Češi v Banátu žijí už 200 let

Vydání: 2023/34 Češi v Banátu žijí už 200 let, 22.8.2023, Autor: Tomáš Kutil

Dvě staletí od příchodu Čechů do rumunského Banátu připomněly o uplynulém víkendu velké oslavy ve Svaté Heleně, jedné z tamních šesti českých vesnic.





Folklorní vystoupení během oslav v rumunském Banátu. Snímek Vlasta Muntean



Mši svatou sem přijel sloužit brněnský biskup Pavel Konzbul, který na oslavy dorazil společně s delegací brněnské Charity, která místním obyvatelům pomáhá. „Slavnost ve Svaté Heleně pro mne byla oživením vzpomínek, kdy jsem jezdíval jako malý kluk k strýci na Vysočinu. Byl soukromý zemědělec a hospodář. A pak že se v čase cestovat nedá,“ zavzpomínal pro KT biskup Konzbul a doplnil: „Nicméně rumunský Banát není turistický skanzen, je důkazem toho, že základní životní hodnoty a ctnosti, jako je víra, naděje a láska, lze uchovat. Páteční bohoslužba byla prodchnuta vírou, která byla umocněna radostí z národní i křesťanské identity, o kterou je třeba se podělit. Je to místo, kde můžeme čerpat důvody k vděčnosti i naději.“



Místní lidé připravovali oslavy celé léto, přijelo i několik set krajanů – lidí, kteří z Banátu odešli zpět do Česka. Celkem se zúčastnilo asi tisíc lidí. Ve vedlejším Eibenthalu, další z českých vesnic, se paralelně konal tradiční Festival Banát, na který přijela z Česka celá řada kapel a muzikantů. Nabitý kulturní program měly i oslavy ve Svaté Heleně – zahrál třeba místní mandolínový orchestr. Právě mandolína je zde tradičním nástrojem hlavně pro ty, kdo se hlásí k církvi baptistů. Vystoupil také houslový soubor dětí z místní školy, na kterou se v 90. letech složili lidé z Česka.

„Se 45 lidmi jsme nacvičili muzikál o příchodu Čechů do Banátu. Rozplakali jsme jím zhruba polovinu publika, včetně delegace z ministerstva zahraničí a štábu České televize,“ popsala pro KT Klára Jíchová, která vyučuje v místní škole.



V sobotu se podařilo otevřít novou naučnou stezku. Její virtuální verzi lze najít na webu banat.cz. K výročí vzniklo také pět publikací – jedna obsáhlá o historii Svaté Heleny, kuchařka tradičních receptů, dětská kniha, kterou napsali žáci při hodinách češtiny, či publikace popisující tradiční předměty používané v místních domácnostech. Součástí oslav byly též bohoslužby, jedna z nich byla ekumenická, kterou vedli společně baptističtí a katoličtí duchovní.



Charita v šesti českých vesnicích provozuje pečovatelskou službu (pečovatelky zde působí pod hlavičkou Charity Temešvár). V roce 2010 zde vybudovala středisko sociálních služeb. Podařilo se tu založit i zubní ambulanci, kam charitní stomatologové-dobrovolníci pravidelně dojíždějí.



TOMÁŠ KUTIL





Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Články