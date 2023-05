Blíží se Noc kostelů

Více než 1 700 kostelů a modliteben se návštěvníkům otevře v pátek 2. června. Organizátoři jubilejního 15. ročníku Noci kostelů dokončují poslední přípravy.



V kostele na pražském Barrandově si bude možné například poslechnout koncert na zcela nové varhany – začíná v 19.00 a ve 21.00 hod. Otevírá se také jindy nepřístupná kaple Panny Marie na Staroměstské radnici ze 14. století. Kdysi se zde konaly pravidelné bohoslužby – sloužily se před každým zasedáním městské rady, vězňům v radničním vězení nebo odsouzencům na smrt.



Brněnská diecéze se letos na Zelené hoře, v Rajhradě u Brna nebo ve Křtinách inspirovala slavným barokním architektem Janem Blažejem Santinim, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let. Vytiskla průvodce s přehledem míst v diecézi spojených s jeho prací.



Téma „jak se staví kostel“ nabídne farnost Brno-Lesná, kde je připraveno ohlédnutí a zajímavosti z let přípravy a budování nedávno otevřeného kostela blahoslavené Restituty. Starobrněnská bazilika plánuje zase programy zaměřené na 700. výročí založení kláštera Eliškou Rejčkou.



Kde otevřou poprvé



V Olomouci se zahájení Noci kostelů odehraje v nově opraveném Červeném kostele – donedávna skladišti sousední Vědecké knihovny, která jej proměnila v místo pro vzdělávací akce (více v malém sešitě). Poprvé se do akce zapojuje bývalá jezuitská kaple Sodality (bratrstva) Panny Marie, Královny andělů. K vidění bude první mariánský obraz vytvořený umělou inteligencí. A protože jde o objekt, který je součástí utajeného prostoru ve správním archivu Armády ČR, bude vstup na komentovanou prohlídku po skupinkách. Stejně tak bude možné si v daných intervalech po skupinách prohlédnout kapli křížových sester v budově Arcibiskupského paláce. Novinkou je i před nedávnem posvěcená kaple Sestoupení Ducha Svatého v kněžském semináři, která slouží nyní řeckokatolické farnosti.



Poprvé bude také přístupný dřevěný kostelík sv. Antonína na vrchu Prašivá a po poddolování zaniklý kostel sv. Jindřicha ve staré Karviné. Po sedmileté rekonstrukci se dále otevře hřbitovní kostel v Javorníku (okres Jeseník), který nově ukáže odkryté gotické fresky.



Pozdrav z Rakouska



Noc kostelů vznikla v Rakousku a koná se tam paralelně s tou českou. Na dálku proto zdraví i rakouský kardinál Christoph Schönborn. „Mám radost, že jsou kostely otevřeny jako místa rozjímání, přemýšlení, radosti a modlitby,“ vzkazuje do Česka. „Zdá se spíše, jako by se náš svět nořil do noci: covid, válka, energetická a klimatická krize, zemětřesení a osobní starosti. Noc kostelů otevírá brány našich chrámů dokořán a je pozvánkou, abychom v křesťanských kostelech a modlitebnách hledali odpovědi. Jsem přesvědčen, že důvěra v Ježíšovo poselství nám může pomoci překonat starosti a mnohé obavy,“ píše v pozdravu. Návštěvníkům přeje, aby zakusili pokoj a načerpali sílu.



Otevře se i kaple na velmi uzavřeném místě: ve věznici. Ovšem jen pro ty, kdo si tam odpykávají trest, a zaměstnance – půjde o kapli ve věznici Příbram-Bytíz. Kromě koncertu vězeňských hudebních skupin je v plánu zážitkový workshop pro zaměstnance „Hagioterapie – biblické příběhy pro ateisty“, dále fotbalový zápas týmů personálu věznice a odsouzených o Pohár Noci kostelů. Celodenní kulturní program věznice zahájí bohoslužba s modlitebním ztišením a zakončí ho vystoupení „Dopis“ nastudované v rámci projektu Tango ve věznici. „Duchovní propojení se ‚svobodnou‘ církví je pro naše odsouzené tradičně posilující a motivující na jejich nelehké cestě k proměně sebe sama a tím i k opravdové svobodě,“ přibližuje vězeňská kaplanka Vendula Glancová.



