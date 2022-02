Biskupové se vydali za nemocnými

2022/8, 15.2.2022

U příležitosti 30. Světového dne nemocných se minulý týden čeští a moravští biskupové setkali s pacienty a zdravotníky církevních nemocnic.





Arcibiskup Jan Graubner žehná zdravotníkům ve Fakultní nemocnici Olomouc. Snímek Petr Bielesz / FNO



Kardinál Dominik Duka při návštěvě pacientů v Nemocnici sv. Kříže na pražském Žižkově. Snímek Tereza Zavadilová



Olomoucký arcibiskup Jan Graubner oslavil den návštěvou Fakultní nemocnice Olomouc. „Požehnal dvě oddělení – Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy a také Onkologickou kliniku. Na té první se setkal s personálem a pacienty,“ shrnul mluvčí nemocnice Adam Fritscher. A pokračoval: „Hemato-onkologickou kliniku pak navštívil biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek, který požehnal zdejší prostory a zdravotníkům také předal kartičku se snímkem ‚Boží ruky‘ – kamenné plastiky, kterou v době 2. světové války zhotovil olomoucký sochař Julius Pelikán.“



Pražskou Nemocnici sv. Kříže Žižkov, kterou od roku 2019 po restitucích opět vlastní a spravují Milosrdné sestry svatého Kříže, navštívil minulý čtvrtek kardinál Dominik Duka. „Jsem ‚šokován‘, protože před více než dvěma lety jsem slyšel, v jak špatném stavu nemocnice je,“ pochválil kardinál, jak špitál postupně vzkvétá díky modernizaci budovy. Po mši svaté za nemocné i jejich ošetřovatele, kterou hudebně doprovázely sestry v tamní kapli, požehnal pražský arcibiskup tomuto místu modlitby. Požehnání poté udělil i oddělení s novým rentgenem. „Ať najde co nejméně nemocí,“ přimlouval se.



Ředitel nemocnice Tomáš Krajník poděkoval církvi za to, že investuje do oddělení, která jsou spíše ztrátová. „Pečujeme tam, kde to ostatní vzdali a zavírají oči, protože to ekonomicky nedává smysl,“ dodal. Kardinál poté navštívil pacienty s tracheostomií na zrekonstruovaném oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Chvíli s nimi promluvil a rozdal jim památeční obrázky s Madonou svatovítskou. Následně se setkal v kapli se zaměstnanci nemocnice.



Týž den zavítal do pražské Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského i biskup Václav Malý, který v tamním kostele slavil mši svatou. Třetí pražský církevní špitál – Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi – navštívil přímo o Dni nemocných 11. února biskup Zdenek Wasserbauer. Do Fakultní Thomayerovy nemocnice se vydal emeritní pražský biskup Karel Herbst. Při mši svaté tam požehnal novou kapli „Vzkříšení“ a poté i polštářky pro pacienty oddělení geriatrie a následné péče.



Litoměřický biskup Jan Baxant sloužil v sobotu 12. února mši sv. za nemocné a trpící zase v kapli litoměřického Hospice sv. Štěpána. Za pacienty, kteří se bohoslužby zúčastnit nemohli, se zastavil přímo u jejich lůžek.



Fakultní nemocnici Hradec Králové navštívil u příležitosti dne nemocných generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Jan Paseka. V doprovodu zástupců vedení nemocnice a kliniky si prohlédl prostory v lednu nově zřízené Nefrologické kliniky, kde se léčí především onemocnění ledvin. „Moc děkuji všem lékařům i personálu za službu,“ řekl Mons. Paseka během setkání se zdravotníky. V nemocnici také slavil mši svatou. Královéhradecká fakultní nemocnice spolupracuje s biskupstvím např. na zajištění duchovní služby v areálu i v nemocničním dobrovolnickém programu, pro který Dobrovolnické centrum Diecézní katolické charity Hradec Králové zařizuje školení dobrovolníků.



JIŘÍ GRAČKA, TEREZA ZAVADILOVÁ, PAVEL SRŠEŇ

