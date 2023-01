Charita sčítá Tříkrálovou sbírku

Vydání: 2023/3 Souboj o prezidenta vrcholí, 17.1.2023, Autor: Tomáš Kutil

Tříkrálová koleda o víkendu skončila a Charity po celém Česku rozpečeťují pokladničky. Už první výsledky ukazují, že lidé byli opět velmi štědří.





Koledníci před budovou Senátu Parlamentu ČR. Snímek Lubomír Kotek / Charita ČR



V čase uzávěrky tohoto vydání KT už Charity sečetly obsah takřka třetiny pokladniček (7 773 z 25 845). Nalezly v nich zatím přes 52 milionů korun. Online koleda vynesla přes dva miliony a Tříkrálový koncert pak 1,5 milionu. Je tak pravděpodobné, že se podaří překonat i rekordní loňský výtěžek sbírky, který činil 141 milionů korun.



„Jsme vděční všem, kdo se zapojili: dětským koledníkům, jejich rodičům, vedoucím skupinek a samozřejmě těm, kdo do sbírky finančně přispěli. Předběžné výsledky ukazují, že lidé byli letos opravdu štědří. A to znamená, že budeme moci ještě lépe pomáhat lidem v nouzi. Děkujeme!“ říká koordinátorka charitní Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Zaslat dar je stále možné prostřednictvím Online koledy na www.trikralovasbirka.cz, a to během celého roku.



Při koledování se králové vydali tradičně i do horní komory Senátu Parlamentu ČR. Tříkrálového setkání, které uspořádal senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých za účasti politiků, duchovních a médií, se jako hlavní host účastnil i pražský arcibiskup Jan Graubner, který vybídl k pomyslnému prodloužení Vánoc: „Kdybychom vánoční zvěst lásky dokázali rozdávat tak, že budeme mít otevřené oči pro druhé a budeme hledat dobro druhých, pak to určitě přinese uzdravení jednoho z problémů, kterým je přílišné soustřeďování se na sebe samé. Osvobodit se od sebe je možné tehdy, když člověk objeví druhého.“ Tříkrálová koleda dává podle něj příležitost rozdělit se, předávat štafetu obdarování, které jsme dostali od Boha. „Mám radost z toho, že tato akce, která vznikla před 23 lety, se stále rozšiřuje a stává se národní záležitostí. Dává lidem příležitost se zapojit do řetězce pomoci, skutků lásky a uzdravování vztahů,“ doplnil arcibiskup.



Mezi řečníky byl i Mons. Tomáš Halík, který připojil, že společnost čeká pravděpodobně těžký rok, varoval však před tím, nechat se ovládnout strachem. „Mám před očima Ježíše v lodičce v bouři, který říká apoštolům: ‚Proč se bojíte, což nemáte víru?‘ My potřebujeme víru nejen jako soubor náboženských tezí, ale víru jako pra-důvěru, radu k sebepřekročení. A naději ne jako optimismus, iluzi, že vše dobře dopadne, ale naději jako sílu zvládat situace zkoušek,“ řekl Halík s tím, že právě víra vede k překonávání strachu. „Přeji nám všem a naší společnosti, aby nepodléhala strachu, chovala naději, zdravou víru a aby uzdravovala jizvy,“ uzavřel. Tři králové se pak vydali požehnat místnosti Senátu.

TOMÁŠ KUTIL

