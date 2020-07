Biskupové plánovali na Velehradě

Vydání: 2020/29 Velehradské díky lidem v první linii, 14.7.2020, Autor: Tomáš Kutil

Hospodaření diecézí, poděkování pracovníkům Charit za pomoc v době koronaviru nebo plánování cesty za papežem Františkem. To vše řešili biskupové na červencovém plenárním zasedání na Velehradě.

Mše svatá za národ, Velehrad. Snímek Jaro Tupý/Člověk a víra

Biskupové se během jednání věnovali ekonomickým otázkám, konkrétně investování a hospodaření v diecézích a organizacích, které spadají pod vedení ČBK. Zabývali se též pastorační péčí neslyšících. Rádi by jim při bohoslužbách vizuálně zpřístupnili mluvené i psané slovo, aby se mohli naplno účastnit slavení mší svatých. Své zkušenosti z posledních let s touto tzv. kategoriální pastorací hodlá předat farnostem po celé ČR P. Stanisław Góra, který má v pražské arcidiecézi na starosti farnost pro neslyšící. O konkrétní podobě bude KT informovat ještě během léta.



Biskupové se také ohlédli za aktivitami Charity v době koronaviru, poděkovali všem jejím zaměstnancům a spolupracovníkům s „velkým uznáním za jejich mimořádné nasazení v době pandemie“. Všem těmto lidem z „první linie“ byl rovněž věnován koncert Dnů lidí dobré vůle. Zúčastnili se ho i příslušníci armády, kteří sloužili na hranicích, a policisté, kteří pomáhali v uzavřených městech Uničov a Litovel. Přijeli rovněž zdravotníci z nemocnic v Uherském Hradišti a v Prostějově. Čestnými hosty byli medici z Karlovy univerzity, kteří se od počátku nabídli do „první linie“, aniž by měli jakékoliv ochranné prostředky.



Na Tetín i za papežem



Letos na podzim a příští rok čeká českou a moravskou církev několik významných akcí. Tou nejbližší bude setkání předsedů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), jež proběhne letos 25. – 27. září na Arcibiskupství pražském. Setkání předsedů biskupských konferencí evropských zemí, které se koná jednou za rok, hostilo loni španělské Santiago de Compostela.



Online konference



Letošní akce bude o něco komornější, část biskupů se jí totiž bude účastnit pomocí online konference. Podle odhadu by mohlo osobně přijet asi 25 biskupů a arcibiskupů, zhruba stejný počet se bude zřejmě účastnit na dálku. Tématem setkání bude „Budoucnost Stvoření“. V neděli 27. září plánuje část biskupů slavit mši svatou ve svatovítské katedrále od 10.00 hod., která bude přístupná veřejnosti. Někteří biskupové se zdrží až do pondělí 28. září a zúčastní se i Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.



Příští rok zamíří čeští a moravští biskupové na návštěvu Svatého otce Františka do Vatikánu. Na Velehradě se proto zabývali i přípravami této cesty zvané ad limina. Konat by se měla v březnu. Dále je v plánu Národní pouť na Tetín u příležitosti výročí 1 100 let od zavraždění sv. Ludmily, která se má konat 18. září 2021.



Na plenárním zasedání vystoupili také Mons. Martin Holík a Pavel Mikšů z Radia Proglas a biskupům popsali aktuální situaci této rozhlasové stanice v rukách křesťanů. Předseda Českého náboženského střediska v Římě P. Roman Czudek pak informoval o stavu rekonstrukcí a oprav poutního domu Velehrad v Římě.



TOMÁŠ KUTIL







