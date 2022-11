Česká kolej na návštěvě u papeže

Vydání: 2022/47 Česká kolej na návštěvě u papeže, 15.11.2022, Autor: Filip Breindl

„Celou audienci stále vnímám jako malý zázrak,“ zhodnotil P. Roman Czudek, rektor české Papežské koleje Nepomucenum v Římě, audienci u papeže Františka. Ve své promluvě papež rozvinul příběh sv. Jana Nepomuckého, ale zmínil i své přátelství s kardinálem Špidlíkem.



Papež od rektora Nepomucena P. Romana Czudka dostal modlitební kalendář. Může tak sledovat, kdo z členů komunity koleje se za něj který den od 11. listopadu do 1. ledna modlí růženec. „Děkuji, posiluje mě to,“ reagoval papež. Snímek Profimedia / Vatican Media



„Děkuji vám za návštěvu. Kéž Pán stále žehná vašemu společenství a Panna Maria nechť vás provází. Ze srdce vám všem žehnám a děkuji za tento dar modlitby růžence, ale až v ní skončíte, pokračujte, prosím, protože tato práce není snadná,“ zakončil papež svou promluvu. Zmíněným darem byl kalendář s vyznačením, kdo z komunity Nepomucena se daný den za papeže modlí, a to až do Nového roku 2023. „Vás pak prosíme o modlitbu, abychom se naučili – den za dnem – být dobrými služebníky Božími v církvi a ve světě,“ požádal zase papeže při čtvrteční audienci rektor Roman Czudek. Pro KT přiblížil, že modlitba růžence provázela i čekání před audiencí.



Do Vatikánu 10. listopadu zamířilo z Nepomucena asi 50 lidí. Kromě kněží, bohoslovců a sester boromejek z Česka také členové komunity z Běloruska, Nigérie, Kamerunu či Indie. „Návrh požádat o audienci vzešel letos v březnu od kněží naší koleje. Velkým překvapením byla kladná odpověď, která dorazila do dvou dnů,“ popisuje rektor. Svatému otci pak při audienci řekl: „Už od počátku svého pontifikátu nás učíte, jak nezbytné jsou mosty vzájemných mezilidských vztahů, abychom mohli vidět v druhém člověku Boží tvář“ – a poukázal tak na patrona koleje sv. Jana Nepomuckého.



Naučte muže stavět mosty



Ve své promluvě ho zmínil i František. „Řekl ‚ne‘ králi, aby potvrdil své ‚ano‘ Kristu a církvi,“ charakterizoval českého patrona. „Vhodným způsobem k uctění jeho památky je stavět mosty tam, kde vládnou rozpory a nepochopení. Nebo se dokonce sami stávat mostem, pokorným a odvážným nástrojem setkávání a dialogu mezi lidmi a skupinami protichůdných názorů,“ řekl papež. Následně se obrátil k přítomným ženám: „Žena dokáže stavět mosty lépe než muži. Naučte je, jak se staví mosty.“ – „A podíval se na nás s milým úsměvem,“ popisuje tento moment boromejka Lucie Horáková, která při audienci seděla v první řadě.



Papež také zmínil jméno dlouholetého rektora Nepomucena, jezuitu a pozdějšího kardinála Tomáše Špidlíka (1919–2010). „Velmi dobře a zblízka jsem ho poznal. Službu ve vaší koleji vykonával se smyslem pro humor a uměl se smát i sám sobě. Byl to velký člověk,“ řekl František o bývalém spirituálovi koleje. „Beru to tak, že i nadále mám smysl pro humor, tento svůj dar od Pána Boha, používat a občas lidi rozesmát, abychom se nebrali příliš vážně,“ uvedl P. Tomáš Roule, který tuto službu v Nepomucenu vykonává v současnosti.



Audience je výjimečným okamžikem v historii české koleje v Římě, která už sama dvakrát zažila papežskou návštěvu. Poprvé se na ulici Via Concordia vydal v květnu 1969 sv. Pavel VI., který chtěl být nablízku kardinálu Josefu Beranovi při jeho umírání. O 15 let později pak sv. Jan Pavel II. přijel oslavit sté výročí vzniku koleje Bohemicum, předchůdkyně Nepomucena (od roku 1929). Kontakty s Vatikánem jsou ale poměrně četné: „Jde o krátká osobní setkání při ministrování papežům nebo v posledních letech při pouti novokněží. Od některých přijal papež František i novokněžské požehnání,“ zmiňuje P. Roman Czudek.



FILIP BREINDL







