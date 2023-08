Česko-německé setkání u stolu

Vydání: 2023/32 Papež: V církvi je místo pro každého, 8.8.2023, Autor: Jiří Macháně

Nejprve na mši svaté a pak u rekordního nejdelšího česko-německého piknikového stolu se minulou sobotu v Domažlicích sešli lidé z obou národů i stran společné hranice.



V Domažlicích přestalo na chvíli pršet na nejdelší česko-německý piknikový stůl a stolovníky. Ti se právě dozvěděli, že vytvořili nový český rekord. Snímek Karl Reitmeier



„Začínáme u prostřeného stolu Božího slova, pak budeme pokračovat u prostřeného stolu eucharistie a na to všechno naváže stůl, který si připravíme k pikniku, tedy ke společnému jídlu,“ zahájil bohoslužbu v zaplněném kostele Narození Panny Marie v Domažlicích Mons. Adolf Pintíř, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde, tedy české části krajanského spolku, který pozval do Domažlic všechny, komu leží na srdci téma česko-německého smíření a přátelství.



P. Klaus Oehrlein z Würzburgu v promluvě po evangelijním úryvku o zázračně rozmnožených chlebech a rybách zdůraznil, že my křesťané máme v rukou vždy jen málo. „Tenkrát u Genezaretského jezera nebyl dostatek jídla pro tolik hladových lidí. Podobně měli lidé z Ackermann-Gemeinde jen málo odpovědí na tolik otázek, jen málo síly pro těžké úkoly, jako je smíření národů, jen kapku lásky tváří v tvář oceánu nevlídnosti a násilí. Ale i to málo stačí, když se o ně podělíme,“ povzbudil P. Oehrlein.



Od Dolejší brány až ke kostelu



Česko-německou bohoslužbu uzavřel také dvojjazyčný zpěv. Zaplněný chrám vyprovázel písní „Žádnej neví, co sou Domažlice, žádnej neví, co je to Taus“ průvod s košíky dobrot z Čech i Německa, nesených od oltáře na sto metrů dlouhý stůl v dolní části domažlického náměstí Míru. Tabule i lavice se táhly od Dolejší brány až k nakloněné Domažlické věži a usedlo tu v jednu chvíli 383 lidí. Vznikne tím nový zápis do české knihy rekordů, jak potvrdil Tomáš Hrábek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, spravující českou databázi rekordů.



Domažlický duchovní správce P. Mirosław Gierga pochází ze Slezska, kde spolu žily dokonce tři národy: polský, český a německý. „A to, co dnes prožíváme tady v Domažlicích, je živá praxe, tak by mělo soužití všech národů vypadat,“ zdůraznil P. Gierga a nešetřil chválou místních občanů a farníků: „Jsem mile překvapený, kolik lidí se pikniku aktivně zúčastnilo. Když jsme po mši svaté odnášeli košíky s jídlem, měl jsem trošku obavu, zda to bude pro tolik hostů stačit. Ale nakonec lidé přinesli ještě další dobroty a stoly se plnily,“ dodal kněz. Starosta Domažlic Stanislav Antoš připomněl, že dlouhodobé a přátelské kontakty přes hranice se ukazují jako podhoubí pro smiřování a napravování pošramocených vztahů, čehož „není nikdy dost, ačkoliv všední život buduje všechno znovu už více než třicet let“.



Pozdrav od prezidenta



Češi i Němci, někteří v krojích, se navzdory drobnému vytrvalému dešti usadili ke stolům, kde nechyběly chodské a prácheňské koláče, preclíky z Bavorska, čerstvě napečené perníky, klobásy a další krajové speciality. Svůj pozdrav poslal i prezident Petr Pavel, který nemohl pozvání přijmout. Ocenil více než 77 let trvající práci sdružení ve snaze o smíření. „Skutečné porozumění a přátelství mezi národy vychází ze společné komunikace a aktivit občanů. My politici stojíme na vrcholku pomyslné pyramidy a snažíme se porozumění opečovávat a dále rozvíjet,“ vzkázal prezident. Podotkl, že Německo navštívil od svého zvolení už třikrát a s tamními politiky se navzájem ujistili, že naše vztahy jsou nejlepší ve své historii – mimo jiné i díky aktivitám, jaké vyvíjí Ackermann-Gemeinde.



Spolku poděkoval z pódia ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. „Máme za sebou kus společné historie, která přinášela i bolest a zlomená srdce. Pamatujeme si válku, ve které část mojí rodiny skončila v táboře Treblinka, pamatujeme si ostudné vyhnání Němců po válce, pamatujeme si zneužívání německé a sudetoněmecké karty v komunistické rétorice. Tohle všechno jsou rány a jizvy, které se podařilo zacelit,“ vyzdvihl ministr a pokračoval: „Myšlenka Evropské unie je založena také na tom, aby se konflikty na tomto území neřešily válkou, ale společným jednáním. Díky tomu, že jsme my Češi a Němci společně v EU, zažíváme bezprecedentně dlouhé období míru a jsme skutečně schopni spolupracovat.“Připomněl také, že v Evropě právě probíhá brutální a nespravedlivá válka na Ukrajině. „Přejme válčícím stranám, aby jednou přišla doba, kdy si budou moci sednout k podobnému piknikovému stolu,“ uzavřel.



Setkání na domažlickém náměstí doplnily debaty, divadlo a výstava. Ackermann-Gemeinde (v překladu Oráčovo společenství) je občanské sdružení při katolické církvi v Německu, které se od ledna 1946 věnuje usmíření mezi Němci a Čechoslováky. Název sdružení je odvozen od středověké básně Jana ze Žatce Oráč z Čech (německy Ackermann aus Böhmen). Od roku 1991 má svaz pobočku také v Praze, s názvem Sdružení Ackermann-Gemeinde.



JIŘÍ MACHÁNĚ







