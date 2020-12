Čas adventní almužny

Biskupové vyzvali věřící už před začátkem adventu k postu a almužně. Příležitostí se nabízí celá řada – například odsunutá sbírka na misie Papežských misijních děl. Podpořit lze Charitu či další dobročinné projekty. A to i na dálku.





Neopakovatelná atmosféra ranní mariánské mše svaté v době adventní. Na rorátech se scházejí také věřící v Halenkově na Valašsku. Tyto bohoslužby obvykle doprovázejí unikátní české liturgické zpěvy, které nemají v evropské kultuře obdobu. Snímek Josef Vrážel



Na misie se tradičně vybírá při bohoslužbách o misijní neděli (letos 18. října). Sbírku však omezila protipandemická opatření. „Bohužel nemohl být stanoven náhradní termín, proto probíhá tato sbírka individuální formou,“ vysvětluje národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) Leoš Halbrštát.



Misie přitom zvláště v těchto časech podporu potřebují. Upozorňuje na to i olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík: „Během letošního roku pocítila vlivem celosvětové pandemie většina z nás nějaký druh omezení. Zřejmě všichni víme o někom, jehož existenční podmínky jsou horší než ty naše. Každoroční sbírka na misie dává příležitost pomoci právě takovým lidem. Projevme almužnou, každý podle svých možností, těmto opravdu potřebným svou lásku.“ Přispět na účet PMD je možné až do konce prosince (více na www.missio.cz).



Dobročinné sbírky



K adventní době tradičně patří sbírky pro dobročinné organizace a projekty. Arcidiecézní charita Praha každý rok připravuje Adventní výzvu, v rámci níž propaguje jeden konkrétní projekt. „Letos prosíme veřejnost o příspěvek na nákup potravin pro lidi v nouzi,“ upřesnila zástupkyně ředitele Jarmila Lomozová. Jak přispět, lze zjistit v příloze Arcidiecézní charity Praha v aktuálním vydání KT.



Letos se velká část dobročinných sbírek přesunula na internet. Za jednou z iniciativ stojí obchod Alza.cz. Na jeho stránkách mohou zájemci v rámci sbírky „Souhvězdí pomoci“ podpořit několik organizací.



Minimálně částkou 100 korun mohou lidé podpořit skrze Alzu třeba fungování Maltézské pomoci, sociálního projektu v obnovené vesničce Neratov nebo třebíčskou Oblastní charitu. „Prostředky použijeme ve prospěch Rané péče Třebíč, aby byla dostupná rodinám s dětmi s postižením,“ uvedla Jana Karasová z třebíčské Charity s tím, že k zajištění péče pro jednu rodinu na půl roku je potřeba 35 tisíc korun.



Dárky z obchodů i klášterů



Určité procento z nákupu připutuje na konta vybraných dobročinných organizací, mezi nimiž nechybí regionální Charity z celé republiky, také prostřednictvím stránky www.givt.cz. Další projekty, které se ucházejí o podporu, je možné nalézt na webu www.darujme.cz – např. „Andělský strom“, v jehož rámci Mezinárodní vězeňské společenství získává prostředky na vánoční dárky pro děti odsouzených. Na darujme.cz zvou k podpoře sbírky „Rozsviťme hvězdu pro hospic“ (je dostupná i na www.hvezda.prohospic.cz), v níž nákup symbolické hvězdy v různých hodnotách pomůže financovat služby Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.



Složité časy zažívají obchody a knihkupectví, kterým lze mnohdy pomoci nákupem vánočního dárku i v jejich internetových obchodech. Například Karmelitánské nakladatelství nabízí své knihy v e-shopu ikarmel.cz. Prostřednictvím internetu prodávají své produkty i některé řeholní komunity: trapisté z opatství v Novém Dvoře na webu www.novydvur-obchod.cz, sestry trapistky zatím zasílají své produkty po objednávce na e-mailu coenobium.trap@volny.cz, ale nově si zřídily web karmelitky, které se letos přestěhovaly z Prahy do středočeských Drast. Ty nabízejí nejen své ručně dělané svíčky na galerie.karmeldrasty.eu.



KAREL PUČELÍK

