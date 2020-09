Bůh nám svěřil svět, připomínají si křesťané

Ekumenické oslavy „Doby stvoření“ začaly 1. září Dnem modliteb za péči o stvoření. Potrvají čtyři týdny až do svátku sv. Františka z Assisi, patrona ekologie (4. října). Křesťané po celém světě pořádají společné modlitby, bohoslužby, osvětové akce a besedy o ekologii či poutě.



V Době stvoření jsme zváni také uspořádat bohoslužbu či adoraci v přírodě. Snímek Vojtěch Hlávka/Člověk a Víra



Tématem letošních oslav je „Milostivý rok pro Zemi“. Akce (v angličtině zvaná Season of Creation) rok od roku nabývá na globálním rozměru a stojí za ní mj. Světová rada církví, nově i vatikánský Úřad pro integrální rozvoj člověka nebo organizace Christian Aid. Její ambicí je zaměřit se na „obnovu ekosystémů i lidí“ a na „uzdravení z hříchů sociální nespravedlnosti a pustošení přírody“.



„Klimatická změna vzniká na průsečíku lidské lakoty, nerovnosti a ničení Boží Země. Je čas zřeknout se nadměrné spotřeby a ekonomických systémů založených na nepřetržitém růstu,“ uvádí průvodní text k oslavám (jeho plná verze je spolu s modlitbou a návodem, jak připravit domácí bohoslužbu na tento úmysl, dostupná česky na www.zitlaudatosi.cz). A zdůrazňuje také, že pandemická krize nás „motivuje, abychom systémům, které zabezpečují život, navrátili rovnováhu“.



Oslavy mají svůj počátek už v roce 1989, kdy Ekumenický patriarchát ustanovil Den modliteb za stvoření. Vatikán se k oslavám připojil letos u příležitosti jubilea vydání Františkovy sociální encykliky Laudato si‘ z roku 2015 (zvané též „zelená“). Ta sice vyzývá k celoplanetárním řešením ekologické krize, ale k činu povzbuzuje i jednotlivce. V rámci Doby stvoření jsou křesťané – mimo modliteb – zváni k osobní skromnosti i k apelování na vlády svých zemí.



Dobu stvoření podporují předsedové Konference evropských církví a Rada evropských biskupských konferencí: „Dopad pandemie nás nutí brát vážně potřebu být bdělí a usilovat o udržitelnost života na Zemi. To je ještě důležitější s ohledem na devastaci životního prostředí a hrozby změny klimatu.“ A význam iniciativy zdůrazňuje pro KT také olomoucký pomocný biskup Antonín Basler: „Stále aktuální zásadu sv. Benedikta – modli se a pracuj – je třeba aplikovat ve vztahu ke světu kolem nás. Už v knize Stvoření svěřuje Bůh svět do rukou člověka s úkolem, aby jej obdělával a střežil. V současné době ale vidíme, že se to člověku vymklo z rukou. Proto je tu snaha alespoň částečně napravit, co se činností člověka pokazilo či zničilo. Je to příležitost, aby si tyto důležité věci uvědomili i ti, kteří si jich dosud nepovšimli.“



Slavení v Česku



Spolek Žít Laudato si‘ pořádá tento pátek 4. září v Mostecké uhelné pánvi ekumenickou bohoslužbu za klima v rámci „Akčního víkendu – konec uhlí #TEĎ“, aby tak upozornil na nutnost přechodu na obnovitelné zdroje energie.



Celorepubliková akce „Do kostela na kole“ se pak už potřinácté koná ve dnech 19.–20. září. Pořádají ji společně Poradní odbor pro otázky životního prostředí při Synodní radě Českobratrské církve evangelické, Ekologická sekce České křesťanské akademie a Česká křesťanská environmentální síť (ČKES). Má upozornit na rizika – i ta nepřímá, tedy zdravotní – automobilové dopravy. Součástí je i soutěž o cyklistické doplňky: své fotografie z takové cesty mohou účastníci poslat do 1. října na e-mail marek@drapal.org.



Farní oslavu v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v pražských Kobylisích chystá hnutí Žít Laudato si‘ na 20. září. Součástí bude modlitba za zemědělskou krajinu a ty, kdo ji obdělávají, výstava, promítání filmu a farní piknik.



V břeclavském kostele sv. Václava se 25. září slaví mše sv. za ekologické obrácení světa a ochranu všeho živého (od 18 hodin). Po ní následuje přednáška P. Marka Orko Váchy na téma „Milostivý rok pro Zemi: Nové rytmy, nová naděje“. Už na několika místech v Česku – ať jsou to farnosti nebo kláštery – převedli papežovy výzvy v konkrétní činy. Například chebská farnost třídí odpad, nabízí jídlo bezdomovcům jen z klasického nebo biologicky rozložitelného nádobí. Pořádá též besedy na ekologická témata a řadu praktických tipů (např. „Desatero domácí ekologie“ či „Deset rad, jak uspořádat akci šetrnou k životnímu prostředí“) sdílí na farním webu laudatosi.farnostcheb.cz.



Ve středočeské Roudnici nad Labem zase vzniklo na zanedbané klášterní zahradě Ekocentrum Zvonice, které propojuje myšlenku udržitelnosti a šetrného hospodaření. Tamní pastorační asistenti manželé Horákovi chovají ovce nebo pořádají jarní sázení pomlázek.



Moravské farnosti Bohdalice, Kučerov a Roštěnice, sdružené ve společenství „Spolem“ vedeném farářem a dokumentaristou P. Janem Hanákem, pronajímají zase farní pozemky pouze hospodářům, kteří se chovají k půdě šetrně. Jinde, v Dubu nad Moravou, chtějí také dobře využívat dotace z evropských fondů, třeba na nová okna a kotle.



Farnosti, sbory a křesťanské organizace propojuje na cestě k úspornějšímu fungování zmíněná environmentální síť (ČKES). Tento rok spustila projekt „Zelených zrnek“ jako síť křesťanských příkladů ekologické praxe – např. energetických úspor, práce s odpady, způsobů dopravy nebo biodiverzity. Online mapa umožňuje vyhledat a poučit se ze zkušeností desítky farností a přidat ty své (na webu ckes.cz/zelena-zrnka). Síť uděluje také certifikaci šetrnosti k životnímu prostředí, k jejímuž získání je třeba splnit alespoň některé z navržených bodů: od úspory vody a energie v církevních objektech přes třídění hřbitovního odpadu až po používání kvalitních rohožek u vchodu do kostela, kdy se ušetří za úklid.



TEREZA ZAVADILOVÁ









