Biskupové: Postavme se strachu

Vydání: 2023/4 Biskupové: Postavme se strachu, 24.1.2023

Součástí výstavy korunovačních klenotů a lebky sv. Václava ve svatovítské katedrále byla také bohoslužba za vlast. V neděli se jí zúčastnili jak dosluhující prezident, tak i oba kandidáti se svými manželkami. Spolu s věřícími si připomněli třicet let samostatné České republiky.



Po bohoslužbě ve svatovítské katedrále arcibiskup Jan Graubner pronesl u korunovačních klenotů a lebky sv. Václava modlitbu za vlast. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra



„V přítomnosti korunovačních klenotů, které nechal vyrobit největší Čech, císař a král Karel IV. a věnoval je sv. Václavu, věčnému knížeti české země, jehož lebku tu máme vystavenou, si uvědomujeme naši spoluodpovědnost za národ i základy, na nichž je budována jeho kultura i budoucnost,“ uvedl v kázání arcibiskup Jan Graubner a v kontextu nedělního čtení o rozdělení prvních křesťanů, ale i vrcholící kampaně vyzval k obrácení, tedy ke změně smýšlení, a povzbudil:



Mějte odvahu myslet jinak



„Boží království je ve vás, když v sobě necháte vládnout pravdu, spravedlnost a lásku, když budete vytvářet pokoj, a ne napětí, když budete vyzařovat lásku, a ne zlobu. Dokonce (Ježíš) řekne, že Boží království je mezi námi, když dovedeme tyto hodnoty vnášet do našich vzájemných vztahů.“



V závěru homilie se znovu vrátil ke Karlu IV., který ač mocný vladař na svou moc nespoléhal: „Často se pokorně modlil před Králem nebe a země, před tím, který při největší události lidských dějin, když nás vykoupil svou smrtí na kříži, měl na hlavě symbol potupy, trnovou korunu.“ Lidé, kteří přijali toto myšlení, se podle arcibiskupa stali „nejlepšími budovateli kultury úcty k člověku, pravdy a spravedlnosti, svobody a pokoje v srdci, v rodině i ve světě. Měli odvahu omezit sebe a být solidární s druhými. Takové tvůrce pokoje nazval Ježíš blaženými, šťastnými.“ A na závěr zopakoval: „Dnešní slavnost nám nechává silné poselství: Mějte odvahu myslet jinak, než jste zvyklí.“



Jít k volbám



Od některých biskupů zazněly výzvy, které souvisejí s prezidentskými volbami a účasti v nich. Spojoval je zejména apel proti vyvolávání strachu podložený citátem z encykliky Frattelli tutti (Všichni jsme si bratry), kde papež František varuje před zneužíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných: „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot.“



Královéhradecký biskup Jan Vokál vyzval, aby se věřící postavili pokusům o rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, aby se postavili proti lžím, manipulaci a šíření strachu. Připomněl, že posláním věřících je hlásat křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. „Jděme proto, prosím, volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě,“ doplnil.



Také biskup Martin David, administrátor ostravsko-opavské diecéze, upozornil, že nejen společnost, ale i církev je polarizovaná předvolební kampaní. „Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní. Nenechme se strachem ovládnout,“ shrnul biskup David a pozval věřící, aby každý „podle svého svědomí k tomu přispěl svým hlasem“.



Podobně píše věřícím biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze, když nejprve zmiňuje četné podněty od věřících, kteří žádají od biskupů jednoznačnou podporu konkrétnímu kandidátovi. Tu otevřeně na svém facebookovém profilu vyjádřil pomocný biskup pražský, někdejší disident a signatář Charty 77 Václav Malý: „V těchto dnech se na mne obracejí spoluobčané – nejen křesťané – a žádají mne, abych napsal, koho a proč volit za nového prezidenta. Nebudu vstupovat do volebního klání ani psát manifest, ale jasně deklaruji, že budu volit Petra Pavla. Rozumně uvažujícímu není třeba komentáře.“



Křesťanské motivy v kampani



Křesťanské motivy se v kampani (kromě účasti kandidátů na bohoslužbě v katedrále) objevovaly výrazněji než v prvním kole, neboť oba kandidáti se snažili získat i hlasy věřících voličů Pavla Fischera.



Pozornost médií tak minulý týden vzbudila návštěva Andreje Babiše zejména v kostele Pražského Jezulátka. Bosí karmelitáni, kteří poutní místo spravují, si však nepřáli, aby se stalo součástí předvolební kampaně. Předem proto ohlásili, že chrám dopoledne, v čase avizované návštěvy, mimořádně uzavřou. Bývalý premiér tam nakonec došel odpoledne a natočil propagační video (více v komentáři na str. 8).



Rovněž Petr Pavel navštívil jeden z katolických kostelů. Při návštěvě Ostravy zavítal do chrámu Svatého Ducha, kde jej přivítal místní duchovní správce P. Vítězslav Řehulka. Petr Pavel ocenil unikátní architekturu moderního kostela i fakt, že jsou zde uložené ostatky sv. Jana Pavla II., s nímž se osobně setkal. Připojil, že si s místním knězem měl co říci, protože oba spojuje zájem o motocykly.



TOMÁŠ KUTIL a JIŘÍ MACHÁNĚ







Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články