postupně začleňovat, mnozí si najdou práci a přestanou být závislí na dobročinnosti. „Pro nás je důležité co nejdříve jim pomoci k větší soběstačnosti,“ uzavírá.



Stovky dobrovolníků



Velká část uprchlíků zůstává v Praze, podle odhadů více než padesát tisíc. Arcidiecézní charita Praha má proto také napilno. Ubytovává přes 200 uprchlíků v bytech i ubytovnách, o dalších stovkách míst jedná s městskými částmi. „Využili jsme kapacity našich sociálních zařízení a bytů, dále nám Praha 2 poskytla ubytovnu v Sokolské ulici a pět bytů,“ popisuje zástupkyně ředitele Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity. Brzy by měla Praha 2 nabídnout dalších asi padesát bytů i malou ubytovnu v Blanické ulici. Dalších 40 lůžek se připravuje v hotelu ve Vyšehradské ulici, který patří Arcibiskupství pražskému. Praha 12 nabízí zase ubytovnu v Pískové ulici s kapacitou 100 míst, dva byty už poskytla i Správa Pražského hradu. „V jednání jsou také další objekty, jeden dokonce s kapacitou 400 míst, ale to bude ještě zřejmě chvíli trvat,“ připojuje Lomozová.



Charita zároveň pracuje na začlenění uprchlíků do společnosti. „Pomohli jsme jim s úředními formalitami, děti zapsali do škol, dospělým pomáháme hledat práci či brigádu. V případě materiální potřeby, lékaře či dalších situací jsme nablízku. Chceme být s lidmi až do jejich návratu na bezpečnou Ukrajinu nebo plné integrace v naší zemi,“ dodává.



Krajané se zapojují



Charitní Poradna pro migranty a uprchlíky už funguje dvacet let a v uplynulých šesti letech se zabývala integrací krajanů z Ukrajiny. Programem prošlo více než dva tisíce lidí, mnozí z nich se nyní nabídli jako dobrovolníci, pomáhají především s překlady. Do pomoci se na území pražské arcidiecéze zapojuje celá místní charitní síť, tedy na padesát profesionálních i dobrovolnických organizací. Konkrétně pomáhá 96 pracovníků a přes 550 dobrovolníků.



Pražská Charita nyní také zahájila nový projekt Adopce Ukrajina, obdobu Adopce na dálku. Vybere na základě sociálního šetření konkrétní potřebné ukrajinské rodiny, které uprchly před válečným konfliktem, a bude je s pomocí individuálních dárců podporovat až do chvíle jejich návratu do vlasti nebo úplné integrace. Kvůli ochraně soukromí nebudou dárci znát totožnost rodiny, ale Arcidiecézní charita Praha plánuje pořádat pravidelná setkání, jichž se budou moci jak dárcovské, tak ukrajinské rodiny účastnit.



TOMÁŠ KUTIL









