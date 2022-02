Carlo Acutis, vzor i pro Čechy

Vydání: 2022/6 Broumovské kostely památkou, 1.2.2022

Relikvie blahoslaveného Itala Carla Acutise – patnáctiletého „Božího ajťáka“ – připutovaly do Prahy. Zdejším seminaristům je poslali bohoslovci z římské Papežské koleje Nepomucenum.





Relikviář s vlasy. Snímek P. Ondřej Talaš





Relikviář s ústřižkem oblečení. Snímek P. Ondřej Talaš



„Do naší koleje se ostatky dostaly 21. ledna. Bylo to velké překvapení,“ popsal pro KT rektor Nepomucena P. Roman Czudek. „Vše začalo tím, že v kněžském semináři na Slovensku na Spišské Kapitule vydali tamní představení společně s bohoslovci knížku o blahoslaveném Carlovi a snažili se získat jeho ostatky. Podle pravidel proto oslovili postulátora jeho kauzy Nicolu Goriho, který je od listopadu i postulátorem římské fáze beatifikační kauzy kardinála Josefa Berana. A doktor Gori předal ostatky hned ve dvojím vyhotovení – do spišského semináře i do Papežské koleje Nepomucenum,“ vysvětlil neobvyklé propojení rektor a dodal s úsměvem: „Přijali jsme to jako milý vánoční dárek.“ Relikviář s vlasy dále poputuje na Sekci pro mládež ČBK, aby Carlův příklad doprovázel přípravy na Celostátní setkání mládeže, plánované na srpen.



Bohoslovci z Nepomucena Carlovy ostatky přivítali pobožností se zamyšlením nad zásadami tohoto mladého nadšence do počítačů, skauta a ctitele eucharistie. Bl. Carlo pocházel ze zámožné a jen formálně křesťanské rodiny, avšak odmalička projevoval velkou touhu být v Ježíšově blízkosti. Svým příkladem přivedl k opravdové víře i svoji matku. Vytvořil internetový katalog eucharistických zázraků z celého světa. Zemřel roku 2006 na akutní leukémii a podle svého přání byl pochován v Assisi.



„Loni v listopadu jsme na závěr cesty Ad limina apostolorum našich biskupů měli možnost putovat společně do Assisi a všichni jsme mohli být u oltáře, ve kterém je tento sympatický Boží teenager uložen,“ zmínil se P. Czudek. „Mít jeho ostatky v našem domě je znamením pouta, které máme s člověkem prohlášeným za blahoslaveného – tedy za vzor k následování a za přímluvce,“ doplnil.



Kromě toho, že postulátor Carlovy kauzy Nicola Gori je také postulátorem kauzy kardinála Berana, je tu ještě jedna „beranovská“ souvislost. „Kardinál totiž zemřel právě tady u nás v Nepomucenu,“ připomněl P. Czudek a podotkl, že bl. Carlo říkával: „Rodíme se jako originály, ale umíráme jako fotokopie.“ Proto rektor povzbuzuje mladé lidi, kteří se zúčastní Celostátního setkání, aby se po Carlově vzoru vydali na svoji vlastní, originální cestu ke svatosti.



