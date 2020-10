„Božího ajťáka“ blahořečí v Assisi

Vydání: 2020/41 Františkova vize bratrské lásky, 6.10.2020, Autor: Alena Scheinostová

Modlitby, bohoslužby i kulturní akce předcházejí v italském Assisi sobotnímu blahořečení patnáctiletého Carla Acutise. „Poprvé v historii uvidíme svatého v džínách, teniskách a mikině,“ poznamenává P. Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rektor Sálu zřeknutí, kde je chlapcovo tělo vystaveno k uctění.



„Smutek je, když obracíme svůj pohled k sobě samým, štěstí je, když obracíme pohled na Boha,“ zapsal si patnáctiletý Carlo Acutis do deníku. Tuto sobotu bude blahořečen. Snímek carloacutis.com



„Je to důležité poselství, protože můžeme pocítit svatost nikoliv jako něco vzdáleného, ale jako cosi, co má na dosah každý,“ dodal P. Ferreira pro katolickou televizi EWTN.



Carlo Acutis se narodil roku 1991 italským rodičům v Londýně, babička z otcovy strany byla Polka. Rodina se záhy vrátila do Milána. Odmalička projevoval velkou zbožnost, denně se účastnil mše svaté a od sedmi let každý den přijímal eucharistii, ve které viděl „svou dálnici do nebe“. Soucítil s chudými, za své první úspory například koupil spacák žebrákovi, kterého potkával cestou do kostela. Sám byl mimořádně skromný. Především je ale znám jako počítačový génius, který své nadání dal do služeb evangelia. Už v 11 letech začal vytvářet web www.miracolieucaristici.org věnovaný eucharistickým zázrakům napříč světem a vytvořil několik tematických prezentací, které obletěly svět. S předmluvou vatikánského generálního vikáře, kardinála Angela Comastriho jsou tyto materiály v řadě světových jazyků na webu ke stažení a k dalšímu šíření.



V roce 2006 byla Carlovi diagnostikována agresivní forma leukémie a v řádu hodin poté zemřel na krvácení do mozku. Své trápení obětoval za papeže Benedikta XVI. a za celou církev.



Na internetu pro Ježíše



„Carlo si v životě vždy hleděl toho podstatného. Nikdy nikoho nekritizoval, byl velmi hodný, poslušný. Svědčil svým každodenním životem. Nechodil a nevykládal nesmysly, jen jednal. A byl to moc sympatický a vtipný kluk,“ zavzpomínala Carlova matka Antonia Salzano v rozhovoru pro polskou agenturu KAI. Prozradila také, že ji samotnou její syn už jako malé dítě přivedl k víře, neboť na rozdíl od manžela pocházela z nepraktikující rodiny. „Ukázalo se, jak zbožné mám dítě: stále chtěl chodit do kostela a dát Ježíši pusu, v parku trhal květiny, aby je dal Panně Marii. Samozřejmě mi pokládal obtížné otázky. Svěřila jsem se jednomu příteli a ten mi poradil navštívit kapucína otce Ilia. Ten mi řekl, že můj syn má v církvi zvláštní poslání a abych začala studovat teologii. Takto jsem nastoupila svou cestu obrácení,“ ohlédla se Carlova matka.



Podle ní Carlo v první řadě ukázal mladým lidem, jak dobře využívat internet. Už jako dítě uměl natočit a sestříhat video, programovat, vytvářet grafické návrhy. Jeho prezentace o eucharistických zázracích se ve farnostech promítaly už za Carlova života. „Někteří ho označují za ‚Božího influencera‘,“ připomněla jeho matka. Influenceři se říká populárním lidem na internetu, které druzí rádi napodobují – ať už jde o módu, životní styl, názory a podobně. „Carlo ale říkal: ‚Ne já – ale Bůh.‘ Žil Boží přítomnost každý den a denní rutinu se mu podařilo proměnit v něco neobyčejného. To ho učinilo výjimečným a přilákalo k němu spoustu lidí, kteří v něm cítili Ježíšovu přítomnost,“ dodala Antonia Salzano a připomněla další známá slova svého syna: „Můj životní program je být spojený s Ježíšem.“



Nežít jen jako něčí kopie



Carla Acutise dal za vzor mladým lidem papež František v posynodální exhortaci „Kristus žije!“. Celou kapitolu předznamenal Carlovým výrokem: „Všichni se rodíme jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie.“ Stovky převážně mladých lidí nyní přicházejí k jeho hrobu do Assisi, který je v Sále zřeknutí (na připomínku toho, jak se sv. František zřekl světského šatstva) otevřen od 1. do 17. října. Pro tento účel bylo též upraveno chlapcovo tělo, dosud jen málo poznamenané rozkladem. „Znovu je tak ke spatření jeho pozemská tvář. Ale nezapomínejme, že tato tvář neukazuje k sobě samé, ale k Bohu,“ zdůraznil podle agentury CNA biskup assiský Domenico Sorrentino při slavnostní mši k otevření hrobu.



Na sobotním blahořečení 10. října v bazilice sv. Františka, které bude předsedat papežský legát v Assisi kardinál Agostino Vallini, se očekává několik tisíc poutníků. Vzhledem k pandemii budou ve městě rozmístěny velkoplošné obrazovky. Na oltáři bude při slavnosti přítomna relikvie Carlova srdce. V Sále zřeknutí zůstane Carlo Acutis pochován trvale. Na připomínku jeho lásky k potřebným byla nyní poblíž otevřena polévková kuchyň pro bezdomovce.



