Charita pomáhá v první linii

Vydání: 2021/29 Velehradské oslavy pro oběti i hrdiny, 13.7.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Ničivé tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku vzedmulo obrovskou vlnu solidarity lidí z celé České republiky.



Jenom Diecézní charita Brno vybrala do 12. července na pomoc lidem zasaženým tornádem 284 milionů korun a dalších 28 milionů přišlo prostřednictvím DMS. Minulé pondělí bylo pracovníky Charity připraveno 263 darovacích smluv. „Je to první vlna finanční pomoci, ve které postižení obyvatelé obdrží od padesáti do tří set tisíc korun,“ informoval ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.



Ihned poté, co tornádo zdecimovalo život obyvatel Hrušek, Moravské Nové Vsi, Mikulčic, Lužic, hodonínského Pánova a Bažantnice, začali v těchto místech pomáhat pracovníci Oblastních charit Hodonín a Břeclav. „Nejdříve jsme zmonitorovali situaci a pro každou vesnici určili koordinátora. Veškerá pomoc se děla ve spolupráci s krizovým týmem kraje. Neustále jsme byli samozřejmě v kontaktu s Diecézní charitou v Brně, kam jsme směřovali všechny nabídky pomoci i požadavky lidí z terénu. Naši pracovníci obcházeli domácnosti a zjišťovali jejich potřeby,“ popsal ředitel hodonínské Charity Václav Salajka.



Zatímco první dny bylo zapotřebí především zajistit zásobování potravinami, nářadím, hygienickými a dezinfekčními prostředky, nyní už začalo přerozdělování získaných finančních prostředků od dárců. „Obcházeli jsme dům od domu a pomáhali obyvatelům vyplnit dotazníky k žádosti o podporu. Pro ty, koho jsme doma nezastihli, jsme rozvěsili po sloupech výzvu s kontaktem, aby všichni dostali možnost zažádat o finanční pomoc. Poté zasedala komise, která rozhodla o příspěvku, a ihned se začaly připravovat smlouvy. Po jejich podepsání jsou peníze odesílány na účet postižených. Budeme se takto do terénu přímo za obyvateli vydávat opakovaně,“ upozornila koordinátorka hodonínské Charity v Mikulčicích Zuzana Hallová.



„Minulé pondělí Charita lidem odeslala 51 milionů korun. Naši pracovníci nyní intenzivně pracují na přípravě dalších smluv. Peníze chceme těmto lidem odeslat do konce týdne,“ informoval ředitel brněnské diecézní Charity Haičman.



„Tato setkání přímo na místech neštěstí nejsou pouze o vyplnění dotazníku, ale také o lidském kontaktu, kdy si postižení potřebují s někým povykládat a sdělit druhému, co prožili a s čím se po tornádu potýkají. Těší nás, že lidé Charitě důvěřují, což je vidět z toho, kolik peněz se už podařilo vybrat,“ připomněl ředitel hodonínské Charity Václav Salajka.



Ve své funkci zažil i ničivé povodně v roce 1997. „Povodně byly na větším území a jejich příchod se dal alespoň v některých lokalitách předpovídat. Tornádo bylo ale zcela nečekané a extrémně rychlé. Na rozdíl od povodní, kdy se čekalo, až voda opadne a stavby se začnou vysoušet, je nyní zapotřebí velmi rychle vše uklidit a odstranit. Poškozené budovy by totiž mohly ohrozit životy lidí. Muselo se tedy rychle jednat a vše odstranit,“ upozornil Salajka.



Dále připomněl, že Charita má v terénu vzdělané sociální pracovníky, kteří při setkáních s postiženými lidmi nabízejí i psychosociální pomoc. Podle jeho mínění nezůstanou postižení sami. Charita bude pomáhat, i když všichni brigádníci odejdou. Koordinátoři setrvají v jednotlivých obcích podle potřeby.



„Vedle materiální a finanční pomoci ze všech koutů republiky nás moc potěšila morální podpora Lužických Srbů, našich kamarádů z Rumunska, kterým pomáháme, a třeba i lidí ze slovenské farnosti Šaštín. Pomáhat přijeli také pracovníci Charity z celé země,“ ocenil ředitel Salajka a dodal: „Po tragédii se vše rychle mění. Les, který byl zničený u Hodonína, se znovu vysází a vyroste, domy se opraví a některé postaví nové. Co však bude dlouho trvat, jsou rány v srdcích všech, kdo touto hrůzou prošli.“



LENKA FOJTÍKOVÁ











